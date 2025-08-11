¡México gana 2 oros! Laura Burgos e Iván Aguilar brillan en lo más alto del podio

Los World Games y los Juegos Panamericanos Junior están dejando buenos resultados para las y los atletas mexicanos.

Por Aram Ledezma

Ciudad de México, 10 de agosto (ASMéxico).- México sigue recolectando medallas de oro en los distintos eventos en los cuales participa. El día de hoy cayeron dos más: en los World Games con la peleadora de muaythai, Laura Burgos, y otra con Iván Aguilar en ciclismo de montaña desde los Juegos Panamericanos Junior.

La bicampeona mundial derrotó a la polaca Martina Kierczynska en la categoría de los 54 kilogramos, con un marcador final de 29-28. La eslovaca Monika Chochlikova también se subió al podio en el tercer lugar. Burgos, una de las mejores del mundo en su disciplina, mejoró su participación respecto a los World Games del 2022, donde logró colgarse la plata.

Por su parte, Iván Aguilar se subió a lo más alto del podio en los Juegos Panamericanos Junior celebrados en Asunción, en la prueba de cross country de ciclismo de montaña. Su tiempo de 1:16:53 le valió para quedarse con el metal dorado; el argentino Nicolás Reynoso se llevó la plata y el brasileño Eiki Yamauchi el bronce.

El día de ayer, la arquera Andrea Becerra ganó el primer oro para México en los World Games de Chengdu, China. En la categoría de arco compuesto, la atleta de 25 años derrotó a la estonia Lisell Jaatma y se consolidó como la mejor del mundo en esa especialidad del tiro con arco. Previamente había ganado plata en la categoría mixta.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.