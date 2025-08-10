Zelenski celebra apoyo europeo para que Ucrania tenga voz en reunión de Trump y Putin

Líderes europeos firmaron una declaración conjunta para que Ucrania participe en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia el próximo viernes.

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS).- El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aplaudió este domingo la postura de la Unión Europea (UE) y de varios países europeos, que en la víspera reclamaron voz para Ucrania en la reunión de la próxima semana entre los jefes de Estado de Estados Unidos (EU) y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente.

Zelenski aseguró que Kiev “valoraba y apoyaba plenamente” la declaración conjunta firmada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el Presidente de Francia, Emmanuel Macron; el Canciller alemán, Friedrich Merz; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni; y el Presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

The end of the war must be fair, and I am grateful to everyone who stands with Ukraine and our people today for the sake of peace in Ukraine, which is defending the vital security interests of our European nations. Ukraine values and fully supports the statement by President… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 10, 2025

“El fin de la guerra debe ser justo, y estoy agradecido a todos los que hoy apoyan a Ucrania y a nuestro pueblo por el bien de la paz ucraniana, que defiende los intereses de seguridad vitales de nuestras naciones europeas”, manifestó a través de su perfil en la red social X.

La declaración conjunta, en la que sostuvieron que “el camino hacia la paz en Ucrania no podía decidirse sin Ucrania”, llegó después de que las autoridades estadounidenses y rusas confirmaran que Trump y Putin se reunirían el próximo viernes en el estado de Alaska.