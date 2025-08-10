Mexicana suma a su flota segundo avión Embraer; Sheinbaum celebra arribo de aeronave

El nuevo avión Embraer E195-E2 que recibió la aerolínea Mexicana tiene una capacidad para 132 pasajeros y será sometido a una evaluación antes de iniciar sus operaciones comerciales.

Ciudad de México, 9 de agosto (SinEmbargo).- Mexicana anunció que este sábado recibió el segundo avión Embraer E195-E2 que se sumará a su flota, esto como parte del plan de la aerolínea para adquirir un total de 20 aeronaves de última generación.

A través de un comunicado, la aerolínea detalló que el avión recibido este 9 de agosto tiene una capacidad para 132 pasajeros, es idéntico a la primera unidad recibida en julio pasado y será el segundo en sumarse a su flota.

"Su arribo forma parte del plan de incorporación de 20 aeronaves de última generación, orientado a optimizar la eficiencia operativa y mejorar la conectividad nacional", indicó Mexicana en su publicación.

Asimismo, dio a conocer que antes de iniciar sus operaciones con vuelos comerciales, la aeronave será sometida al proceso de certificación correspondiente por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Hoy recibimos con orgullo nuestro segundo @embraer 195-E2, una aeronave que nos impulsa a seguir llevando innovación, eficiencia, puntualidad, comodidad y accesibilidad encada vuelo.

Más alas y más oportunidades para volar hacia el futuro. 🛫#LaPrimeraSiempreSeráLaPrimera #E2 pic.twitter.com/LFD5I0o7hd — Mexicana Vuela (@MexicanaVuela_) August 9, 2025

Una vez que pase las pruebas, la nave podrá brindar el servicio regular de transporte de pasajeros, lo que contribuirá a ampliar la oferta y fortalecer la puntualidad en las operaciones de la aerolínea.

Finalmente, Mexicana anunció que entre los meses de septiembre a diciembre de este 2025 recibirá otros tres aviones E195-E2, los cuales reemplazarán gradualmente a los Boeing 737/800 NG, mismos que serán devueltos a la Fuerza Aérea Mexicana.

Sheinbaum celebra arribo de avión

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la llegada de la nueva aeronave que operará la empresa aérea que fue rescatada por el Estado, y compartió un video de la misma por medio de una publicación en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

"Como nos comprometimos, Mexicana, aerolínea del pueblo, recibió hoy su segundo avión Embraer E195-E2", publicó la mandataria.