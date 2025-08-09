VIDEO ¬ Policía de Michoacán golpea a perro con un palo; el oficial es dado de baja

Un elemento de la Policía Auxiliar de Michoacán fue dado de baja luego de ser captado en video mientras golpeaba con un palo a un perro. El acto fue difundido ampliamente en redes sociales, donde generó gran indignación.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- Un nuevo acto de maltrato animal fue registrado en el municipio de Morelia, Michoacán, donde un elemento de la Policía Auxiliar estatal fue captado en video mientras golpeaba con un palo a un perro. El agente ya fue dado de baja por el incidente.

De acuerdo con los reportes sobre el acto, éste ocurrió al interior de las instalaciones del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (Icatmi), donde vecinos escucharon los lamentos del can al momento de ser agredido por el elemento de seguridad.

Las imágenes de lo ocurrido, mismas que se difundieron ampliamente a través de redes sociales, muestran al policía golpear en múltiples ocasiones al animal en cuestión, el cual, según lo señalado en algunas denuncias, presenta una incapacidad en sus piernas traseras a causa de un atropellamiento.

.@ARBedolla @MoreliaGob @FiscaliaMich 🚨 COMPARTE AYÚDANOS A IDENTIFICAR A ESTE AGRESOR 🚨 En el ICATMI plantel zona norte en Morelia, Michoacán, un velador de la institución fue captado golpeando brutalmente a un perro parapléjico.

Este perrito ya había sido atropellado… pic.twitter.com/qAfaUWiClz — Peludos Desamparados (@Plu2Desampara2) August 9, 2025

Tras salir a la luz el video de la agresión y la denuncia del hecho por parte de grupos ambientalistas y usuarios en general, la Policía Auxiliar de Michoacán se dio a la tarea de lanzar un comunicado para condenar lo ocurrido, además de informar que inició una investigación contra el agresor.

"No toleraremos ni encubriremos conductas que atenten contra la integridad de ningún ser vivo", afirmó la institución de seguridad estatal, la cual hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de maltrato al número telefónico 443 333 3307.

Posteriormente, se dio a conocer que el responsable de golpear al perro ya fue dado de baja de la Policía Auxiliar, además de que fue presentado ante la Fiscalía General del estado (FGE) de Michoacán para enfrentar acciones legales por su acto, las cuales pueden incluir ser llevado a prisión debido a que el maltrato animal es catalogado como un delito penal en la entidad.