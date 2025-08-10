La titular de Hacienda de Morelos es investigada por Fiscalía tras construir mansión

Redacción/SinEmbargo

09/08/2025 - 8:39 pm

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos dio a conocer que inició una investigación en contra de la Secretaria de Hacienda estatal.

El Fiscal anticorrupción de Morelos informó que Mirna Zavala Zúñiga, titular de Hacienda de la entidad, es investigada por presunto enriquecimiento ilícito, luego de haber ordenado la construcción de un inmueble valuado en 15 millones de pesos. 

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos dio a conocer que inició una investigación en contra de la Secretaria de Hacienda del estado, Mirna Zavala Zúñiga, a raíz de la polémica surgida por presuntamente construir una mansión.

La funcionaria morelense fue criticada luego de revelarse que, supuestamente, había ordenado la construcción de un inmueble que estaría valuado en 15 millones de pesos, en un terreno de su propiedad ubicado en la colonia Vistahermosa, considerada como una zona de alta plusvalía.

Al respecto, el Fiscal anticorrupción del estado, Leonel Díaz Rogel, reveló que la dependencia a su cargo inició una investigación contra la servidora pública, en declaraciones hechas a medios de comunicación.

"Se ha iniciado una carpeta, es lo que puedo decir, y está en fase de integración. Como lo he comentado, la presunción de inocencia aplica para todas y todos los ciudadanos que lleguen a ser señalados en una carpeta de investigación", dijo.

El Fiscal detalló que, como parte del proceso en su contra la funcionaria morelense, ésta podrá presentar las pruebas a su favor con las que cuenta para demostrar su inocencia.

Mirna Zavala, titular de la Secretaría de Hacienda de Morelos, fue señalada de presunto enriquecimiento ilícito por presuntamente haber ordenado construir la mansión en la colonia Vistahermosa.

La servidora pública calificó dichos señalamientos como una mentira y confirmó que sí es dueña del terreno en cuestión; sin embargo, afirmó que no hay ninguna construcción en el predio.

"Me permito señalar que la información que ha estado circulando es una mentira, no hay una propiedad, como se ha señalado. Es un terreno donde solamente tiene una cisterna y unos cimientos. Fue declarado de manera oportuna todo lo que exigen las autoridades”, comentó la Secretaria a finales de julio.

