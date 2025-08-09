NO TROPAS de Estados Unidos, dice México tras los mensajes turbios desde Washington

Ante la pregunta de si enviará tropas a América Latina, Trump opta por el silencio y reafirma su postura de “proteger el país”.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió esta noche a los mensajes turbios de Estados Unidos desde Washington, DC, e incluso de la Embajada estadounidense en México con un contundente NO a una posible participación militar estadounidense en suelo mexicano, bajo el pretexto de combatir a los cárteles de la droga.

Luego de que durante el día se mantuvo la versión matutina de un acuerdo de Donald Trump, en lo oscurito, para lanzar a su ejército contra los cárteles mexicanos, las versiones nada claras de los protagonistas estadounidenses metieron ruido a la conversación, mientras que la posición de México, desde la de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hasta la de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), han sido irreductibles: México no permitirá que tropas estadounidenses operen en su territorio.

Esta mañana, según influyentes medios estadounidenses entre estos The New York Times, dieron a conocer que el Presidente Trump había firmado en secreto una orden al Pentágono para usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos, considerados ya por su administración como terroristas.

“La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles. Demuestra la continua disposición de Trump a emplear las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales. La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”, dice el texto del NYT firmado por Helene Cooper, Maggie Haberman, Charlie Savage y Eric Schmitt.

Trump habla sobre cárteles sin dar detalles

"Latinoamérica tiene muchos cárteles, tienen mucho tráfico de drogas, así que, ahí saben, queremos proteger nuestro país. Tenemos que protegerlo", dijo este viernes el Presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

La declaración de Trump fue en respuesta a un periodista que le preguntó si considera que vale la pena enviar tropas a combatir a los cárteles del narcotráfico en América Latina.

Sin ofrecer una respuesta directa, el Presidente de Estados Unidos afirmó: "Amamos a este país como ellos aman a sus países. Tenemos que protegerlo", dijo en medio de una reunión con los dirigentes de Azerbaiyán y Armenia, en la residencia oficial en Washington, D.C.

"Estamos jugando un partido difícil, pero pronto tendremos más que decir al respecto", concluyó el mandatario.

Luego de conocerse los comentarios de Donald Trump, el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, publicó una declaración oficial en el sitio web de la representación diplomática.

🇺🇸🇲🇽 Estamos unidos como dos aliados soberanos. Enfrentamos a un enemigo en común: los violentos cárteles criminales. Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros pueblos.https://t.co/YFrOekKiBW — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 8, 2025

Los Estados Unidos y México, expuso, "enfrentan a un enemigo común: los violentos cárteles criminales que envenenan a nuestra gente, amenazan a nuestras comunidades y debilitan la seguridad y la prosperidad de nuestras dos naciones. El presidente Trump lo ha dejado claro, y los líderes en todo nuestro gobierno concuerdan, estas organizaciones no solo son narcotraficantes. Son terroristas que destruyen vidas, corrompen instituciones y mantienen como rehenes del miedo a comunidades enteras".

El diplomático expuso que EU seguirá trabajando de manera colaborativa con el Gobierno de la presidenta Sheinbaum para confrontar la amenaza con la seriedad que exige. "Como lo ha dicho el secretario Rubio, 'las tenemos que empezar a tratar como organizaciones terroristas armadas, no sólo como simples organizaciones dedicadas al narcotráfico'. Los cárteles son los que deberían de tener miedo – miedo a la fuerza combinada, la determinación y la resolución de dos naciones soberanas comprometidas con la justicia y con proteger a su gente", agregó.

También planteó que "esto no se trata de que los Estados Unidos actúen solos. Se trata de construir un frente conjunto e inquebrantable con México para defender a nuestros ciudadanos, desmantelar las redes de los cárteles y asegurar que las únicas personas que deban temer por su futuro sean aquellas que lucran con el asesinato, la adicción y el caos".

Finalmente, el Embajador estadounidense en México expuso: "Nuestro mensaje es claro: Estamos unidos. Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros pueblos, trabajando de forma colaborativa, como dos aliados soberanos. Como lo ha dicho el presidente Trump, nuestra cooperación en la frontera continuará en lo que respecta a todos los aspectos de la seguridad, incluyendo las drogas, la distribución de drogas y la inmigración ilegal a los Estados Unidos".

También esta mañana, durante su tradicional conferencia mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que Estados Unidos vaya a invadir México y detalló que su Gobierno fue informado previamente de esta decisión por parte de la administración estadounidense.

"Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado. Absolutamente descartado. Además de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo ni mucho menos. Cuando lo han llegado a plantear siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no. Entonces no. Incluso, fuimos informados de esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestros territorio", dijo la Jefa del Ejecutivo federal.

La Presidenta Sheinbaum aseveró que las agencias de Estados Unidos que tienen presencia en México están muy reguladas: "Yo creo que somos el país que más regulación tiene para agentes extranjeros, sean de Estados Unidos o de otro país", comentó a los periodistas en Palacio Nacional.

"Vamos a ver cómo está la orden ejecutiva, pero no hay riesgo de que vayan a invadir nuestro territorio", insistió.

Pero la SRE terminó este día de especulaciones con un contundente NO a las versiones extendidas durante todo este viernes. Mediante un comunicado de la Cancillería, México reiteró que la cooperación bilateral en materia de seguridad se desarrolla con un respeto irrestricto a la soberanía de ambos países y que cada nación debe atender las causas que provocan tanto las adicciones como la violencia derivada del narcotráfico.

Además, subrayó que la relación con EU se basa en principios como la confianza mutua, la responsabilidad compartida, la igualdad soberana, el respeto a la integridad territorial y la cooperación sin subordinación. Además, recordó que cuenta con una Estrategia Nacional de Seguridad orientada a construir la paz con justicia, atendiendo las causas estructurales de la violencia y garantizando cero impunidad.

Finalmente, aseguró que continuará trabajando de forma coordinada con Washington para combatir el tráfico ilícito de drogas y armas, en un marco de respeto a las leyes de cada país, y destacó que desde hace meses se negocia un acuerdo de seguridad bajo esos principios.

EU y su ansia intervencionista

Apenas ayer, la Casa Blanca dijo que ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del Presidente venezolano Nicolás Maduro. La Fiscal General estadounidense, Pam Bondi, en un video publicado en X, acusó a Maduro de colaborar con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa. Estados Unidos ofrecía anteriormente una recompensa de 25 millones de dólares por información relacionada con Maduro. Algunos observadores creen que este es un aviso a Venezuela de que Estados Unidos está dispuesto a intervenir en el país bajo la excusa del narcotráfico.

En 1989, el presidente George H. W. Bush envió más de 20 mil tropas a Panamá para arrestar a su líder fuerte, Manuel Noriega, quien había sido acusado en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas.

El pasado 15 de julio, en entrevista con Los Periodistas, Ioan Grillo, quien está especializado en temas de la frontera y de narcotráfico, dijo que al interior de la Casa Blanca existen dos facciones que mantienen una disputa frente a México. La primera, un grupo que impulsa una intervención militar para combatir a los cárteles de la droga. El segundo, un conjunto que apuesta por el diálogo y el trabajo conjunto, afirmó el periodista estadounidense Ioan Grillo.

En la entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado, Grillo, quien presenta su libro Sangre, armas y dinero, indicó que el Gobierno de Donald Trump desea intervenir territorio mexicano para demostrar el poder de Estados Unidos. “Si hablamos de la Casa Blanca ahorita hay dos facciones peleando respecto a México. Una facción que está buscando la intervención militar, ataques militares en territorio mexicano. Creo que no está bien pensado como una buena estrategia para derrotar a los cárteles. Están pensado que hay que mostrar el poder de Estados Unidos en contra de México más que derrotar a los cárteles”.