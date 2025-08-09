VIDEOS ¬ Lluvias azotan el sur de la CdMx; activan Alerta Amarilla en 8 alcaldías

Autoridades de Protección Civil recomendaron mantenerse informados por canales oficiales ante posibles nuevas lluvias y seguir indicaciones de seguridad.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- La tarde de este viernes, una intensa lluvia acompañada de granizo afectó a las alcaldías Coyoacán y Tlalpan, provocando inundaciones en vialidades principales que sorprendieron a conductores, peatones y usuarios del transporte público, y ocasionaron complicaciones en la circulación y el acceso a distintas zonas.

Debido a la magnitud del fenómeno, se activó la Alerta Amarilla en ocho alcaldías, entre ellas: Álvaro Obregón, Coyoacán, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Posteriormente, en Coyoacán y Tlalpan se emitió la Alerta Naranja por la intensificación de lluvias y posible granizo.

De acuerdo con los reportes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que en la colonia Ajusco, Coyoacán, la obstrucción de coladeras por granizo causó un encharcamiento de aproximadamente 60 metros de largo por 25 centímetros de profundidad, lo que dificultó el tránsito vehicular y peatonal.

Asimismo, avenidas como Zacatépetl, Periférico e Insurgentes presentaron acumulaciones de agua y hielo, donde motociclistas, peatones y conductores quedaron varados, requiriendo el apoyo de elementos de Tránsito y Protección Civil para continuar sus trayectos.

En Jardines del Pedregal de San Ángel, agentes ayudaron a un conductor a retirar su vehículo atrapado en una inundación a la altura de Anillo Periférico. Mientras que en Insurgentes Cuicuilco, personal de tránsito destapó coladeras para agilizar el desagüe, mientras que otras calles de Coyoacán, como avenida Aztecas y Rey Topiltzin, quedaron cubiertas de granizo.

En Tlalpan, se reportaron encharcamientos en vías como Renato Leduc, Calzada de Tlalpan, Insurgentes Sur y Ayuntamiento. A su vez, la Carretera Picacho Ajusco, entre Anillo Periférico y Conkal, presentó tramos anegados, al igual que Calzada de Tlalpan entre Hermenegildo Galeana y José María Morelos.

Por otra parte, la colonia Miguel Hidalgo fue una de las más afectadas, con viviendas y calles inundadas. Equipos de emergencia trabajaron para auxiliar a los residentes, destapar coladeras y restablecer el tránsito en las zonas más comprometidas.

A raíz de ello, el Gobierno de la Ciudad de México activó el operativo Tlaloque, el cual incluyó el despliegue de brigadas de limpieza y unidades de apoyo para restablecer la movilidad y mitigar riesgos por la acumulación de agua y hielo en la capital del país.

Finalmente, las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de canales oficiales y seguir las indicaciones preventivas ante la posibilidad de nuevas tormentas.