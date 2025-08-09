VIDEO ¬ Un tiroteo en Times Square, NY, deja tres heridos; capturan al sospechoso

Una joven de 18 años y dos hombres, de 19 y 65, resultaron heridos en el tiroteo. Las tres víctimas fueron llevadas al Hospital Bellevue y se reportan como estables.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- Un adolescente de 17 años hirió a tres personas en un tiroteo la madrugada de este sábado en Times Square, Nueva York. "El autor fue detenido por la policía y se recuperó un arma de fuego", informó el Departamento de Policía de la ciudad.

De acuerdo con la prensa local, los disparos comenzaron luego de una disputa entre dos personas cerca de la intersección de la calle 44 y la Séptima Avenida, alrededor de la 01:20 horas.

Una joven de 18 años y dos hombres, de 19 y 65, resultaron heridos en el tiroteo. Las tres víctimas fueron llevadas al Hospital Bellevue y se reportan como estables, indicó la policía neoyorkina.

🇺🇸 | Video muestra a multitud huyendo durante tiroteo en Times Square, que dejó tres heridos. Las víctimas, de 18, 19 y 65 años, fueron hospitalizadas en condición estable. Un joven de 17 años fue arrestado y se incautó el arma utilizada en el crimen. pic.twitter.com/7t4AzA7dqm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 9, 2025

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a una multitud que se dispersa corriendo debido al pánico. Todavía se desconocen los motivos del ataque.

Reportes de prensa dan cuenta de que las autoridades cerraron varios tramos de Broadway y de la Séptima Avenida, que convergen en la plaza del Times Square. Al sitio llegó una docena de patrullas policiales.

Un debate recurrente en Estados Unidos

A finales de julio, un hombre disparó y mató a cuatro personas en un rascacielos de Manhattan antes de suicidarse. Se informó que ese ataque fue el más mortífero en la ciudad en 25 años. Las tasas de delincuencia han disminuido en Nueva York desde un pico a finales de los años ochenta y principios de los noventa.

Bodies on the ground’ after teenager opens fire in New York’s Times Square. Three people have been shot in New York’s Times Square with police confirming a teenager opened fire into the crowd.

One woman, 18, and two men, 19 and 65, have been injured at the tourist hotspot in… pic.twitter.com/BqTvTBIF6g — Kevin Tillett (@KevinTillett7) August 9, 2025

Si bien Nueva York tiene leyes relativamente estrictas, las armas de fuego son bastante fáciles de conseguir en Estados Unidos y hay muchas en circulación. El debate sobre controles más estrictos surge repetidamente después de este tipo de tiroteos, como el ocurrido el sábado pasado en Montana, en el que también hubo cuatro muertos.

-Con información de DW.