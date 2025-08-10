¡Evita fraudes! La UNAM alerta por nuevo tipo de estafa: piden pago por matriculación

La máxima casa de estudios pidió no abrir enlaces sospechosos y verificar que toda comunicación provenga de dominios oficiales.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió el sábado a su comunidad sobre mensajes fraudulentos que solicitan pagos por un supuesto “costo de matriculación”, los cuales son enviados desde cuentas externas no institucionales.

En un comunicado, la máxima casa de estudios informó que dichos correos electrónicos y sus dominios ya fueron bloqueados, además de reportados para su baja en Internet.

"Recientemente se detectaron mensajes fraudulentos que solicitaban un supuesto 'costo de matriculación' desde cuentas externas no institucionales. Estas cuentas y su dominio remitente fueron bloqueados y reportados para su baja en Internet", anunció.

La institución exhortó a no abrir enlaces sospechosos, verificar que cualquier comunicación provenga de dominios oficiales y, en caso de detectar mensajes de este tipo, reportarlos de inmediato al UNAM-CERT a través del correo: [email protected].

“La UNAM reafirma su compromiso con la seguridad digital de la comunidad universitaria y continuará implementando acciones para prevenir y mitigar intentos de fraude electrónico”, señaló en el boletín.

El llamado forma parte de las acciones preventivas de la Universidad para proteger a estudiantes, académicos y personal administrativo de intentos de estafa digital.