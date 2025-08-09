La SSPC decomisa 2.5 toneladas de metanfetamina en Chiapas y precursores en Guerrero

Redacción/SinEmbargo

09/08/2025 - 1:01 pm

SSPC asegura 2.5 toneladas de metanfetaminas.

Artículos relacionados

En un doble golpe al narcotráfico, las Fuerzas Armadas decomisaron en Chiapas y en Guerrero metanfetaminas y precursores de droga.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmabargo).- Las Fuerzas Armadas, coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguraron en Chiapas más de 2.5 toneladas de metanfetaminas, así como tambos con sustancias para la fabricación de drogas sintéticas, un arma de fuego y cuatro camiones. En otra acción en el estado de Guerrero, se decomisaron más de cuatro toneladas de sustancias químicas.

"En atención a diferentes líneas de investigación, los agentes de seguridad ubicaron un predio en la comunidad Margarita Maza de Juárez, el cual era utilizado para almacenar sustancias para la fabricación de drogas sintéticas", detalló la SSPC sobre el operativo en Chiapas.

En un comunicado, la institución apuntó que los datos que se recabaron fueron entregadas a un Juez de Control, quien otorgó la orden para intervenir el inmueble.

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Guardia Nacional (GN) y de la SSPC.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, compartió en su perfil de X, antes Twitter, algunas fotografías del laboratorio clandestino intervenido.

En las imágenes se pueden ver diversos contenedores, así como maquinaria para la fabricación de las drogas sintéticas.

La SSPC asegura 2.5 toneladas de meta.
En la comunidad Margarita Maza de Juárez, Chiapas, un predio servía como laboratorio clandestino de drogas. Foto: SSPC

Incautan droga en Guerrero

En tanto, en el estado de Guerrero, las Fuerzas Armadas ejecutaron otra orden de cateo en un inmueble de la localidad Carachurio, en el municipio de Zirándaro.

"Los agentes de seguridad hallaron dos mil 688 kilos de sosa cáustica, mil 575 kilos de una sustancia cristalina y siete mil 400 litros de una sustancia líquida", detalló la SSPC.

De lo anterior se informó a las autoridades ministeriales correspondientes para integrar las carpetas de investigación de cada uno de los casos, en tanto los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

"Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir la fabricación y comercialización de sustancias ilícitas que lleguen a las calles y a manos de los jóvenes", finalizó la Secretaría.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Daniela Barragán
Por Obed Rosas
+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Wolfgang Tillmans, el cronista de una generación

"A pesar de la persistente lluvia, que con el clima caliente del verano produce una sensación de...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Entre la humareda de la guerra en X

"El sino del escorpión observa la humareda, los ataques, contrataques y explosiones de violencia. Disipado el polvo,...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Se debilitan los expriistas, ¿se consolidan los duros?

"El sector doctrinario de Morena se prepara para tomar por asalto el Palacio de Invierno con el...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Andy: del desayuno… a la carta

"Inocente como siempre ha sido, el hijo predilecto del expresidente no reparó en que sus siniestros adversarios...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

+ Sección

Galileo

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Luz misteriosa en el cielo de Monterrey.

VIDEOS ¬ Un objeto luminoso cruza el cielo en NL; fue meteoro o basura espacial: PC

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Muere Reynoso López en accidente de carretera.
1

Luis Armando Reynoso, hijo de exgobernador de Aguascalientes, muere en accidente

El conductor del tren que embistió y mató a seis en Irapuato se entrega a la FGE.
2

Conductor de tren que mató a 6 en Irapuato se entrega tras 40 horas atrincherado

Niño es asesinado porque su mamá no pagó deuda.
3

La mamá, en pobreza, pidió ayuda. Autoridades la ignoraron y Fernandito fue asesinado

Estados Unidos anunció modificaciones en las políticas para solicitar la visa, por lo que personas adultas mayores y menores de edad serán entrevistados.
4

La Embajada de EU exigirá entrevista a menores y adultos mayores para solicitar visa

osé Ramón López Beltrán, el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
5

"No soy funcionario público", José Ramón López Beltrán sobre sus vacaciones en Cancún

Tiroteo causa pánico en Times Square y deja a tres heridos; detienen a adolescente.
6

VIDEO ¬ Un tiroteo en Times Square, NY, deja tres heridos; capturan al sospechoso

7

Reynoso hijo: De la champaña y de meter su Mini Cooper a la piscina, a que EU le caiga por corrupción

Isaac del Toro conquista la célebre Vuelta a Burgos tras una caída y épica remontada
8

Isaac del Toro conquista la célebre Vuelta a Burgos tras una caída y épica remontada

El Presidente Trump ha amagado en varias ocasiones con el uso del ejército estadounidense para combatir a los cárteles.
9

La amenaza latente: Una y otra vez, Trump ha amagado con atacar a cárteles en México

Las madres de Yeshua “N” y Jorge “N”, señalados por Susan Saravia como responsables de una violación tumultuaria, anunciaron que sus hijos se entregarán.
10

ENTREVISTA ¬ Machismo en Campeche cubre a juniors que violaron a mi hija, acusa madre

11

Hijos de Reynoso Femat, detenido ayer, exhiben en redes sociales su vida de excesos y lujos

Rescatan a niño secuestrado en Morelos.
12

La FGE de Morelos rescata a menor de 5 años secuestrado; querían a su padre a cambio

SSPC asegura 2.5 toneladas de metanfetaminas.
13

La SSPC decomisa 2.5 toneladas de metanfetamina en Chiapas y precursores en Guerrero

Entre la humareda de la guerra en X.
14

Las vacaciones de los funcionarios y la medianía republicana

Trump apunta contra cárteles.
15

NO TROPAS de Estados Unidos, dice México tras los mensajes turbios desde Washington

Destacadas

Ver sección
Destacadas
SSPC asegura 2.5 toneladas de metanfetaminas.
1

La SSPC decomisa 2.5 toneladas de metanfetamina en Chiapas y precursores en Guerrero

El Presidente Trump ha amagado en varias ocasiones con el uso del ejército estadounidense para combatir a los cárteles.
2

La amenaza latente: Una y otra vez, Trump ha amagado con atacar a cárteles en México

Tiroteo causa pánico en Times Square y deja a tres heridos; detienen a adolescente.
3

VIDEO ¬ Un tiroteo en Times Square, NY, deja tres heridos; capturan al sospechoso

Muere Reynoso López en accidente de carretera.
4

Luis Armando Reynoso, hijo de exgobernador de Aguascalientes, muere en accidente

Isaac del Toro conquista la célebre Vuelta a Burgos tras una caída y épica remontada
5

Isaac del Toro conquista la célebre Vuelta a Burgos tras una caída y épica remontada

El conductor del tren que embistió y mató a seis en Irapuato se entrega a la FGE.
6

Conductor de tren que mató a 6 en Irapuato se entrega tras 40 horas atrincherado

Rescatan a niño secuestrado en Morelos.
7

La FGE de Morelos rescata a menor de 5 años secuestrado; querían a su padre a cambio

Las madres de Yeshua “N” y Jorge “N”, señalados por Susan Saravia como responsables de una violación tumultuaria, anunciaron que sus hijos se entregarán.
8

ENTREVISTA ¬ Machismo en Campeche cubre a juniors que violaron a mi hija, acusa madre

9

VIDEOS ¬ Lluvias azotan el sur de la CdMx; activan Alerta Amarilla en 8 alcaldías

10

Tres hombres son detenidos en CdMx por el asesinato de líder sindical en Quintana Roo

Policías municipales de Aguascalientes fueron despedidos tras ser captados en video utilizando la fuerza para someter a un joven.
11

VIDEO ¬ Policías someten a repartidor en Aguascalientes; la SSPM defiende su arresto

Trump apunta contra cárteles.
12

NO TROPAS de Estados Unidos, dice México tras los mensajes turbios desde Washington