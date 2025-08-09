Los volcanes y montañas de Nayarit ofrecen experiencias únicas con vistas hermosas

Redacción/SinEmbargo

09/08/2025 - 6:32 am

Ruta Cerro Sangaguey.

Artículos relacionados

Entre bosques, fumarolas, vistas panorámicas y leyendas ancestrales, estas rutas ofrecen experiencias únicas.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- Nayarit es un hermoso lugar que alberga variados ecosistemas que van desde desiertos, bosques, hasta paradisíacas costas, entre sus escenarios más cautivadores hay volcanes y montañas con vistas hipnotizantes como lo son Volcán El Ceboruco, Volcán Sangangüey y Cerro de San Juan.

Nayarit se encuentra en el seno de la Sierra Madre Occidental, por ello es posible disfrutar entre las alturas de bosques, fumarolas, vistas panorámicas y leyendas ancestrales. Son muchas las opciones, pero aquí hay tres paraísos imperdibles:

Cerro de San Juan, ícono de Tepic

El Cerro de San Juan se eleva a mil 500 metros sobre el nivel del mar (msnm)y forma parte de la Sierra del mismo nombre. De origen volcánico, ha sido testigo de la historia y la identidad de Tepic y hoy, es uno de los destinos favoritos para quienes buscan actividades al aire libre con un toque de misticismo.

La aventura puede arrancar con un desayuno nayarita abundante de borrego a la plancha, barbacoa, pastor, conejo y otros productos locales. Luego, el punto de partida es el poblado El Aguacate, desde donde se accede al parque Kilómetro X. El ascenso permite observar un paisaje mixto donde de un lado encontrarás el mar y del otro, bosque espeso.

Una vez en la cima, el circuito de tirolesas —algunas de hasta 35 metros— y los puentes colgantes ofrecen vistas espectaculares de la vegetación y las cañadas. También hay escalada, rappel junto a manantiales y actividades como gotcha o tiro al blanco. El recorrido puede culminar en un restaurante donde no puedes perderte de un molcajete de camarones.

Sangangüey, un coloso entre la neblina

Con 2 mil 340 msnm, el volcán Sangangüey es una experiencia imperdible para quienes disfrutan del senderismo exigente y paisajes montañosos. Antes de iniciar la caminata, la recomendación es un desayuno típico nayarita para llenarse de fuerza con sabores como tasajo de res, quesadillas de guisado y café orgánico de productores locales.

El ascenso, de dificultad moderada-alta, toma entre 4 y 5 horas —dependiendo del ritmo—; y durante el trayecto, el sendero atraviesa zonas frondosas, piedras resbaladizas y árboles centenarios que filtran la luz solar como en una película.

Este escenario te asombrará por su vegetación, producto de la riqueza mineral del suelo volcánico, hogar de aves y variada fauna silvestre. Ya en la cima, la recompensa es un horizonte cubierto de valles verdes, neblina, panorámica de la ciudad y un silencio tan profundo, que te dejará reflexionar escuchando el viento.

Para los más aventureros, es posible acampar en la cima y disfrutar de cielos estrellados espectaculares y llenos de claridad; o practicar actividades como rappel y escalada. Se recomienda llevar bastones de trekking, tienda resistente al viento, saco de dormir para temperaturas de 5°C a 10°C, linterna frontal, baterías extra, snacks energéticos, cena y abundante agua.

Nayarit y sus bellos paisajes
El volcán Sangangüey es una experiencia imperdible. Foto: Cortesía Nayarit

El Ceboruco, el volcán que aún respira

Ubicado entre los municipios de Jala y Ahuacatlán, el Ceboruco —también llamado Tonán, en honor a Tonantzin, diosa madre— es un volcán activo con una altitud de 2 mil 280 msnm, pero no te asustes, ya que es totalmente accesibles para visitantes. Su última erupción fue en 1870 y aún emite fumarolas desde su cráter y zonas muy específicas, le da un aire fascinante de misterio.

La travesía para escalar este gigante puede comenzar con un desayuno en la comunidad de Coapán, en el restaurante El Rincón del Campesino, un lugar donde el café recién hecho y tostado te enamorará en compañía de tasajo y las tortillas a mano, todo parte del ritual previo ideal a la subida.

La caminata, de entre 2 y 3 horas, es menos exigente que la del Sangangüey, aunque su terreno irregular requiere precaución y cazado de buen agarre por el suelo rocoso. La ruta atraviesa un camino interesante, debido a que tiene distintos microclimas: primero húmedo y caluroso, luego seco y frío, con vegetación baja, y finalmente zonas grises y ásperas cerca de la cima, donde las fumarolas recuerdan que el Ceboruco sigue vivo.

Desde lo alto podrás contemplar la vista del Valle de Jala —con sus campos de agave y maíz— que te dejarán sin aliento, no obstante, si se desea llevar la experiencia más allá, hay opción de volar en parapente.

Después de subir al volcán, un lugar imperdible es visitar el taller de piedra volcánica en Coapán, donde artesanos locales transforman la lava solidificada en piezas para cocina, decoración y arte. Estas obras, de tonos grises oscuros y texturas rústicas, son un homenaje al vínculo entre el hombre y la montaña.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Daniela Barragán
Por Obed Rosas
+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Wolfgang Tillmans, el cronista de una generación

"A pesar de la persistente lluvia, que con el clima caliente del verano produce una sensación de...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Entre la humareda de la guerra en X

"El sino del escorpión observa la humareda, los ataques, contrataques y explosiones de violencia. Disipado el polvo,...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Se debilitan los expriistas, ¿se consolidan los duros?

"El sector doctrinario de Morena se prepara para tomar por asalto el Palacio de Invierno con el...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Andy: del desayuno… a la carta

"Inocente como siempre ha sido, el hijo predilecto del expresidente no reparó en que sus siniestros adversarios...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

+ Sección

Galileo

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Luz misteriosa en el cielo de Monterrey.

VIDEOS ¬ Un objeto luminoso cruza el cielo en NL; fue meteoro o basura espacial: PC

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
osé Ramón López Beltrán, el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
1

"No soy funcionario público", José Ramón López Beltrán sobre sus vacaciones en Cancún

Las madres de Yeshua “N” y Jorge “N”, señalados por Susan Saravia como responsables de una violación tumultuaria, anunciaron que sus hijos se entregarán.
2

ENTREVISTA ¬ Machismo en Campeche cubre a juniors que violaron a mi hija, acusa madre

3

Tres hombres son detenidos en CdMx por el asesinato de líder sindical en Quintana Roo

Niño es asesinado porque su mamá no pagó deuda.
4

La mamá, en pobreza, pidió ayuda. Autoridades la ignoraron y Fernandito fue asesinado

Trump apunta contra cárteles.
5

NO TROPAS de Estados Unidos, dice México tras los mensajes turbios desde Washington

Sociópatas al Mando: la peor amenaza.
6

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

7

VIDEOS ¬ Lluvias azotan el sur de la CdMx; activan Alerta Amarilla en 8 alcaldías

8

Reynoso hijo: De la champaña y de meter su Mini Cooper a la piscina, a que EU le caiga por corrupción

Isarael Vallarta, detenido sin sentencia por casi 20 años, ofreció su primera conferencia de prensa en libertad el 8 de agosto de 2025, frente a la SCJN.
9

CRÓNICA ¬ Mi lucha terminará cuando liberen a mi hermano y sobrino: Israel Vallarta

10

Se debilitan los expriistas, ¿se consolidan los duros?

La Secretaria de Energía Luz Elena González Escobar aseguró que los gobiernos neoliberales se dedicaron a exprimir a las empresas públicas como Pemex.
11

ENTREVISTA ¬ Exprimieron Cantarell, ¿y el dinero? ¿Dónde está?: Luz Elena González

La Presidenta Sheinbaum encabezó la inauguración del Hospital Regional del ISSSTE en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco.
12

Sheinbaum inaugura hospital del ISSSTE en Tlajomulco para 380 mil derechohabientes

La Fiscalía de la CdMx informó que fue vinculada a proceso la joven acusada de atropellar al niño Emiliano por manejar ebria en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
13

Joven que atropelló a niño en la GAM seguirá proceso en libertad; él sigue muy grave

Harfuch afirma que la extorsión es el único delito que no ha bajado en México durante el sexenio actual
14

#PuntosYComas ¬ García Harfuch fortalece equipo y amplía capacidad para investigar

15

La millonaria fiesta del hijo del ex gobernador del PAN en Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Las madres de Yeshua “N” y Jorge “N”, señalados por Susan Saravia como responsables de una violación tumultuaria, anunciaron que sus hijos se entregarán.
1

ENTREVISTA ¬ Machismo en Campeche cubre a juniors que violaron a mi hija, acusa madre

2

VIDEOS ¬ Lluvias azotan el sur de la CdMx; activan Alerta Amarilla en 8 alcaldías

3

Tres hombres son detenidos en CdMx por el asesinato de líder sindical en Quintana Roo

Policías municipales de Aguascalientes fueron despedidos tras ser captados en video utilizando la fuerza para someter a un joven.
4

VIDEO ¬ Policías someten a repartidor en Aguascalientes; la SSPM defiende su arresto

Trump apunta contra cárteles.
5

NO TROPAS de Estados Unidos, dice México tras los mensajes turbios desde Washington

Gobierno desmiente el “Bono Mujer”.
6

¡No caigas! Bienestar advierte que el “Bono Mujer” no existe y podría ser una estafa

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de José Luis “N”, “Crack”, generador de violencia en el Edomex.
7

José Luis “N”, alias “Crack”, fue detenido en Edomex; lo acusan de generar violencia

Isarael Vallarta, detenido sin sentencia por casi 20 años, ofreció su primera conferencia de prensa en libertad el 8 de agosto de 2025, frente a la SCJN.
8

CRÓNICA ¬ Mi lucha terminará cuando liberen a mi hermano y sobrino: Israel Vallarta

Harfuch afirma que la extorsión es el único delito que no ha bajado en México durante el sexenio actual
9

#PuntosYComas ¬ García Harfuch fortalece equipo y amplía capacidad para investigar

Niño es asesinado porque su mamá no pagó deuda.
10

La mamá, en pobreza, pidió ayuda. Autoridades la ignoraron y Fernandito fue asesinado

La Fiscalía de la CdMx informó que fue vinculada a proceso la joven acusada de atropellar al niño Emiliano por manejar ebria en la Alcaldía Gustavo A. Madero.
11

Joven que atropelló a niño en la GAM seguirá proceso en libertad; él sigue muy grave

Autoridades rescatan a familia víctima de asalto en la Puebla-Orizaba
12

Una familia es abandonada tras asalto en autopista Puebla-Orizaba; la GN los rescata