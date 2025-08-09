El Tigre Silencioso celebra su tercer aniversario con tres nuevos vinos

Algunos de los platillos que son imperdibles de El Tigre Silencioso son: taco de camarón, costilla corta y de postre, crema de cacahuate y chocolate.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- El restaurante El Tigre Silencioso celebra tres años con una trilogía de vinos creados en colaboración con Bodega Aborigen y el enólogo Lucas D’Acosta que resultan una gran opción para maridar los platillos del este lugar.

La comida de El Tigre Silencioso tiene carácter y resulta una propuesta honesta que se confirma con cada platillo que llega a la mesa; si a esro se suman los vinos de la casa, la experiencia resulta redonda.

Los nuevos vinos de la casa reciben el nombre de Vinos del Tigre: hay un blanco, un naranja y un tinto, cada uno va muy bien con los sabores, el ritmo y la identidad del restaurante. Estos vinos maridan el menú creado por el chef David Castro Hussong, que con sabores del norte conquista paladares en la capital.

Vinos del Tigre

Blanco del Tigre: Una mezcla de Chenin Blanc, Chardonnay y Ugni Blanc, fermentada con lías en barricas de 500 litros durante cuatro meses. Seco, amable y con buena acidez, este vino marida con platos que llevan una grasa sutil como las empanadas de espinacas o el fideo con camarón.

Naranja del Tigre: Un Palomino con dos semanas de maceración y remontado oxidativo. Especiado, con estructura y presencia. Perfecto para platos intensos como el pulpo con pipián de aceituna o el atún con mantequilla avellanada.

Tinto del Tigre: Grenache del Valle de San Vicente, sin barrica, fermentado en acero inoxidable. Frutal, fresco y ligero. Se sirve un poco más frío y hace buena mancuerna con carnitas, costillas o tacos con salsas especiadas.

Estos vinos no se encuentran en ningún otro lugar. Son exclusivos de El Tigre Silencioso y responden a la misma lógica que guía su cocina: atención, identidad y cariño por el trabajo bien hecho.