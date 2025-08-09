La FGE de Chihuahua entrega 27 de los 386 cuerpos hallados en crematorio de Juárez

Autoridades están cerca de identificar otros 39 cuerpos que fueron hallados en el crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, informó la Fiscalía de Chihuahua.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General del estado (FGE) de Chihuahua informó este viernes que ya fueron entregados a sus familias 27 de los 386 cuerpos que fueron encontrados en el crematorio Plenitud ubicado en Ciudad Juárez.

Mediante un comunicado, la dependencia detalló que hasta el momento han sido identificados plenamente los restos de 33 personas, gracias a las labores que realiza la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, así como la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

En su publicación, la FGE agregó que actualmente hay 39 cuerpos que se encuentran en hipótesis de identidad, es decir, que están cerca de ser identificados plenamente para poder ser entregados a sus familiares.

La Fiscalía estatal explicó que, una vez que los restos de una persona son identificados, personal especializado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE) contacta a sus familiares para notificarles.

Asimismo, indicó que, cuando las familias de las víctimas son informadas sobre la identificación de sus familiares, son éstas "quienes toman la decisión acerca de la inhumación o cremación de los cuerpos de sus seres queridos".

Finalmente, la dependencia reveló que, hasta el viernes 8 de agosto, se han presentado un total de 20 denuncias por el delito de fraude en contra de funerarias relacionadas con el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez.