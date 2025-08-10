La SSC-CdMx inaugura feria comercial contra robo de autos. Aquí detalles del evento

Con el objetivo de prevenir y disminuir el robo de vehículos y autopartes, la SSC-CdMx inauguró la "Feria Comercial por tu Seguridad". ¿Dónde se realiza y en qué horario? Aquí te compartimos toda la información.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) inauguró este sábado la "Feria Comercial por tu Seguridad", un evento en el que la ciudadanía puede adquirir equipo de vigilancia para su hogar o negocio, como cámaras o alarmas, entre otros artículos.

Dicha iniciativa de prevención tiene el objetivo de acercar a las y los capitalinos servicios, herramientas tecnológicas y de seguridad que son ofertadas por empresas aliadas, mismas que pueden ser adquiridas con precios preferenciales.

El titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho, destacó que esta estrategia es impulsada por la Jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, con el fin de prevenir los delitos de robo de vehículos y autopartes.

#BoletínSSC | En la #AlamedaSur de la @Alcaldia_Coy, la #SSC, la @FiscaliaCDMX, así como el sector empresarial inauguraron la "Feria Comercial por tu Seguridad, Unid@s cuidando tu patrimonio", donde se dieron a conocer productos y tecnologías para proteger los bienes de la…

¿Dónde y cuándo es la Feria Comercial por tu Seguridad?

La "Feria Comercial por tu Seguridad", organizada por la SSC-CdMx, se lleva a cabo desde este sábado 9 de agosto en la Alameda Sur de la Alcaldía Coyoacán, ubicada en Canal de Miramontes, colonia Coapa.

El horario del evento, de acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría, es de 11:00 a 18:00 horas y está abierto para todo el público.

¿Qué se puede encontrar en el evento?

En esta feria, las y los capitalinos podrán conocer las nuevas tecnologías y herramientas que ofrecen empresas especializadas en seguridad, como sistemas de alarma o cámaras de vigilancia, las cuales podrán adquirir a precios preferenciales.

Te invitamos a la "Feria Comercial por tu #Seguridad", Unid@s cuidando tu patrimonio, que se instalará en la @Alcaldia_Coy, donde podrás conocer y adquirir productos y tecnología a precios accesibles para proteger mejor tus bienes, que ofrecen las distintas Cámaras y Asociaciones…

Además de la venta de dichos equipos de seguridad, en la "Feria Comercial por tu Seguridad" también hay personal de la SSC-CdMx que brinda información a las y los ciudadanos para ayudarles a prevenir ser víctimas de algún delito, como consejos de ciberseguridad, recomendaciones para prevenir la extorsión, el uso de la aplicación “Mi Policía” y cuáles son los teléfonos de emergencia.