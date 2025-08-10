Un Juez procesa a presunto implicado en homicidio de delegado de la FGR en Tamaulipas

Jareth Roberto "N", presunto homicida del Fiscal del a FGR en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, permanecerá preso en el penal del Altiplano durante el proceso judicial en su contra, luego de que un Juez ordenó su vinculación a proceso.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este domingo que fue un Juez ordenó la vinculación a proceso en contra de Jareth Roberto "N", señalado como presunto implicado en el homicidio del comisionado en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

Mediante un comunicado, la dependencia detalló que durante una audiencia un Juez de Control determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo que el señalado permanecerá recluido en el Centro Federal de Reinserción Social del Altiplano, en el Estado de México.

Además, la autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para que se lleve a cabo la investigación complementaria por el caso del asesinato del Fiscal federal.

La FGR recordó que Jareth Roberto "N", señalado como presunto responsable del homicidio del comisionado Ernesto Vásquez Reyna, fue detenido en la ciudad de Reynosa, durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de las Fuerzas Armadas.

El imputado fue arrestado en posesión de varias armas de fuego, cargadores y cartuchos, además de múltiples dosis de droga.

De acuerdo con las autoridades, gracias a información hallada en el celular del imputado fue posible determinar que es miembro de "Los Metros", facción del Cártel del Golfo, organización criminal vinculada con operaciones de huachicoleo en el estado.

Ernesto Vásquez Reyna, comisionado de la FGR en Tamaulipas, fue asesinado el lunes 4 de agosto durante un atentado en el que un grupo de hombres armados interceptaron su camioneta, la incendiaron y finalmente ultimaron a tiros al Fiscal.

Tras lo ocurrido, la Fiscalía atribuyó el ataque a una respuesta por parte de un grupo criminal luego de que autoridades federales se aseguraron un millón 802 mil 650 litros de gasolina robada en Reynosa.