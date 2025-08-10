Rubén Martín

Nueva amenaza de Trump

"Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás".

Rubén Martín

10/08/2025 - 12:03 am

La nueva amenaza de Trump
Donald Trump, Presidente de Estados Unidos. Foto: X @WhiteHouse

Ya sea para evadir la presión política que tiene en este momento con su base política del llamado movimiento MAGA o porque quiere intensificar la lucha contra el tráfico de drogas, el Presidente Donald Trump lanzó una nueva amenaza de intervención en México al firmar en secreto una “directiva dirigida al Pentágono para que comience a utilizar la fuerza militar contra determinados cárteles de la droga latinoamericanos que su Gobierno ha considerado organizaciones terroristas”.

La nota exclusiva que revela estos detalles fue redactada por cuatro reporteros del New York Times, Helene Cooper, Maggie Haberman, Charlie Savage y Eric Schmitt, especializados en la cobertura del Pentágono, la Presidencia y seguridad nacional, y citan para la publicación la consulta a varias fuentes de la Casa Blanca.

En la nota publicada el viernes 8 de agosto en el diario neoyorkino, los reporteros del Times señalan: “La decisión de implicar al ejército estadounidense en la lucha es el paso más agresivo dado hasta ahora en la intensificada campaña del Gobierno contra los cárteles […] La orden proporciona una base oficial para la posibilidad de operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”. El acento de este párrafo debe ponerse en la frase “operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero”, esto abre la posibilidad a una invasión de militares estadounidenses.

No es una amenaza que se pueda desechar sencillamente. De hecho en la misma nota recuerdan que en 1989 George Bush padre decidió invadir Panamá y enviar 20 mil soldados bajo el argumento de detener al entonces Presidente panameño, Manuel Noriega, justamente acusado de delitos por narcotráfico. Curiosamente se omitió que Noriega también era agente de la CIA. La Organización de Naciones Unidas (ONU) calificó esa invasión de ilegalidad y así era; Estados Unidos no tenía ninguna facultad legal para invadir a un país soberano, pero se abroga el derecho de hacerlo sencillamente por su condición de potencia imperialista.

Estados Unidos ha invadido o amenazado de invadir muchos países pero pocos tienen recuerdos tan traumáticos como los mexicanos. Los “gringos”, como se les llama desde el siglo XIX, han invadido a nuestro país a gran escala en tres ocasiones: en la llamada Guerra Mexicano-Estadounidense entre 1846 y 1848 tras la cual perdimos más de la mitad del territorio. La siguiente fue en la intervención de 1914 cuando Estados Unidos ocupó el puerto de Veracruz para influir en el resultado de la Revolución Mexicana. Y dos años después, en 1916 el Gobierno estadounidense envió cuatro mil 800 soldados para perseguir a Pancho Villa luego de que la división villista invadió la ciudad de Columbus. La fuerza estadounidense subió hasta 12 mil militares antes de salir en febrero de 1917.

Casi cien años después el Gobierno de Donald Trump, vuele a hacer creíble la amenaza de una invasión, a pesar de que internamente algunos expertos sostienen que no hay fundamentos en las leyes estadounidenses que le den facultades para ordenar operaciones que incluyan operaciones directas en países soberanos. Pero como ya sabemos, desde que asumió su segundo mandato hace ya seis meses, Trump se ha caracterizado por pasarse las leyes por el arco del triunfo y exigir a sus colaboradores que busquen todas las opciones posibles para imponer sus decisiones. De hecho, ya existen acciones encubiertas o unilaterales que realiza Estados Unidos en México. El Gobierno estadounidense intensificó los vuelos secretos de drones para localizar supuestamente laboratorios de fentanilo.

Si bien ese programa encubierto se inició bajo el Gobierno de Joe Biden, se intensificó bajo el segundo mandato de Trump y su director de la CIA, John Ratcliffe, prometieron una acción más agresiva contra los cárteles mexicanos. A esto se añade que el Comando Norte del ejército estadounidense ha ampliado su vigilancia de la frontera. “El Comando Norte ha realizado unos 330 vuelos de vigilancia sobre la frontera de Estados Unidos con México, utilizando diversos aviones de vigilancia, como U-2, RC-135 Rivet Joints, P-8 y drones, según funcionarios”, según reporte del New York Times.

El recurso legal para justificar una intervención parece venir de declarar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, lo cual ya hizo desde que asumió la Presidencia el pasado 20 de enero. “La nueva directiva de Trump parece prever un enfoque diferente, centrado en que las fuerzas estadounidenses capturen o maten directamente a las personas implicadas en el tráfico de drogas”, se señala en el reportaje del Times publicado el pasado viernes. Y citan además a Rubio, el Secretario de Estado: “Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no como simples organizaciones de narcotraficantes”.

Antes de esta reciente amenaza hay que recordar que en abril pasado ya Trump le preguntó a la Presidenta mexicana Claudia Sheinbaum si permitiría que las fuerzas armadas de EU intervinieran en nuestro país a lo que Sheinbaum se negó. Y el mismo viernes que se publicó la nota del New York Times la Presidenta mexicana rechazó enérgicamente la posibilidad de la intervención y dijo que había sido enterada de que Trump firmaría esta directiva presidencial. En la conferencia mañanera del viernes dijo: “Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. Ni es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos. Cuando lo han llegado a plantear, siempre hemos dicho que no”, dijo. Pero a Trump parece que le importa poco lo que piensen otros mandatarios y otros países.

Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás, lo peor es que una catástrofe así podría servirle a Trump para complacer a su base política derechista y proimperialista y eso representa un riesgo que no debe descartarse.

Rubén Martín

Rubén Martín

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Daniela Barragán
Por Obed Rosas
+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Wolfgang Tillmans, el cronista de una generación

"A pesar de la persistente lluvia, que con el clima caliente del verano produce una sensación de...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Entre la humareda de la guerra en X

"El sino del escorpión observa la humareda, los ataques, contrataques y explosiones de violencia. Disipado el polvo,...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Se debilitan los expriistas, ¿se consolidan los duros?

"El sector doctrinario de Morena se prepara para tomar por asalto el Palacio de Invierno con el...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Andy: del desayuno… a la carta

"Inocente como siempre ha sido, el hijo predilecto del expresidente no reparó en que sus siniestros adversarios...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

Menos pobres, más rabia
Por Álvaro Delgado Gómez

Menos pobres, más rabia

La génesis del huachicol
Por Ana Lilia Pérez

La génesis del huachicol

+ Sección

Galileo

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Muere Reynoso López en accidente de carretera.
1

Luis Armando Reynoso, hijo de exgobernador de Aguascalientes, muere en accidente

Las lluvias intensas que azotaron a la CdMx provocaron severas inundaciones, bardas derribadas e incluso daños por rayos en distintas alcaldías.
2

Lluvias intensas dejan afectaciones en CdMx; activan Alerta Púrpura en Álvaro Obregón

Protestan en Tel Aviv contra plan de Netanyahu de ocupar toda Gaza
3

Decenas de miles protestan en Tel Aviv contra plan de Netanyahu de ocupar toda Gaza

Gentrificación en pueblo originario
4

Autoridad tradicional acusa a empresa de despojar a monja para edificar casas de lujo

El conductor del tren que embistió y mató a seis en Irapuato se entrega a la FGE.
5

Conductor de tren que mató a 6 en Irapuato se entrega tras 40 horas atrincherado

NYT: Cártel de Sinaloa, asediado en México y EU, cambia métodos para mover fentanilo
6

NYT: Cártel de Sinaloa, asediado en México y EU, cambia métodos para mover fentanilo

La aerolínea Mexicana anunció que recibió el segundo avión Embraer E195-E2 que se sumará a su flota, la cual contará con 20 aeronaves.
7

Mexicana suma a su flota segundo avión Embraer; Sheinbaum celebra arribo de aeronave

Captan a policía de Michoacán golpeando a un perro
8

VIDEO ¬ Policía de Michoacán golpea a perro con un palo; el oficial es dado de baja

Rescatan a niño secuestrado en Morelos.
9

La FGE de Morelos rescata a menor de 5 años secuestrado; querían a su padre a cambio

10

Sicarios del CJNG desnudan, torturan y rapan a escorts en Querétaro, y difunden video

11

Reynoso hijo: De la champaña y de meter su Mini Cooper a la piscina, a que EU le caiga por corrupción

Lula da Silva afirmó que esperaba ser tratado con "respeto" por Trump y dijo que no se intimidaba por el poderío estadounidense, ante la inminente aplicación de aranceles del 50 por ciento de impuestos por Washington a las exportaciones brasileñas.
12

CLOSE UP ¬ Lula enfrenta a Trump "sin miedo" y el Presidente brasileño gana adeptos

Trump se reunirá con Putin en Alaska.
13

Trump prevé intercambio de tierras entre Rusia y Ucrania para lograr acuerdo de paz

Me despido de la lactancia. Fueron siete meses completos de sacar leche en la mañana, tarde, noche y un periodo hasta por la madrugada.
14

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Sociópatas al Mando: la peor amenaza.
15

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Pleno del TFJA
1

Tribunal Administrativo (y magistrados) reparte regalos, amparado contra austeridad

Las lluvias intensas que azotaron a la CdMx provocaron severas inundaciones, bardas derribadas e incluso daños por rayos en distintas alcaldías.
2

Lluvias intensas dejan afectaciones en CdMx; activan Alerta Púrpura en Álvaro Obregón

La aerolínea Mexicana anunció que recibió el segundo avión Embraer E195-E2 que se sumará a su flota, la cual contará con 20 aeronaves.
3

Mexicana suma a su flota segundo avión Embraer; Sheinbaum celebra arribo de aeronave

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que el pueblo empodera a México para poder negociar exitosamente con Estados Unidos.
4

El pueblo empodera a México ante negociaciones con EU y otros temas, afirma Sheinbaum

Protestan en Tel Aviv contra plan de Netanyahu de ocupar toda Gaza
5

Decenas de miles protestan en Tel Aviv contra plan de Netanyahu de ocupar toda Gaza

Gentrificación en pueblo originario
6

Autoridad tradicional acusa a empresa de despojar a monja para edificar casas de lujo

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos dio a conocer que inició una investigación en contra de la Secretaria de Hacienda estatal.
7

La titular de Hacienda de Morelos es investigada por Fiscalía tras construir mansión

La SSC-CdMx inauguró la "Feria Comercial por tu Seguridad", donde se podrá adquirir equipo de vigilancia para hogar o negocio, como cámaras o alarmas.
8

La SSC-CdMx inaugura feria comercial contra robo de autos. Aquí detalles del evento

Un bebé abandonado en calles de Ecatepec fue rescatado por policías municipales gracias a la denuncia de vecinos de la colonia Santo Tomás Chiconautla.
9

Un bebé es abandonado en calles de Ecatepec, en el Edomex; policías lo rescatan

Captan a policía de Michoacán golpeando a un perro
10

VIDEO ¬ Policía de Michoacán golpea a perro con un palo; el oficial es dado de baja

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.
11

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

Lula da Silva afirmó que esperaba ser tratado con "respeto" por Trump y dijo que no se intimidaba por el poderío estadounidense, ante la inminente aplicación de aranceles del 50 por ciento de impuestos por Washington a las exportaciones brasileñas.
12

CLOSE UP ¬ Lula enfrenta a Trump "sin miedo" y el Presidente brasileño gana adeptos