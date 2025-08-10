Hispanos evalúan clases virtuales para sus hijos, por miedo de caer en manos del ICE

10/08/2025 - 3:35 pm

Un número indeterminado de familias de hispanos están sopesando los beneficios y perjuicios de que sus hijos reciban educación virtual ante el miedo al ICE.

Una madre considera la educación a distancia para su hija por miedo a las redadas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, mejor conocido como ICE.

Por Jorge Luis Macías

Los Ángeles, 10 de agosto (LaOpinión).- Un número indeterminado de familias latinas están sopesando los beneficios y perjuicios de que sus hijos reciban educación virtual, como sucedió durante la pandemia, a menos de una semana para que inicien el nuevo ciclo escolar 2025-2026.

“Estoy un poco indecisa si enviar a mi niña o no. Me gustaría que tuviera la educación virtual”, declaró Antonieta García, madre de Jennifer, de 14 años, quien acudiría a la preparatoria Garfield del este de Los Ángeles.

Antonieta reconoció que a su hija le fue muy difícil adaptarse al aprendizaje virtual, sobre todo porque los cuatro integrantes de su familia viven en un departamento de una sola habitación.

Al bajo rendimiento académico de Jennifer se agregó el nacimiento prematuro de su hermanita -ahora de cinco años-. La niña no tenía espacio suficiente para estudiar ni hacer tareas.

Además, a la recién nacida sus padres debían proporcionarle cuidados especiales porque nació con complicaciones: debían aplicarle oxígeno para respirar y los médicos le colocaron una sonda en el estómago para darle los alimentos.

Aunque madre e hija son ciudadanas estadounidenses, ambas comparten el trauma que les ha ocasionado observar las imágenes televisivas de la crueldad aplicada en las detenciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las tácticas inhumanas empleadas para “cazar” literalmente a migrantes.

“Por el color de nuestra piel nos están atrapando”, dijo Antonieta. “Solamente porque te miras latino te agarran y te meten a los carros. Ya ni siquiera te preguntan por tus papeles ni nada. Mire lo que pasó en el Home Depot [en el área Westlake]”, manifestó.

“Y sí, me da miedo llevar a mi hija a la escuela. También siento angustia al ir a la tienda, porque en una redada se van a llevar a todos. Ellos no se fijan a quién detienen. Ya cuando estás adentro [encarcelado] quién sabe cuánto tiempo vaya a pasar para que te liberen”, añadió.

En agosto de 2021, una vez que el LAUSD levantó las restricciones de salud por la pandemia de COVID-19, una amplia mayoría de estudiantes regresaron a clases presenciales.

Sin embargo, unos 12 mil 542 alumnos (tres por ciento del total de la matrícula) optaron por un programa de estudio independiente en línea.

En el presente, las cifras provisionales de matrícula para la Academia Virtual, el programa de estudio independiente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles para los grados TK-12, indican que la matrícula se mantiene estable en comparación con el mismo periodo del año pasado; ambas rondan los cuatro mil 500 estudiantes.

Una portavoz del LAUSD informó a La Opinión que, en el semestre de primavera del año pasado, la matrícula pasó de unos cuatro mil 200 estudiantes al inicio del semestre en enero a poco más de cinco mil 600 estudiantes el último día de clases.

“El cambio en la matrícula durante la primavera fue mayor de lo habitual en comparación con años anteriores”, dijo.

Varios factores podrían haber contribuido al aumento, como las familias que están considerando otras opciones debido a los desplazamientos por los incendios de emergencia de enero, las preocupaciones migratorias o la respuesta a una campaña de marketing de primavera.

“Es difícil atribuir los cambios a un solo factor”, enfatizó la portavoz.

Apoyo socio emotivo con psiquiatras

En cuanto a la seguridad y el apoyo a los estudiantes con relación a las redadas migratorias, afirmó: “Nuestro mensaje es claro: todos los niños pertenecen a la escuela y haremos todo lo posible para mantener nuestros campus seguros, acogedores y con un ambiente de apoyo para todos”.

Añadió que, a través de la campaña “Somos Uno” [We Are One], las familias tienen acceso 24/7 a recursos de “Conoce tus Derechos”, referencias legales, servicios de salud mental y una Línea Directa Familiar. Nunca preguntaremos ni compartiremos el estatus migratorio de un estudiante a menos que la Ley lo exija.

Hay información en inglés y español disponible en el sitio web de Somos Uno: https://www.lausd.org/weareone.

Para mañana, el LAUSD convocó a una rueda de prensa en el gimnasio del Edward R. Roybal Learning Center donde el superintendente, Alberto Carvalho, miembros de la Junta Directiva y los alcaldes de South Gate, West Hollywood y Bell, “reafirmarán su compromiso para mantener las escuelas seguras y de apoyo para todos los estudiantes y familias a medida que comienza el nuevo año escolar en medio de una mayor actividad de control de inmigración.

La doctora Rocío Rivas, representante del Distrito 2 del LAUSD reconoció que los niños y sus familias están afectados en su salud mental por las agresivas redadas migratorias, y ello, seguramente tendrá un impacto dañino en el rendimiento académico.

“Tenemos maneras para intervenir con cursos de ayuda extracurricular para todos los estudiantes que estén atrasados”, dijo. “También hay ayuda para la mayoría de quienes están traumados, estresados o con ansiedad [a causa de las redadas que han observado en las noticias]. Tenemos psiquiatras para ayudarlos en un enfoque socioemocional, para que puedan expresar sus sentimientos y miedos, y se puedan enfocar en sus estudios”.

Opciones de clases en línea del LAUSD

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) ofrece diversas oportunidades de aprendizaje en línea, principalmente a través de su Academia Virtual y otros programas de educación alternativa. Estos programas se adaptan a las diferentes necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes, ofreciendo flexibilidad y enfoques educativos personalizados.

Opciones disponibles:

Escuelas de Academia Virtual: El LAUSD ha establecido seis Escuelas de Academia Virtual temáticas, basadas en trayectorias universitarias y profesionales. Estas escuelas ofrecen un entorno de aprendizaje en línea estructurado con instrucción diaria impartida por maestros acreditados. Los estudiantes pueden elegir entre áreas como:

  • Academia Virtual STEAM
  • Academia Virtual STEAM de Negocios y Emprendimiento
  • Academia Virtual de Artes y Entretenimiento
  • Academia Virtual de Estudios Internacionales e Idiomas del Mundo
  • Academia Virtual STEAM de Liderazgo y Servicio Público
  • Academia Virtual de Ciencias de la Computación

Estudio Independiente de City of Angels: Este programa ofrece una opción voluntaria de estudio independiente en línea para estudiantes que buscan flexibilidad en su aprendizaje. Aprendizaje en línea y combinado (APXL y APX): Estos modelos ofrecen cursos en línea con un instructor acreditado y pueden utilizarse para obtener créditos originales o recuperarlos.

Cursos a su propio ritmo: El LAUSD también ofrece oportunidades de aprendizaje profesional a su propio ritmo para educadores a través de Schoology, accesible a través de. MyPLN Estos cursos no son elegibles para compensación ni horas de puntos salariales.

Inscripción

Las familias que viven dentro de los límites del LAUSD pueden inscribirse en las escuelas de la Academia Virtual en www.enroll.lausd.net. Para quienes viven fuera de los límites, podría aplicarse el proceso de permiso interdistrital.

Características principales de los programas de la Academia Virtual

Aprendizaje personalizado: La Academia Virtual busca ofrecer un enfoque educativo personalizado y flexible.

Acreditación: Los programas están acreditados por la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades.

Clases en vivo atractivas: Los estudiantes participan en clases en vivo diariamente (de 8:30 a. m. a 12:00 p. m.) con maestros acreditados. Currículo Integral: El currículo se alinea con los Estándares Básicos Comunes y está aprobado por la Universidad de California.

Oportunidades Avanzadas: Los estudiantes pueden acceder a cursos de Honores y AP, así como a opciones de Recuperación de Créditos.

Aprendizaje Combinado: Los estudiantes también pueden participar en excursiones presenciales, evaluaciones y ceremonias de graduación.

Las Academias Virtuales representan aproximadamente el 1 % de la población estudiantil del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles para los grados TK-12. Las Academias Virtuales están disponibles para todas las familias del Distrito Unificado de Los Ángeles como una opción para quienes deseen una alternativa al aprendizaje presencial por cualquier motivo.

Para más información, visite www.virtualacademy.lausd.org.

Cinismo y tácticas “tenebrosas” estilo nazi de la Gestapo alemana

En la actualidad, el tema no es la salud, sino la seguridad de miles de familias latinas que buscan evitar la separación a causa de las redadas migratorias.

Miguel Tinker Salas, catedrático emérito de Historia y Estudios Chicanos en Pomona College, en Claremont, California críticó el “completo cinismo” de la administración del presidente Donald Trump y las “tácticas nazis” al estilo de la policía secreta del dictador alemán Adolfo Hitler, en 1933 con las redadas en Los Ángeles, donde el LAUSD es un distrito escolar santuario.

“Las escuelas deben ser santuarios en el completo uso de la palabra”, dijo Tinker Salas, quien no dudó que, en el gobierno federal, alguien que tenga la capacidad de Stephen Miller se le haya ocurrido ya desatar redadas cerca de las escuelas, como la ocurrida el miércoles en el Home Depot del área de Westlake.

“Uno de los que tienen esa mentalidad diabólica y tenebrosa es justamente Stephen Miller y la gente que lo rodea y son sus cómplices”, afirmó.

Tinker Salas reflexiónó que la redada “Caballo de Troya” en el Home Depot, donde decenas de agentes federales descendieron de un camión privado de mudanzas para arrestar inmigrantes, sucedió porque “demuestra la desesperación que tienen por cumplir la meta de arrestar a 3,000 personas por día”.

“Se trata de un completo cinismo en contra de la población”, agrego. “Eso echa por tierra el argumento de que irían solamente por los peores. No se arresta a pandilleros [de la MS-13] pidiendo trabajo en un Home Depot, sino a trabajadores que están buscando ganarse el pan de cada día”.

La táctica de ICE podría repetirse una vez que los estudiantes regresen a la escuela la próxima semana, en violación de

El fallo clave que ratifica un nuevo golpe al ICE en California tras bloqueo a redadas indiscriminadas contra migrantes del fallo del tribunal de apelaciones del Noveno Distrito, que sostuvo la prohibición de las redadas en Los Ángeles a menos que exista una “sospecha razonable”

La agresiva forma de aplicar la ley por parte de los agentes de ICE, según Tinker Salas, “es un reto directo” a los tribunales, que decidieron que no se puede utilizar la raza o etnia física aparente, hablar español o ingles con acento, estar presente en un lugar determinado o el tipo de trabajo.

Con relación a la comparación de las redadas migratorias con las actividades de la policia secreta nazi, el miércoles en el Home Depot de Westlake, el fiscal federal de los Estados Unidos, Bill Essaily reafirmó que los operativos “ocurren casi a diario” y que no han cesado.

Añadió que la Patrulla Fronteriza estaba allí porque la MS-13 tiene el control del área del Parque MacArthur, algo que debe abordarse.

Sin embargo los arrestados no fueron pandilleros, sino jornaleros sin antecedentes penales que pedían trabajo y mujeres que vendían comida callejera.

Essaily indicó que, si bien el fallo del Tribunal de Circuito impuso límites a la forma en que las fuerzas del orden federales pueden realizar operativos de control migratorio,” no los detuvo por completo”.

“La orden judicial no dice que no podamos realizar operaciones desde un camión Penske ni en un Home Depot. Dice que debemos tener una sospecha razonable. La Patrulla Fronteriza no necesita una orden judicial para realizar detenciones. No la necesitan. Así que, cuando la gente se queja de órdenes judiciales, esto es un disparate”.

Cuestionado si lo que se está observando a diario con las redadas se compara con la Policia Estatal Secreta (Gestapo) de la Alemania nazi como indicó el profesor Tinker Salas, respondió: “No sé con qué profesores has estado hablando, pero parece que su conocimiento sobre los males del régimen nazi es bastante limitado. Eso es ser generoso. Sugiero investigar tanto esa historia como la ley de Godwin”.

Como policía política de la Alemania nazi, la Gestapo era responsable de proteger al régimen de Hitler de sus supuestos enemigos raciales y políticos.

