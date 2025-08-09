Joven que atropelló a niño en la GAM seguirá proceso en libertad; él sigue muy grave

Familiares del pequeño Emiliano se manifestaron para exigir que Regina "N", joven que atropelló al menor cuando presuntamente conducía en estado de ebriedad, permanezca en prisión.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó este viernes que fue vinculada a proceso Regina “N”, la joven acusada de atropellar al pequeño Emiliano mientras conducía presuntamente en estado de ebriedad en la colonia Lindavista de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Mediante un comunicado, la dependencia detalló que la mujer detenida fue acusada por el delito de lesiones culposas por tránsito vehicular, luego de el pasado 3 de agosto presuntamente atropelló con su camioneta a un menor de edad y a su padre, en la colonia Residencial Zacatenco.

Un Juez determinó imponer como medidas cautelares el depósito de una garantía económica, presentarse ante la autoridad cada 15 días, entregar su pasaporte y la restricción para salir del país sin autorización judicial, por lo que podrá enfrentar su proceso en libertad al no dictarse la prisión preventiva.

17:52 #PrecauciónVial | Cerrada la vialidad de 5 de Febrero a la altura de Vicente Villada, @TuAlcaldiaGAM, por manifestantes. #AlternativaVial Ferrocarril Hidalgo. pic.twitter.com/RRV8qFu0W7 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 6, 2025

Además, la autoridad judicial ordenó a la acusada no acercarse ni ponerse en contacto con los padres del pequeño Emiliano, además de que le fue suspendida su licencia de conducir. También se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía de la CdMx recalcó que la joven vinculada es considerada inocente mientras no se declare su responsabilidad en una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.

Familia de niño atropellado en la GAM exige justicia

Durante varios días, familiares y conocidos del pequeño Emiliano han realizado protestas frente a las instalaciones de la Fiscalía de la CdMx para exigir justicia para el niño que fue atropellado por Regina "N", joven de 19 años de edad que presuntamente conducía bajo el influjo del alcohol.

Familiares y amigos de Emiliano Macias, niño de 8 años, se manifiestan al exterior del @PJCDMX, quien fue atropellado por una conductora en la alcaldía GAM pic.twitter.com/GhywjaLwmR — CríticaCapital (@criticacap) August 8, 2025

Las y los inconformes protestaron para exigir que la mujer permanezca detenida y que cubra los gastos médicos del menor, quién resultó con severas lesiones.

De acuerdo a declaraciones de familiares, los médicos del hospital Magdalena de las Salinas, donde es atendido, se vieron obligados a amputarle una pierna y los genitales al pequeño Emiliano. Su estado sigue siendo crítico.