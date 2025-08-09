Tres hombres son detenidos en CdMx por el asesinato de líder sindical en Quintana Roo

Las autoridades federales y locales detuvieron este viernes a tres implicados en el homicidio de un líder sindical en Quintana Roo; les aseguran mariguana.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Las autoridades federales y locales detuvieron este viernes en la Ciudad de México a tres sujetos relacionados con el homicidio de Mario Machuca, líder de la organización sindical Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), ocurrido el pasado 4 de agosto, en el municipio Benito Juárez, Quintana Roo.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Yair Sánchez Ordaz, de 21 años; Guillermo Nieto Martínez, de 47 años; y Arnulfo Espíndola Mercado, de 34 años, alias “El Nunfo”. Este último cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado en marzo de 2025.

De acuerdo con las autoridades, la captura fue resultado de un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, así como la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

De acuerdo con los reportes oficiales, los sospechosos se trasladaron a la Ciudad de México para resguardarse después de los hechos cometidos el pasado 4 de agosto. Con esta información, los equipos de seguridad implementaron un operativo de vigilancia en la colonia Moctezuma, Alcaldía Venustiano Carranza, donde localizaron a los tres hombres, cuyas características coincidían con las de los implicados en la carpeta de investigación.

Durante el operativo, los elementos de seguridad observaron que los sospechosos portaban bolsas con presunta droga, por lo que se procedió a una revisión preventiva. En la inspección se aseguraron nueve bolsas con mariguana a granel, un equipo telefónico y una identificación oficial. Asimismo, fueron identificados como los presuntos autores materiales del homicidio en contra del líder sindical.

Posteriormente, se reveló que uno de los implicados recibió al rededor de 50 mil pesos por participar en el asesinato, así como de un vuelo pagado a Cancún, dinero para hospedarse en un hotel y el traslado a la ubicación donde se planeó la logística del ataque.

Tras su detención, los tres hombres recibieron la lectura de sus derechos y, junto con la droga y objetos asegurados, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las indagatorias.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad refrendó su compromiso de mantener operativos conjuntos para combatir el crimen organizado y reducir los índices delictivos en el territorio nacional, mediante acciones focalizadas y colaboración entre corporaciones.