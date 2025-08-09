VIDEO ¬ Policías someten a repartidor en Aguascalientes; la SSPM defiende su arresto

Policías municipales de Aguascalientes sometieron a un joven que presuntamente no respetó el cierre de calles en el centro de la ciudad.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Policías municipales de Aguascalientes fueron acusados por cometer abuso de poder luego de ser captados en video utilizando la fuerza para someter a un repartidor que presuntamente había cometido una falta menor.

En la grabación que circula en redes sociales se aprecia el momento en el que dos agentes de la Policía Municipal derriban al joven y lo arrestan, esto luego de que presuntamente no respetó el cierre de la calle Francisco I. Madero, debido a las peregrinaciones por el aniversario de la Virgen de la Asunción.

Mientras los uniformados inmovilizan al presunto infractor se escucha a varias personas reclamando a gritos a los uniformados por abusar de la fuerza para llevar a cabo el arresto.

Luego de que se hizo viral el video en el que se observa a los dos policías municipales sometiendo a un repartidor, el Secretario de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Gonzalo Pérez Zúñiga, justificó el actuar de los uniformados, argumentando que emplearon técnicas autorizadas y conforme al uso racional de la fuerza.

De acuerdo con declaraciones del funcionario, el joven detenido supuestamente intentó circular por una calle cerrada argumentando que debía realizar una entrega, por lo que al no poder pasar comenzó a insultar a los agentes.

Señaló que los elementos policiales tuvieron la necesidad de utilizar palancas al brazo para poder inmovilizar al joven y colocarle las esposas, e insistió en que estas técnicas son las adecuadas.