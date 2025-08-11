México se luce en arranque de Panamericanos Junior: suma 1 oro, 5 platas y 2 bronces

Redacción/SinEmbargo

10/08/2025 - 8:07 pm

Atletas mexicanos que participan en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 brillaron en el primer día de competencias al ganar varias medallas.

Deportistas mexicanos subieron al podio en distintas disciplinas como judo, ciclismo, esgrima y natación en el primer día de competencias de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- La delegación de atletas mexicanos que representan al país en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 brilló durante el primer día de competencias al conquistar varias medallas de oro, plata y bronce en distintas disciplinas.

Dicha justa deportiva, que este año celebra su segunda edición, se lleva a cabo del 9 al 23 de agosto en Paraguay y reúne a deportistas de entre 12 a 22 años de los 41 Comités Olímpicos miembros de la Organización Deportiva Panamericana.

La representación mexicana para este evento está integrada por 381 deportistas mexicanas y mexicanos menores de 23 años de edad, quienes compiten en 28 deportes y 43 disciplinas.

Durante el primer día de competencias de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 las y los atletas que representan a México lograron subir al podio en distintas disciplinas para ser condecorados con medallas de oro, plata y bronce.

El ciclista Iván Aguilar Villegas fue el primero en cosechar un oro en la prueba de Cross-Country Masculino en ciclismo de montaña.

A él se sumaron cinco medallas de platas conquistadas por José Antonio Prieto en ciclismo de ruta; Sofía Ibarra en el tiro deportivo con pistola en la prueba de 10 metros; Aylin Ávila en judo; Ana Margarita Paredes en esgrima, y el equipo de natación integrado por María Fernanda Méndez, Valeria Villarreal, Fernanda Elizondo y Celia Pulido en el relevo 4x100 libre femenino.

El medallero mexicano también sumó dos preseas de bronce: una obtenida por Eduardo Sagastegui en judo, y otra por los remeros Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro.

