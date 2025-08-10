Remeros conquistan primera medalla para México en Panamericanos Junior Asunción 2025

Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro, remeros mexicanos, tuvieron una excelente actuación en la final de doble par de remos cortos varonil (M2x).

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- Los remeros Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro conquistaron este domingo la primera medalla para México en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Los seleccionados de remo se colgaron el bronce en la final de doble par de remos cortos varonil (M2x) tras cronometrar un tiempo de 6:34.71 minutos en un cierre de foto finish contra Canadá.

Los remeros del M2x varonil, Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro, son los primeros medallistas (🥉) de México en los Juegos Panamericanos Junior #Asu2025 🇲🇽. ¡Felicidades! pic.twitter.com/ykp7LL9hYp — CONADE (@conadeoficial) August 10, 2025

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) detalló que los bajacalifornianos compartieron el podio de honor con la dupla de Brasil, conformada por Joao Batista y Daniel Passold, quienes ganaron la medalla de oro al cronometrar 6:31.97.

Los chilenos Martín Arcos y Benito Rosas lograron el segundo lugar con 6:33.28 minutos, mientras que Canadá se quedó con el cuarto peldaño al alcanzar un registro de 6:35.04 minutos.

¡México 🇲🇽 se hace presente en el medallero de #Asu2025! 👏🏻 Los remeros Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro abordó de su bote M2x dan el primer bronce a México, Brasil gana el oro y chile medalla de plata. 🥉 pic.twitter.com/idXkUdj3WI — CONADE (@conadeoficial) August 10, 2025

A través de un comunicado, la Conade informó que en la final de un par de remos cortos femenil (W1x), la mexicana Ximena Castellanos estuvo a un paso de las medallas, ya que terminó en cuarto lugar, con un tiempo de 8:10.73 minutos, en las competencias que se desarrollaron en la Bahía de Asunción.

"El primer lugar fue para Nicole Martínez, de Paraguay, con un registro de 7:50.02; el segundo para Felipa Rosas, de Chile, con 8:00.58; y el bronce correspondió a Cloe Callorda, de Uruguay, con 8:05.26 minutos", apuntó.

¡Gran resultado! 🇲🇽 Roberto Ahumada y José Navarro le dan a México su primera medalla en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 🥉 Bronce en M2x con tiempo de 6:34.71.#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/E3hj0uSFik — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 10, 2025

Por su parte, los guanajuatenses José Arturo García y Erick Muñoz finalizaron en el quinto lugar en la final de dos remos sin timonel varonil (M2-), con un tiempo de 6:59.03 minutos.

De acuerdo con la Comisión, las competencias de remo continuarán para México con la participación de Nicolás Luna en las eliminatorias de un par de remos cortos varonil (M1x), las cuales se llevarán a cabo el próximo martes.