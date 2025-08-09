La SSPC decomisa 2.5 toneladas de metanfetamina en Chiapas y precursores en Guerrero

En un doble golpe al narcotráfico, las Fuerzas Armadas decomisaron en Chiapas y en Guerrero metanfetaminas y precursores de droga.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmabargo).- Las Fuerzas Armadas, coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguraron en Chiapas más de 2.5 toneladas de metanfetaminas, así como tambos con sustancias para la fabricación de drogas sintéticas, un arma de fuego y cuatro camiones. En otra acción en el estado de Guerrero, se decomisaron más de cuatro toneladas de sustancias químicas.

"En atención a diferentes líneas de investigación, los agentes de seguridad ubicaron un predio en la comunidad Margarita Maza de Juárez, el cual era utilizado para almacenar sustancias para la fabricación de drogas sintéticas", detalló la SSPC sobre el operativo en Chiapas.

En un comunicado, la institución apuntó que los datos que se recabaron fueron entregadas a un Juez de Control, quien otorgó la orden para intervenir el inmueble.

En seguimiento a líneas de investigación, en Chiapas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico con @Defensamx1, inhabilitaron un laboratorio para la elaboración de metanfetaminas y aseguraron 2.5 toneladas de esta droga.

También se aseguró una bodega con… pic.twitter.com/9VLRUWjIWN — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 9, 2025

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Guardia Nacional (GN) y de la SSPC.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, compartió en su perfil de X, antes Twitter, algunas fotografías del laboratorio clandestino intervenido.

En las imágenes se pueden ver diversos contenedores, así como maquinaria para la fabricación de las drogas sintéticas.

Incautan droga en Guerrero

En tanto, en el estado de Guerrero, las Fuerzas Armadas ejecutaron otra orden de cateo en un inmueble de la localidad Carachurio, en el municipio de Zirándaro.

"Los agentes de seguridad hallaron dos mil 688 kilos de sosa cáustica, mil 575 kilos de una sustancia cristalina y siete mil 400 litros de una sustancia líquida", detalló la SSPC.

De lo anterior se informó a las autoridades ministeriales correspondientes para integrar las carpetas de investigación de cada uno de los casos, en tanto los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Aseguran en #Chiapas y #Guerrero 2.5 toneladas de metanfetamina, un laboratorio clandestino y una bodega de almacenamiento. https://t.co/Ljvz0EmeCX pic.twitter.com/Hz8gqrPswM — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 9, 2025

"Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir la fabricación y comercialización de sustancias ilícitas que lleguen a las calles y a manos de los jóvenes", finalizó la Secretaría.