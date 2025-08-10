VIDEO ¬ Un terremoto de magnitud 6.1 sorprende a Turquía; reportan al menos 4 heridos

Recep Tayyip Erdoğan, Presidente de Turquía, envió sus mejores deseos a las y los afectados por el terremoto. "Desde el principio, todas las instituciones pertinentes han actuado y están tomando las medidas necesarias", escribió en su cuenta de X.

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS).- Al menos cuatro personas han resultado heridas por un terremoto de magnitud preliminar 6.1 en la provincia turca de Balikesir, en el oeste del país, según confirmó el Ministro de Salud de Turquía, Kemal Memisoglu.

Deprem anından yeni görüntüler; Kalemoğlu Köyü 📍 pic.twitter.com/sixLJqQTHn — Adem Metan (@AdemMetan) August 10, 2025

"Su tratamiento continúa en nuestros hospitales y sus vidas no corren peligro", aseguró el Ministro en su cuenta de la red social X, antes Twitter. "Nuestros equipos continúan su trabajo en el terreno y estamos siguiendo de cerca el proceso con todas nuestras instituciones relevantes", añadió.

Balıkesir’de meydana gelen ve bölge illerimizde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 10, 2025

El terremoto se registró a las 19:53 a unos 11 kilómetros de profundidad y llegó a sacudir ligeramente Estambul. Desde entonces, la Agencia para la Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD) reportó más de una decena de réplicas de menor intensidad, pero superiores a una magnitud 3.

Balıkesir Sındırgı Depremi-2 Sındırgı İlçemizde 1 Bina yıkılmıştır. Bina içindeki 2 vatandaşımız kurtarıldı, 2 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Çevre köylerde Jandarmamız tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 10, 2025

El Ministro del Interior, Alí Yerlikaya, también informó que dos personas han sido rescatadas por el colapso de un edificio en la localidad de Sindirgi, en Balikesir.

Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, şu ana kadar 4 yaralının tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmekte, süreci tüm ilgili kurumlarımızla yakından takip… — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) August 10, 2025