La Embajada de EU exigirá entrevista a menores y adultos mayores para solicitar visa

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- El Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) dio a conocer este viernes que habrá modificaciones en las políticas para solicitar la visa no migrante, por lo que las personas adultas mayores y menores de edad ya no estarán exentas de presentarse a la entrevista presencial para solicitarla.

A raíz de los cambios anunciados por el Gobierno estadounidense, todas las y los mayores de 79 años de edad o menores de 14 años de edad deberán acudir a la Embajada o Consulado para ser entrevistados y evaluados.

El Departamento de Estado norteamericano detalló mediante una publicación en la red social X, antes Twitter, que la nueva medida comenzará a implementarse a partir del 2 de septiembre del 2025.

¿Quiénes si están exentos de entrevista para solicitar visa de EU?

