¿Necesitas tu Constancia de Situación Fiscal cada mes? Activa envío mensual en SAT ID

Redacción/SinEmbargo

10/08/2025 - 9:29 am

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó una nueva opción en SAT ID para solicitar el envío mensual de la Constancia de Situación Fiscal (CSF).

Ahora puedes obtener tu Constancia de Situación Fiscal cada mes sin trámites complicados gracias a la nueva función del SAT ID.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó una nueva opción en su plataforma SAT ID para que las y los contribuyentes puedan solicitar el envío mensual de su Constancia de Situación Fiscal (CSF) con Cédula de Identificación Fiscal (CIF) durante 12 meses, en formato PDF y directo a su correo electrónico.

La medida forma parte del objetivo de la autoridad fiscal de facilitar los trámites tributarios a las y los mexicanos desde el lanzamiento de la aplicación móvil SAT ID en 2020.

¿Qué trámites puedes realizar en SAT ID?

Actualmente, en la plataforma se pueden realizar trámites como:

  • Generar o actualizar la contraseña.
  • Renovar la e.firma.
  • Obtener la Constancia de Situación Fiscal con CIF.
  • Consultar el estado de un trámite.
  • Cancelar el envío recurrente de la CSF con CIF.
SAT lanza envío automático de tu Constancia de Situación Fiscal.
La plataforma permite habilitar el envío mensual de la Constancia de Situación Fiscal y otros trámites. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo habilitar el envío mensual de la CSF?

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el SAT implementó la opción de recibir mensualmente la CSF con la CIF, un documento fundamental para realizar diversos trámites ante autoridades y terceros.

  1. Ingresar a satid.sat.gob.mx o a la aplicación SAT ID.
  2. Seleccionar el trámite Constancia de Situación Fiscal con CIF.
  3. Proporcionar RFC y correo electrónico.
  4. Marcar la casilla: “Requiero recibir mi Constancia de Situación Fiscal con CIF en formato PDF de forma periódica”.
  5. Capturar el código captcha e ingresar el código que se reciba por correo.
  6. Capturar o adjuntar una identificación oficial (INE, pasaporte o cédula profesional con fotografía).
  7. Grabar un video con la frase que indique el sistema.
  8. Firmar digitalmente la solicitud.

De esta manera, el SAT enviará la constancia automáticamente cada mes durante un año, sin necesidad de realizar nuevamente el trámite.

¿Qué es la Constancia de Situación Fiscal (CSF)?

Es un documento emitido por el SAT que contiene datos como nombre, RFC, CURP, régimen fiscal y estatus del contribuyente. Suele ser solicitada por empleadores, bancos y para diversos trámites oficiales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó una nueva opción en SAT ID para solicitar el envío mensual de la Constancia de Situación Fiscal (CSF).
