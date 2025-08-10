¡Evita fraudes! La UNAM alerta por nuevo tipo de estafa: piden pago por matriculación

Redacción/SinEmbargo

10/08/2025 - 2:59 pm

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió el sábado sobre mensajes fraudulentos que solicitan pagos por un supuesto “costo de matriculación”.

Artículos relacionados

La máxima casa de estudios pidió no abrir enlaces sospechosos y verificar que toda comunicación provenga de dominios oficiales.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió el sábado a su comunidad sobre mensajes fraudulentos que solicitan pagos por un supuesto “costo de matriculación”, los cuales son enviados desde cuentas externas no institucionales.

En un comunicado, la máxima casa de estudios informó que dichos correos electrónicos y sus dominios ya fueron bloqueados, además de reportados para su baja en Internet.

"Recientemente se detectaron mensajes fraudulentos que solicitaban un supuesto 'costo de matriculación' desde cuentas externas no institucionales. Estas cuentas y su dominio remitente fueron bloqueados y reportados para su baja en Internet", anunció.

La institución exhortó a no abrir enlaces sospechosos, verificar que cualquier comunicación provenga de dominios oficiales y, en caso de detectar mensajes de este tipo, reportarlos de inmediato al UNAM-CERT a través del correo: [email protected].

“La UNAM reafirma su compromiso con la seguridad digital de la comunidad universitaria y continuará implementando acciones para prevenir y mitigar intentos de fraude electrónico”, señaló en el boletín.

El llamado forma parte de las acciones preventivas de la Universidad para proteger a estudiantes, académicos y personal administrativo de intentos de estafa digital.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Nueva amenaza de Trump

"Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Generosidad libresca

"R es un gran amigo que tiene una visión contraria a la mía. Para él, los libros...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Wolfgang Tillmans, el cronista de una generación

"A pesar de la persistente lluvia, que con el clima caliente del verano produce una sensación de...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Entre la humareda de la guerra en X

"El sino del escorpión observa la humareda, los ataques, contrataques y explosiones de violencia. Disipado el polvo,...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 2)

+ Sección

Galileo

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La tristeza de López Obrador
1

La tristeza de López Obrador

Pleno del TFJA
2

Tribunal Administrativo (y magistrados) reparte regalos, amparado contra austeridad

Gentrificación en pueblo originario
3

Autoridad tradicional acusa a empresa de despojar a monja para edificar casas de lujo

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos dio a conocer que inició una investigación en contra de la Secretaria de Hacienda estatal.
4

La titular de Hacienda de Morelos es investigada por Fiscalía tras construir mansión

Por orden del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), los periodistas Carlos Martínez, Abraham Martínez y Hubert Carrera se disculparon con Layda.
5

Los 3 periodistas forzados por tribunal, a petición de Layda, se disculpan con ella

El diseñador Willy Chavarria reconoció que las sandalias que lanzó con Adidas, bajo el nombre de “Oaxaca Slip-On”, se apropiaron del nombre sin colaboración.
6

Willy Chavarria reconoce apropiación del nombre de Oaxaca en colaboración con Adidas

Al menos cuatro personas resultaron heridas por un terremoto de magnitud preliminar 6.1 en la provincia de Balikesir, confirmó el Ministro de Salud de Turquía.
7

VIDEO ¬ Un terremoto de magnitud 6.1 sorprende a Turquía; reportan al menos 4 heridos

La Diputada del PT, Diana Karina Barreras, conocida como "Dato Protegido", y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados criticados por sus excesivos lujos.
8

Sospechosamente ricos

Muere Reynoso López en accidente de carretera.
9

Luis Armando Reynoso, hijo de exgobernador de Aguascalientes, muere en accidente

Las madres de Yeshua “N” y Jorge “N”, señalados por Susan Saravia como responsables de una violación tumultuaria, anunciaron que sus hijos se entregarán.
10

ENTREVISTA ¬ Machismo en Campeche cubre a juniors que violaron a mi hija, acusa madre

El Gobernador de Oaxaca informó que analiza denunciar la presunta apropiación cultural de unos huaraches del diseñador mexicoamericano Willy Chavarría y Adidas.
11

Los huaraches Adidas es el último caso, pero el plagio del arte indígena es constante

Gallinas en jaulas
12

¿Qué hay detrás del huevo barato? El horror laboral y animal en Bachoco

13

Sicarios del CJNG desnudan, torturan y rapan a escorts en Querétaro, y difunden video

Protestan en Tel Aviv contra plan de Netanyahu de ocupar toda Gaza
14

Decenas de miles protestan en Tel Aviv contra plan de Netanyahu de ocupar toda Gaza

Familiares, vecinos y compañeros de la escuela despidieron a Fernando, niño de cinco años asesinado en el municipio de La Paz, Estado de México (Edomex).
15

Familiares y vecinos despiden a Fernandito, niño asesinado en Edomex; exigen justicia

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió el sábado sobre mensajes fraudulentos que solicitan pagos por un supuesto “costo de matriculación”.
1

¡Evita fraudes! La UNAM alerta por nuevo tipo de estafa: piden pago por matriculación

Por orden del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), los periodistas Carlos Martínez, Abraham Martínez y Hubert Carrera se disculparon con Layda.
2

Los 3 periodistas forzados por tribunal, a petición de Layda, se disculpan con ella

Al menos cuatro personas resultaron heridas por un terremoto de magnitud preliminar 6.1 en la provincia de Balikesir, confirmó el Ministro de Salud de Turquía.
3

VIDEO ¬ Un terremoto de magnitud 6.1 sorprende a Turquía; reportan al menos 4 heridos

El diseñador Willy Chavarria reconoció que las sandalias que lanzó con Adidas, bajo el nombre de “Oaxaca Slip-On”, se apropiaron del nombre sin colaboración.
4

Willy Chavarria reconoce apropiación del nombre de Oaxaca en colaboración con Adidas

Las autoridades de la Franja de Gaza elevaron a un centenar la cifra de niños muertos por hambre o desnutrición desde el inicio de la ofensiva de Israel.
5

El número de niños muertos por hambre en Gaza alcanza los 100 y en total, ya son 217

Familiares, vecinos y compañeros de la escuela despidieron a Fernando, niño de cinco años asesinado en el municipio de La Paz, Estado de México (Edomex).
6

Familiares y vecinos despiden a Fernandito, niño asesinado en Edomex; exigen justicia

Los remeros Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro conquistaron este domingo la primera medalla para México en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
7

Remeros conquistan primera medalla para México en Panamericanos Junior Asunción 2025

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó una nueva opción en SAT ID para solicitar el envío mensual de la Constancia de Situación Fiscal (CSF).
8

¿Necesitas tu Constancia de Situación Fiscal cada mes? Activa envío mensual en SAT ID

El Presidente Volodímir Zelenski aplaudió la postura de la UE y de varios países europeos, ya que reclamaron voz para Ucrania en la reunión de Trump y Putin.
9

Zelenski celebra apoyo europeo para que Ucrania tenga voz en reunión de Trump y Putin

La Tiendita de los Horrores
10

La Tiendita de los Horrores, el divertido musical se despide del público

Pleno del TFJA
11

Tribunal Administrativo (y magistrados) reparte regalos, amparado contra austeridad

Las lluvias intensas que azotaron a la CdMx provocaron severas inundaciones, bardas derribadas e incluso daños por rayos en distintas alcaldías.
12

Lluvias intensas dejan afectaciones en CdMx; activan Alerta Púrpura en Álvaro Obregón