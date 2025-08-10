Willy Chavarria reconoce apropiación del nombre de Oaxaca en colaboración con Adidas

La comunidad de Villa Hidalgo Yalalag no fue tomada en cuenta para la creación del modelo lanzado por Adidas, pese a ser la cuna del diseño que lo inspira.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- El diseñador estadounidense de raíces mexicanas Willy Chavarria reconoció que las sandalias deportivas que lanzó junto con Adidas, bajo el nombre de “Oaxaca Slip-On”, se apropiaron del nombre de la entidad sin la colaboración directa de la comunidad originaria de Villa Hidalgo Yalalag, cuna del diseño tradicional que inspiró el modelo.

En una declaración enviada a AFP, el diseñador expresó: "Lamento profundamente que este diseño haya apropiado el nombre, y no haya sido desarrollado en asociación directa y significativa con la comunidad oaxaqueña".

Asimismo, en respuesta a la polémica por la apropiación cultural, dijo Bloomberg Línea: "Esto no está a la altura del respeto y el enfoque colaborativo que Oaxaca, la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalalag y su gente merecen".

La controversia surgió luego de que autoridades locales y la Subsecretaria federal de Desarrollo Cultural, Marina Núñez, señalaran que el modelo imita un diseño tradicional sin autorización, y que la comunidad de Yalalag “se vio plagiada y [...] sufrió esta apropiación cultural”.

En su conferencia matutina del 8 de agosto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que "en cierta manera están usurpando la creatividad de un pueblo originario". También aseguró que al ser "una propiedad intelectual, colectiva, tiene que haber un resarcimiento".

Ante la presión, se anunció una reunión entre Adidas y el Gobierno de Oaxaca para abordar la situación.

Cabe destacar que en México la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas protege el patrimonio cultural de las comunidades originarias, prohibiendo el uso comercial de elementos culturales sin consentimiento libre.

¿Quién es Willy Chavarria?

Willy Chavarria es conocido por su estética chicana, y su carga cultural y política en las pasarelas internacionales.

En julio de 2025, durante la Semana de la Moda de París, fue objeto de críticas del Presidente salvadoreño Nayib Bukele tras una presentación que evocaba las condiciones de reclusión en una prisión de máxima seguridad en El Salvador.