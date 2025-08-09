Conductor de tren que mató a 6 en Irapuato se entrega tras 40 horas atrincherado

Redacción/SinEmbargo

09/08/2025 - 9:57 am

El conductor del tren que embistió y mató a seis en Irapuato se entrega a la FGE.

El conductor de la locomotora salió del ferrocarril el viernes, luego de la intervención de sus compañeros de Ferromex, y tras recibir apoyo psicológico y asesoría legal.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato dio a conocer que el conductor del tren de Grupo México que embistió a varios autos, y dejó un saldo de seis personas muertas y dos heridas el pasado miércoles, se entregó ayer a las autoridades.

De acuerdo con el reporte, después del accidente el maquinista se quedó más de 40 horas en el interior de la locomotora. Gracias a la intervención de sus compañeros, así como de personal de Ferromex que le brindó apoyo psicológico y legal, el hombre salió del vehículo a las 8:40 horas del viernes.

"El maquinista del tren fue presentado ante el Ministerio Público, se encuentra en calidad de imputado. Se trabaja con firmeza para garantizar la verdad y la justicia, siempre con un enfoque humanista, y de cara a las víctimas y sus familias", explicó la FGE de Guanajuato.

En tanto, el área de Comunicación de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato informó que mantienen una coordinación con la Fiscalía del Estado. "Estamos a la espera de remisión de la carpeta de investigación por incompetencia", indicó.

Por otro lado, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario indicó que realiza una investigación para determinar las causas del accidente. Ferromex ya revisa la caja negra de la locomotora.

Se buscará reparación integral

Respecto a la atención a las familias de las víctimas, la Fiscalía de Guanajuato señaló que impulsará un "acuerdo reparatorio".

"Desde la Fiscalía se impulsará un acuerdo reparatorio integral a favor de las personas afectadas, buscando que se reconozca el daño causado y se repare con sensibilidad y respeto hacia quienes hoy enfrentan esta dolorosa situación", añadió la FGE.

"La procuración de justicia en Guanajuato tiene como prioridad el acompañamiento a las víctimas con acciones concretas que fortalezcan la confianza ciudadana y el acceso efectivo a la justicia", finalizó.

Tragedia en Irapuato

El pasado 6 de agosto, una locomotora de Ferromex, empresa de Grupo México, se desprendió del convoy y provocó un doble accidente vehicular que causó seis personas muertas y dos heridos en dos diferentes puntos de Irapuato, Guanajuato.

“Ferromex expresa su plena solidaridad con las familias de quienes fallecieron en este trágico accidente y con las personas que resultaron afectadas, así como con la comunidad de Irapuato. Personal especializado de la empresa se ha trasladado al sitio para atender a todas las personas involucradas en el accidente, así como para revisar la caja negra de la unidad y determinar las causas por las que una locomotora se habría separado del convoy”, informó en un comunicado Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea.

La prensa local como el diario AM detalló que el primer accidente fue poco antes del mediodía en un cruce ferroviario, lo que causó el fallecimiento de un conductor de Uber y de sus dos pasajeros, una mujer y un hombre.

Posteriormente, el segundo accidente se registró debajo de un puente vehicular, lo que provocó la muerte de dos ocupantes de una camioneta y un motociclista.

