El pueblo empodera a México ante negociaciones con EU y otros temas, afirma Sheinbaum

Redacción/SinEmbargo

09/08/2025 - 9:51 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el pueblo empodera a México para poder negociar exitosamente con Estados Unidos.

Sheinbaum afirmó que la economía de méxico no se vio afectada por la amenaza de aranceles de Estados Unidos gracias a la política de "Por el bien de todos, primero los pobres", implementada por la 4T.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este sábado que el pueblo empodera a México para poder negociar exitosamente con Estados Unidos (EU) respecto a la imposición de aranceles y otros temas.

La mandataria mexicana destacó que el país logró mantener una economía estable, pese a la imposición de tarifas a las importaciones mexicanas por parte del Gobierno estadounidense y otras situaciones, gracias a que su Administración dio prioridad para atender a quienes más lo necesitan.

"No podríamos estar hoy con aranceles y otros problemas, sosteniendo nuestra economía si no tuviéramos la máxima de 'Por el bien de todos, primero los pobres'", dijo la Jefa del Ejecutivo federal durante su visita al estado de Colima de este sábado.

Durante su mensaje, Sheinbaum recalcó que el pueblo de México recuperó su dignidad gracias a la llamada Cuarta Transformación, lo que, aseguró, ayudó a empoderar al país para tener éxito en las negociaciones para aplazar la imposición de aranceles ordenada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"En este tiempo dicen 'mucha Presidenta', pero no, lo que hay en México es mucho pueblo. En este tiempo lo que hemos demostrado es que en México hay mucho pueblo. Que, con la Cuarta Transformación el pueblo de México recuperó su dignidad, su fuerza [...] Y cuando negociamos con cualquier persona en particular, con cualquier Presidente, sabemos que el pueblo nos respalda; y que México, para todas y todos los mexicanos, es un país libre, soberano, independiente. Eso está no sólo en la mente del pueblo, sino en el corazón de las y los mexicanos", expresó.

Sheinbaum da banderazo a construcción de puentes en Colima

Por otra parte, durante su vivita al municipio de Manzanillo, Colima, la Presidenta Sheinbaum también dio el banderazo de salida a las obras de construcción de tres puentes vehiculares en la entidad: Tepalcates II, Presa Trancas y El Chical.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el pueblo empodera a México para poder negociar exitosamente con Estados Unidos.
La Presidenta Sheinbaum visitó Manzanillo, Colima, para dar el banderazo de salida a la construcción de tres puentes. Foto: Presidencia

Durante el evento, la Jefa del Ejecutivo prometió que en el 2026 se construirán dos puentes más en la entidad: las Tunas y Barrio V, los cuales se ubicarán en el acceso principal a Manzanillo y La Flechita. Además, anunció que se ampliará el puerto.

Sheinbaum destacó que entre el 2025 y el 2026 el Gobierno federal destinará una inversión de casi cuatro mil millones de pesos, con el fin de lograr el desarrollo con bienestar para las y los colimenses.

Por su parte, el titular de la Secretaría de infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, detalló que para la construcción del Puente Tepalcates II, que forma parte de la Autopista Armería-Manzanillo, se destinó una inversión de 750 millones de pesos, mientras que los puentes Presa Las Trancas y El Chical serán reconstruidos tras sufrir daños por el paso del huracán "Lidia".

