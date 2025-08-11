México se luce en arranque de Panamericanos Junior: suma 1 oro, 5 platas y 2 bronces

Deportistas mexicanos subieron al podio en distintas disciplinas como judo, ciclismo, esgrima y natación en el primer día de competencias de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- La delegación de atletas mexicanos que representan al país en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 brilló durante el primer día de competencias al conquistar varias medallas de oro, plata y bronce en distintas disciplinas.

Dicha justa deportiva, que este año celebra su segunda edición, se lleva a cabo del 9 al 23 de agosto en Paraguay y reúne a deportistas de entre 12 a 22 años de los 41 Comités Olímpicos miembros de la Organización Deportiva Panamericana.

Primera medalla de oro 🥇 para México en los II Juegos Panamericanos Junior #Asu2025. Iván Aguilar domina la prueba XCO varonil del ciclismo de montaña con un tiempo de 1:16:53. 🥇 🇲🇽

🥈 🇦🇷

🥉 🇧🇷

La representación mexicana para este evento está integrada por 381 deportistas mexicanas y mexicanos menores de 23 años de edad, quienes compiten en 28 deportes y 43 disciplinas.

Durante el primer día de competencias de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 las y los atletas que representan a México lograron subir al podio en distintas disciplinas para ser condecorados con medallas de oro, plata y bronce.

🥈¡Medalla de PLATA para México! 🇲🇽

José Antonio Prieto completó el recorrido de ciclismo de ruta con un tiempo de 49:23.25 minutos. ¡Felicidades por este gran logro!

El ciclista Iván Aguilar Villegas fue el primero en cosechar un oro en la prueba de Cross-Country Masculino en ciclismo de montaña.

A él se sumaron cinco medallas de platas conquistadas por José Antonio Prieto en ciclismo de ruta; Sofía Ibarra en el tiro deportivo con pistola en la prueba de 10 metros; Aylin Ávila en judo; Ana Margarita Paredes en esgrima, y el equipo de natación integrado por María Fernanda Méndez, Valeria Villarreal, Fernanda Elizondo y Celia Pulido en el relevo 4x100 libre femenino.

María Fernanda Méndez, Valeria Villarreal, Fernanda Elizondo y Celia Pulido brillan en el relevo 4x100 libre femenino con un tiempo de 3:47.77 min. ¡Bravo, México!

🇲🇽💦

🇲🇽💦 #TodosSomosOlimpicos #SonyAlpha #SonyAlphaMexico #SonyPROSupport pic.twitter.com/pUJBpxniAN — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 10, 2025

El medallero mexicano también sumó dos preseas de bronce: una obtenida por Eduardo Sagastegui en judo, y otra por los remeros Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro.