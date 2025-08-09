La política migratoria de Trump hace pedazos a los pequeños negocios de latinos en LA

La Opinión

09/08/2025 - 4:18 pm

La política migratoria de Trump hace pedazos a los pequeños negocios de latinos en LA

Las política migratoria de Donald Trump ha dejado a los comerciantes de Los Ángeles sin clientes ante el temor de las redadas que los obliga a encerrarse en sus casas y a gastar sólo lo necesario en comida. Como resultado, los vendedores acumulan deudas por la renta de sus espacios y muchos de ellos están siendo orillados a cerrar sus negocios. 

Por Araceli Martínez Ortega

Los Ángeles, 9 de agosto (LaOpinión).- En un movimiento inusual, los pequeños negocios y vendedores ambulantes del Parque MacArthur de Los Ángeles se unieron para urgir a las autoridades municipales a darles apoyo, ya que aseguraron que entre el número excesivo de personas desamparadas que rodean la zona y las redadas migratorias los están llevando al borde de la quiebra.

“Esto viene desde enero, desde que pusieron la cerca sobre la calle para impedir que los vendedores ambulantes se pusieran en la banqueta, pero lo más grave es que alrededor tenemos demasiados homeless (personas en situación de calle) y mucha gente adicta a las drogas. ¿Quién va a querer venir así? ¿Quién va a querer entrar a nuestras tiendas?, dijo Carmen Ferro, quien lleva 20 años con su negocio de zapatos en un mercado al interior de las calles Alvarado y 6 frente al Parque MacArthur.

“La Ciudad nunca manda limpiar, ni levanta a los homeless. No hacen nada. Estas personas se drogan delante de la gente. Los niños no pueden venir aquí”, aseveró.

La gota que vino a derramar el vaso fueron las redadas migratorias.

“La gente no sale. No quieren gastar. No tienen dinero porque no trabajan por miedo a la Migra. Entonces, qué vendemos. Yo vendo zapatos. La gente lo único que compra ahorita es comida”, expresó.

Carmen Ferro lamenta las escasa ventas en el mercadillo que está en las calles Alvarado y 6 frente al Parque MacArthur. Foto: Araceli Martínez Ortega, LaOpinión.

Ferro dijo que la Alcaldesa nunca los ha visitado para ver con sus propios ojos lo que están viviendo los comerciantes.

“Quisiera que viniera a vernos, que nos tomaran en cuenta. Eso sí están muy al pendiente de que paguemos los impuestos cada tres meses”, señaló.

Era cerca del mediodía, cuando Carmen reveló que no había vendido nada.

“Hay veces que me voy con cero en la bolsa; al contrario tengo que traer dinero para pagar a los proveedores, pero va a llegar el día en que ya no voy a poder y tener que cerrar. Eso me duele mucho porque llevamos 20 años con este negocio”, lamentó.

Los pequeños negocios y vendedores ambulantes se quejan de una crisis sin precedentes, que los mantiene al borde del cierre o la bancarrota.

En particular, los pequeños propietarios del swap meet (tianguis o mercado) de la esquina de las calle 6 y Alvarado, que pagan renta.

Elsa Guardado, quien lleva más de 30 años con su negocio, se queja de los gobernantes.

“No hacen nada para despejar las calles de los desamparados. Nunca hemos recibido ningún apoyo como pequeños comerciantes, y ahora con las redadas están sepultando nuestros negocios, al grado que estamos pensando en cerrar”, dijo.

Elsa revela que lleva dos meses de atraso en la renta de su negocio por el que paga 2 mil 800 cada mes.

“Nuestros negocios eran muy buenos, pero entre los homeless y las redadas nos están matando. Karen Bass dijo que cuando vino la Migración al parque MacArthur, los niños se escondían, pero cuáles niños si no vienen porque le tienen miedo a los homeless. Karen Bass y Gavin Newsom prometen mucho, pero no hacen nada”, se quejó.

El swap meet de las calles 6 y Alvarado se queda sin clientes. Foto: Araceli Martínez Ortega, LaOpinión

Otra pequeña propietaria, Marlen Aldama dice que lleva tres meses de no poder pagar la renta de su puesto en el swap meet, porque nadie entra y compra.

“Esto se debe a que tenemos muchos homeless, mucha droga y a la inmigración que anda por todos lados; y la gente tiene miedo de salir a comprar”, indicó.

Esta pequeña propietaria de origen salvadoreño dice que la renta de 2 mil 500 mensuales no se la perdonan.

“A pesar de que no vendemos, venimos todos los días de 10 de la mañana a 7 de la noche, pero nos vamos a la casa sin dinero”, lamentó.

Los vendedores ambulantes alrededor del Parque MacArthur tampoco la están pasando bien

Mago tiene un puesto en la calle en el que vende mochilas y zapatos.

“Ha estado muy duro desde que pusieron el fence (la cerca) en enero, pero las redadas de migración han empeorado todo. La gente no viene a comprar por temor. Los únicos que no fallan son los homeless”, señaló.

Dice que antes vendía hasta 100 dólares al día, hoy si bien le va 30; pero hay días en los que, si avisan que va a ver operativos de migración, no vende nada ni sale para llevar a su casa  y apoyar a su familia.

“Todo esto nos está conduciendo a una situación en la que no sabemos cómo vamos a vivir mañana. Los dueños de los departamentos de renta nos van a echar. Karen Bass dijo que iba a dar ayuda para pagar renta, pero no hemos visto nada”, afirmó.

Marlen Aldama expone la problemática que viven los pequeños comerciantes frente al Parque MacArthur.
Foto: Araceli Martínez Ortega, LaOpinión

Blanca, una vendedora callejera de peluches y llaveros desde hace 12 años, coincide en que la baja de las ventas ha sido el resultado del establecimiento de la cerca que puso la Alcaldesa Bass en enero, el temor a las redadas  y a la misma policía local que está encima de ellos.

“Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar y nos den ayuda para pagar la renta y mantener a la familia; viene el inicio de clases y hay que comprar útiles escolares. Yo tengo dos hijos menores”, expresó.

Vendedores ambulantes y pequeños negocios del área del MacArthur Park están pidiendo al gobierno local, municipal y estatal las siguientes demandas:

  • Moratoria en el pago de alquileres.
  • Reducción de los precios de la renta para que sus negocios puedan sobrevivir.
  • Apoyo económico directo .
  • Audiencias con la Alcaldesa Karen Bass, la concejal Eunisses Hernández, la supervisora Hilda Solís, la Senadora María Elena Durazo para que junto con el Gobierno estatal establezcan un sistema de apoyos y protección soluciones conjuntas.

Juan Rodríguez, organizador de la Unión Popular de Vendedores que representa a unos 500 vendedores, dice que la situación es muy grave para pequeños comerciantes y vendedores ambulantes.

”Muchos están perdiendo sus negocios y se están yendo a la quiebra. Hay gente que ya no puede pagar el alquiler de su negocio, mucho menos el de su casa”, aseveró.

Enfatizó que esto no sólo ocurre en el MacArthur Park sino que pasa en el Distrito de la Moda y en todo Los Ángeles.

“Hacemos un llamado a las autoridades encargadas y a la Alcaldía para que resuelvan esta crisis de emergencia que estamos enfrentando”, expresó.

Dice que hace tres meses se reunieron con la Alcaldesa Bass para hablar sobre la problemática que inició a partir de que pusieron el alambrado en las aceras frente al MacArthur Park, pero no han tenido respuesta hasta este momento.

“Exigimos que quiten el alambrado. Es una pérdida para los dueños de los pequeños negocios. Nos dijeron que la Alcaldesa es la única que puede autorizar que lo remuevan. Ella es la responsable de la economía, y estamos en una situación crítica. Necesita hacer algo. La  mayoría de los dueños de negocios, y los ambulantes son mamás solteras y mamás emprendedoras. Es hora de ayudarlas”,  manifestó.

