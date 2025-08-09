José Luis “N”, alias “Crack”, fue detenido en Edomex; lo acusan de generar violencia

El. "Crack" es señalado como presunto generador violencia en la zona oriente del Edomex.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este viernes que fue detenido José Luis “N”, alias “Crack”, quien es señalado como presunto generador de violencia en el Estado de México.

El arresto del supuesto líder criminal se logró durante un operativo en el que participarion elementos deñ Ejército, Marina, Guardia Nacional, la FGR, la SSPC y la Policía estatal del Edomex, detalló el funcionario en una publicación en la red social X, antes Twitter.