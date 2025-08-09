Tegu anunció que reemplazará sin costo el juguete por uno que cumpla con los estándares de calidad y seguridad requeridos.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en coordinación con la empresa Tegu Holding Inc., emitió una alertadel consumidor para la revisión de 190 unidades de un juego de bloques magnéticos apilables flotantes debido a un posible riesgo de accidente.

"El llamado obedece a que los imanes incluidos en el juguete para bebés, niñas y niños, que funcionan para apilar los bloques, podrían desprenderse, ser ingeridos y alojarse en el sistema digestivo, provocando lesiones graves o fatales", informaron las autoridades.

Se trata del modelo STA-BGY-801T (Rainbow) y modelo STA-BTP-806T (Big Top), del juego de bloques magnéticos apilables flotantes de Tegu.

La alerta fue emitida el pasado 31 de julio, con vigencia indefinida. Hasta el 21 de julio, la empresa no había recibido reportes en México de incidentes relacionados con el desprendimiento de los imanes.

#boletíndeprensa Profeco alerta por riesgo de ingesta de imanes de un juguete de @Tegu para #bebés. La #Profeco, en coordinación con Tegu Holding Inc., hacen el llamado a revisión para el juego de bloques magnéticos apilables flotantes modelo STA-BGY-801T (Rainbow) y modelo… pic.twitter.com/T2kLFW2ncZ — Profeco (@Profeco) August 8, 2025

Como medida preventiva, Tegu reemplazará sin costo el juguete por uno que cumpla con los estándares de calidad y seguridad requeridos.

¿Cómo denunciar o presentar una queja?

Las personas propietarias del producto pueden solicitar el reemplazo directamente con Tegu a través del correo electrónico [email protected], el número telefónico 1 877 834 8869, o en su sitio web www.tegu.com, accediendo directamente a la liga: https://tegu.com/pages/recall

Además, Profeco recordó a la ciudadanía que ofrece atención a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

También están disponibles las en redes sociales, en las que el o la consumidora pueden reportar cualquier irregularidad. Las puedes encontrar como: @AtencionProfeco y @Profeco en X (Twitter) y ProfecoOficial en Facebook.