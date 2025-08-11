México se luce en arranque de Panamericanos Junior: suma 1 oro, 5 platas y 2 bronces
10/08/2025 - 8:07 pm
Deportistas mexicanos subieron al podio en distintas disciplinas como judo, ciclismo, esgrima y natación en el primer día de competencias de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.
Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- La delegación de atletas mexicanos que representan al país en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 brilló durante el primer día de competencias al conquistar varias medallas de oro, plata y bronce en distintas disciplinas.
Dicha justa deportiva, que este año celebra su segunda edición, se lleva a cabo del 9 al 23 de agosto en Paraguay y reúne a deportistas de entre 12 a 22 años de los 41 Comités Olímpicos miembros de la Organización Deportiva Panamericana.
Primera medalla de oro 🥇 para México en los II Juegos Panamericanos Junior #Asu2025.
Iván Aguilar domina la prueba XCO varonil del ciclismo de montaña con un tiempo de 1:16:53.
🥇 🇲🇽
🥈 🇦🇷
🥉 🇧🇷
— CONADE (@conadeoficial) August 10, 2025
La representación mexicana para este evento está integrada por 381 deportistas mexicanas y mexicanos menores de 23 años de edad, quienes compiten en 28 deportes y 43 disciplinas.
Durante el primer día de competencias de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 las y los atletas que representan a México lograron subir al podio en distintas disciplinas para ser condecorados con medallas de oro, plata y bronce.
🥈¡Medalla de PLATA para México! 🇲🇽
José Antonio Prieto completó el recorrido de ciclismo de ruta con un tiempo de 49:23.25 minutos. ¡Felicidades por este gran logro! @asu2025oficial 🚲👏🏼#TodosSomosOlímpicos
— Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 10, 2025
El ciclista Iván Aguilar Villegas fue el primero en cosechar un oro en la prueba de Cross-Country Masculino en ciclismo de montaña.
A él se sumaron cinco medallas de platas conquistadas por José Antonio Prieto en ciclismo de ruta; Sofía Ibarra en el tiro deportivo con pistola en la prueba de 10 metros; Aylin Ávila en judo; Ana Margarita Paredes en esgrima, y el equipo de natación integrado por María Fernanda Méndez, Valeria Villarreal, Fernanda Elizondo y Celia Pulido en el relevo 4x100 libre femenino.
María Fernanda Méndez, Valeria Villarreal, Fernanda Elizondo y Celia Pulido brillan en el relevo 4x100 libre femenino con un tiempo de 3:47.77 min. ¡Bravo, México!

🇲🇽💦 #TodosSomosOlimpicos
🇲🇽💦 #TodosSomosOlimpicos #SonyAlpha #SonyAlphaMexico #SonyPROSupport pic.twitter.com/pUJBpxniAN
— Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) August 10, 2025
El medallero mexicano también sumó dos preseas de bronce: una obtenida por Eduardo Sagastegui en judo, y otra por los remeros Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro.