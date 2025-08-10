La Línea A del Metro cerrará más temprano. ¿A qué hora y por qué? Aquí te lo contamos

¡Toma tus precauciones! La Línea A del Metro concluirá su servicio más temprano de lo habitual hoy. Aquí te explicamos el motivo y las medidas que se tomarán para apoyar a las y los usuarios.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- Si usas diariamente la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, toma tus precauciones, ya que hoy el servicio en dicha ruta concluirá más temprano de lo habitual.

A través de un comunicado, las autoridades del Metro informaron a la población que el servicio de la línea que corre de Pantitlán a La Paz concluirá en punto de las 22:00 horas este domingo 10 de agosto; es decir dos horas antes de lo habitual.

En el comunicado, difundido por medio de redes sociales, se indicó que esta medida se tomará con el objetivo de realizar trabajos "de instalaciones eléctricas y electrónicas" en el tramo que va de la estación Guelatao a Tepalcates.

¿A qué hora saldrá el último tren?

De acuerdo con lo dado a conocer por el STC Metro, las últimas corridas de trenes saldrán de las terminales La Paz y Pantitlán alrededor de las 21:30 horas, por lo que, en caso de que tengas planeado utilizar dicha Línea hoy por la noche, debes prevenir tu viaje para no perder el último convoy.

Para aquellas personas que deban viajar por la Línea A de las 22:00 horas en adelante, se pondrán a disposición autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el tramo Pantitlán-Santa Marta, los cuales operarán gratuitamente hasta las 24:30 horas.

¿Cuándo se restablecerá el servicio?

En su comunicado, las autoridades del Metro señalaron que el servicio en la Línea A se reanudará a partir de mañana en su horario normal; es decir, en punto de las 5:00 horas.

🔴 Aviso importante – Línea A Esta noche, a partir de las 22:00 horas, el servicio en toda la Línea A se suspenderá por trabajos de mantenimiento.

Por último, solicitó la comprensión de las y los usuarios por este inconveniente. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada en las cuentas oficiales del Metro ante cualquier eventualidad.