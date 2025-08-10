Un bebé es abandonado en calles de Ecatepec, en el Edomex; policías lo rescatan

De acuerdo con los primeros reportes, el bebé rescatado por policías en Ecatepec no mostraba lesiones visibles y fue trasladado a un hospital para su atención.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- Un bebé que fue abandonado en calles del municipio de Ecatepec, en el Estado de México (Edomex), fue rescatado este sábado por policías municipales, gracias a la denuncia de vecinos de la colonia Santo Tomás Chiconautla.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor de aproximadamente tres meses de edad no mostraba señales de lesiones o maltrato, sin embargo mostraba principios de hipotermia, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención.

Tras el hallazgo del menor, elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de dicho municipio arribaron al lugar, donde solicitaron el apoyo de Protección Civil, Bomberos y Rescate Urbano.

🚨 #LAMENTABLE | Fue encontrado un bebé de 3 meses abandonado en calles del #Edomex Fueron vecinos de la colonia Santo Tomás Chiconautla, en #Ecatepec, quienes llamaron a emergencias para rescatar al pequeño… Policías y paramédicos confirmaron que el bebé estaba bien de salud… pic.twitter.com/y73PB9QEDL — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) August 9, 2025

Presuntamente, habitantes de la colonia Santo Tomás Chiconautla, en Ecatepec, fueron los primeros en encontrar al bebé que fue abandonado en la vía pública, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de policías.

Al llegar al lugar, uniformados confirmaron que se trataba de un menor de sexo masculino, el cual vestía un pantalón y playera de color amarillo, camiseta, pañal y calcetines.

Tras una revisión se constató que el pequeño contaba con signos vitales estables y no mostraba lesiones visibles; posteriormente fue trasladado al Hospital Las Américas para su atención médica.

Autoridades informaron que iniciarán con las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los padres del bebé abandonado en calles del municipio de Ecatepec, con el fin de determinar si son responsables de algún delito.