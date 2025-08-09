Isaac del Toro conquista la célebre Vuelta a Burgos tras una caída y épica remontada

Isaac del Toro es el primer mexicano en ganar la célebre vuelta a Burgos tras una épica remontada, una caída y una pinchadura en el camino.

Ciudad de México, 9 de agosto (ASMéxico).- Isaac Del Toro no tiene límites. O si los tiene, todavía no los conoce. Esta mañana, tarde en España, el ciclista se convirtió en el primer mexicano en ganar la célebre Vuelta a Burgos, carrera de menos de una semana de duración que tiene su punto culminante en las exuberantes Lagunas de Neila. La quinta y última etapa quedó marcada por el drama de los kilómetros finales.

El nacido en Baja California sufrió desde la primera etapa. Una caída asustó a más de uno pero el accidente no fue de gravedad. En la jornada de hoy, a 14 kilómetros de la meta, Isaac atravesó por un pinchazo y se vio obligado a detenerse para cambiar de bicicleta. Eventualmente logró reponerse más adelante hasta que todo se decidió en las Lagunas de Neila.

En los últimos tres kilómetros, Ciccone, ganador de la Clásica de San Sebastián pocos días atrás, fue el primero en salir del pelotón, pero inmediatamente después aceleró el mexicano para perseguirlo; con una mejor bonificación de tiempo, a pesar de que el italiano ganó la etapa, el campeón fue Del Toro.

Clasificación general de la Vuelta a Burgos 2025

Isaac Del Toro - 19:46:48. Lorenzo Fortunato. Léo Bisiaux. Giulio Pellizzari. Giulio Ciccone. Egan Bernal. Torstein Traen. Giovanni Aleotti. Johannes Kulset. Urko Berrade.

