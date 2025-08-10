La Tiendita de los Horrores, el divertido musical se despide del público

Nancy Chávez

10/08/2025 - 6:35 am

La Tiendita de los Horrores

Oscar Acosta platicó con SinEmbargo acerca de lo que representa para él interpretar a Seymoir en esta puesta en escena que termina temporada en el Teatro Hidalgo. 

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- La obra de teatro La Tiendita de los Horrores llega a su última semana de presentaciones en el Teatro Hidalgo. En sus funciones el público encontró momentos de risas, humor negro y talento con nombres como Lorena De la Garza, Paola Gómez quienes dieron vida a Audrey y Chantal Andere, quien cerrará temporada, además de Oscar Acosta quien destaca como Seymour.

¿De qué trata?

Esta obra presenta una historia divertida y oscura sobre una planta carnívora y extraterrestre que quiere devorar a la humanidad. La trama nos lleva a conocer a Seymour, un joven tímido que trabaja en una florería; un día se topa con una extraña planta carnívora, a la que llama Audrey II, esto por su compañera de trabajo, Audrey, de quien está secretamente enamorado. La planta carnívora empieza a llamar la atención del público, lo que transforma la vida de Seymour.

Un personaje complejo

Oscar Acosta interpreta a Seymour en esta obra, un personaje clave y querido entre el público. "Siempre fue un sueño para mi poder hacer la tiendita de los horrores y hacer Seymour", dijo Oscar en entrevista a SinEmbargo.

"Lo que más me gusta de interpretar a Seymour es que es un personaje muy complejo que tiene muchísimos matices, viaja en muchas emociones y vocalmente es un gran reto como cantante, además de que es un personaje ícono en los musicales y me siento privilegiado de poder interpretarlo", compartió.

Oscar Acosta
Oscar Acosta destaca en La Tiendita de los Horrores. Foto: Cortesía

Una gran producción 

Esta obra musical es ya una de las consentidas del público mexicano, respecto a esto Oscar reflexionó acerca de la gran historia que tiene y destaco un punto importante: la música es espectacular y está compuesta por el ganador del Óscar Alan Menken.

Los elementos de la producción juegan un papel que llama la atención, desde el vestuario hasta los puppets que aparecen en el escenario.

"La producción mexicana está a nivel de Broadway y el público sale impresionado por las plantas que son Puppets creados y diseñados aquí en México y contamos con la planta más grande de todas las producciones que se han hecho", mencionó.

Acosta, además de actuar, diseñó a Audrey II, la planta carnívora más grande. "Nuestra planta más grande es más grande que un Volkswagen, y tengo el honor de poder decir que yo las diseñé y las hice con mis propias manos. Fueron 4 meses de trabajo continuo para poder llegar al detalle que necesitábamos y poder crear 5 escalas de Audrey II (la planta carnívora)".

 

Un sueño cumplido

El buen ambiente es clave en las puestas en escena y el talento de los actores los lleva a destacar. "Creo que también ha sido muy importante el elenco que ha conformado esta producción, pues todos son extraordinarios. Somos muy afortunados de pertenecer a este gran musical y que el público salga emocionado e impactando de lo que ven noche a noche", dijo al respecto.

"Para mí, La tiendita de los horrores significa un gran sueño cumplido, siempre quise poder hacer las plantas y la escenografía y se me cumplió, y también siempre quise ser Seymour y se me cumplió. ¿Qué más puedo pedir?", expresó el actor.

Destacó la confianza del productor Juan Torres, con quien se siente muy agradecido por creer en su trabajo y principalmente en él. "Fue un gran reto en muchos aspectos, pero los retos siempre nos hacen crecer, así que La tiendita de los horrores me ha dado más de lo que yo me imaginaba".

Las funciones son los días viernes a las 20:30 horas, los sábados a las 17:30 y 20:30 horas y domingos a las 17:30 horas; los boletos se adquieren en taquillas o en Ticketmaster.

