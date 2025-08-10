VIDEOS MUY FUERTES ¬ Israel mata a periodista Anas Al Sharif y 3 reporteros en Gaza

Anas Al Sharif y otros tres periodistas de la cadena Al Jazeera fueron asesinados por un bombardeo efectuado por Israel contra una carpa reservada para medios de comunicación en Gaza.

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

MADRID, 10 (EUROPA PRESS).- El periodista palestino Anas al Sharif, uno de los reporteros más destacados en su cobertura de la guerra de Gaza, y otros tres periodistas de la cadena panárabe Al Jazeera murieron en un ataque israelí contra una tienda reservada para medios en la ciudad de Gaza.

Después de que lo avanzara la cadena, citando a fuentes médicas, el ejército israelí confirmó en su cuenta de la red X que Al Sharif murió en un ataque efectuado contra el enclave palestino y reiteró una acusación previa de que estaba integrado en la estructura del brazo armado de Hamás, desmentida por el medio.

Al Sharif, de 28 años y natural de la localidad gazatí de Yabalia, Mohamed Qreiqeh, y los operadores de cámara Ibrahim Zaher y Mohammed Noufal, murieron por el impacto de un proyectil contra una carpa para periodistas ubicada a las afueras del hospital de Al Shifa, según explicó el director del centro médico a la cadena panárabe.

⚡️🚨 #Urgent | Al Jazeera's press tent targeted

← 5 martyrs, including Al Jazeera correspondents Anas Al Sharif and Mohammed Qreiqea, and cameramen Ibrahim Daher and Mohammed Nofal, as the occupation forces bombed the Al Jazeera tent at Al Shifa Hospital.#Gaza #GazaGenocide pic.twitter.com/v0e9o2iYYT — Emelia (@vikingwarior20) August 10, 2025

El ejército israelí denunció el mes pasado a través de su portavoz, Avichai Adraee, que Al Sharif era miembro del ala militar de Hamás, las Brigadas Ezzeldin Al Qassam; acusación rechazada por el medio.

Este mismo domingo, el ejército israelí, tras confirmar la muerte del reportero, insistió en que "se hacía pasar por un periodista de Al Jazeera" cuando en realidad "era el jefe de una célula terrorista de Hamás y dirigía ataques avanzados con cohetes contra civiles israelíes y tropas de Israel.

"La inteligencia y documentos procedentes de Gaza, incluidos listados, registros de entrenamiento terrorista y nóminas salariales, prueban que era un operativo de Hamás infiltrado. Una credencial de prensa no es un escudo para el terrorismo", aseguró el ejército, que no se ha pronunciado sobre la muerte de los otros tres reporteros.

تقبلك الله أيها الأسد الهصور، تقبلك الله يا من صبرت وجاهدت بالكلمة واللسان ورابطت بين أهلك وإخوانك تنقل حالهم وتوثق إجرام المحتلين ونفاق العالم الغربي ومحور الليكود، رضوان الله عليك وعلى إخوانك محمد قريقع وإسماعيل الغول وسائر إخوانهم من الإعلاميين#أنس_الشريف #anasalsharif https://t.co/ZqMisEzzsB pic.twitter.com/ORAJkyOx0B — أخبار العالم الإسلامي (@muslim2day) August 10, 2025

A finales de julio, la relatora especial de la ONU sobre la libertad de expresión, Irene Khan, declaró su alarma "por las reiteradas amenazas y acusaciones del ejército israelí" contra el reportero.

"Los temores por la seguridad de Al Sharif están bien fundados, ya que hay cada vez más pruebas de que periodistas en Gaza han sido atacados y asesinados por el ejército israelí sobre la base de afirmaciones sin fundamento de que eran terroristas de Hamás", aseguró Khan.

Expresó su profunda preocupación por el hecho de que, sin ninguna prueba que respalde sus afirmaciones, el ejército israelí ha acusado repetidamente a Al Sharif y a otros periodistas palestinos de ser terroristas o partidarios de Hamás.

Israeli strike kills journalists Anas Al-Sharif and Mohammad Quraiqa —

two brave voices silenced while exposing Gaza’s truth.

Their sacrifice won’t be forgotten; their legacy fuels the fight for justice. pic.twitter.com/MbRewY4Dbx — Aya Isleem 🇵🇸 #Gaza (@AyaIsleemEn) August 10, 2025

Anas Al Shafir envía mensaje final

Tras el asesinato de Anas Al Shafir por parte del ejército israelí, una publicación fue compartida a través de la cuenta oficial de X del periodista, con el propósito de difundir un mensaje final que éste dejó previo a su muerte.

"Esta es mi voluntad y mi mensaje final. Si estas palabras llegan a ti, debes saber que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz. Primero, que la paz sea contigo y que Alá te bendiga", indicó Al Sharif en su mensaje de despedida, donde afirmó que siempre dedicó todos sus esfuerzos para apoyar y dar una voz al pueblo palestino.

"He vivido el dolor en todos sus detalles, he experimentado el sufrimiento y la pérdida muchas veces, pero nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin distorsión ni falsificación, para que Alá dé testimonio contra quienes guardaron silencio, quienes aceptaron nuestra muerte, quienes nos ahogaron la respiración y cuyos corazones permanecieron impasibles ante los restos dispersos de nuestros niños y mujeres, sin hacer nada para detener la masacre que nuestro pueblo ha sufrido durante más de un año y medio", apuntó.

This is my will and my final message. If these words reach you, know that Israel has succeeded in killing me and silencing my voice. First, peace be upon you and Allah’s mercy and blessings. Allah knows I gave every effort and all my strength to be a support and a voice for my… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

En su mensaje, quien fuera miembro de la cadena Al Jazeera hizo una petición al mundo para no dejar abandonado al pueblo palestino, además de proteger a su madre, a su esposa e hijo.

"Te insto a que los apoyes, a que seas su apoyo después de Alá Todopoderoso. Si muero, moriré firme en mis principios. Testifico ante Alá que estoy contento con Su decreto, seguro de encontrarme con Él y convencido de que lo que está con Alá es mejor y eterno", suplicó el periodista hoy asesinado.