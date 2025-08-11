Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

"López Obrador dejó muchas pistas sobre cómo gobernar, siempre cercanos a la gente. El 1 de julio de 2023 entregó, quizás involuntariamente, una de las mejores guías para un político de izquierda. Una lección que deberían aprenderse de memoria los que quieran ser parte de la 4T".

Alejandro Páez Varela

11/08/2025 - 12:08 am

https://www.youtube.com/watch?v=U2KTSZJ4obI

Uno. El triunfo cultural

¿Por qué la oposición mexicana entró en una espiral descendente que parece no tener fin? ¿Por qué la gente decidió darle la espalda al PRIAN, y le retiró los votos apenas se conoció otra opción? Habrá muchas explicaciones, seguramente, y unas sonarán como justificación y otras como vanagloria. Pero para comprenderlo a fondo se requiere aceptar que los partidos tradicionales perdieron la guerra cultural, no sólo votos.

Las élites mexicanas (los medios, los periodistas, ciertos núcleos empresariales y sobre todo los intelectuales y académicos afines) no entendieron que la izquierda construyó un nuevo sistema de valores morales y creencias; que reescribió virtudes humanas como la honestidad, que fue abandonada por décadas de descomposición política.

Esas élites no entendieron que la izquierda, y en particular Andrés Manuel López Obrador, sí tenía un plan: era conquistar todos los estratos sociales pero –sobre todo– los abandonados, que en México resultan ser una mayoría que gana elecciones. Y adentro de ese nuevo discurso arrollador que irrumpió con gran fuerza y desplazó a las corrientes anacrónicas que peleaban el poder desde la derecha, había un componente poderoso: llamaba a modificar nuestro estilo de vida.

El país no podía vivir más con una idea dominante: la del narcotraficante que las puede todas; la del político corrupto que gana todas; la del Juez o Magistrado o Ministro que es dueño del destino de millones, pero ese destino puede reescribirse conforme aumente la oferta de dinero. México no podía sostenerse más en la idea de que si eres hombre, tienes cuenta de banco abultada y eres blanco, no importa que seas un inmoral y mezquino: triunfarás y tendrás a tus pies (literal) tantas güeras de cabello pintado como sexualmente puedas.

Por eso es que López Obrador fue un garrotazo en la conciencia nacional. Ofreció, además de un nuevo estilo de gobernar, herramientas para devolver a los ciudadanos una idea del bien colectivo. El “estilo de vida”, como tal, se ha estudiado relativamente poco en el mundo, pero parte de su comprensión pasa por entender que ese estilo de vida promueve una identidad individual. ¿Cuál es esa identidad para la izquierda? Ser austero, vivir en la justa medianía aunque se tengan los recursos; rechazar la idea de que los relojes de lujo y los anillos y los zapatos de marca tienen un valor real en las personas. El expresidente ganó una batalla cultural a la derecha y refundó nuestro sentido comunitario retomando valores, impulsando cartillas morales y reescribiendo el estilo de vida para una sociedad desigual y multicultural, en apariencia enamorada de la corrupción y conforme con sus políticos corruptos.

Yo creo que la ventaja de Claudia Sheinbaum Pardo frente a todos sus contrincantes varones fue, en gran medida, abrazar esos valores. Y luego esos mismos valores y ese nuevo discurso le dieron la ventaja tan amplia frente a Xóchitl Gálvez, que era un amasijo de todo lo peor del PRIAN.

Por eso creo que el tema de la austeridad individual no debería estar ni siquiera a discusión dentro del movimiento lopezobradorista, dentro de Morena y dentro de la 4T. Renunciar a eso sería tanto como renunciar a las herramientas básicas para ganar elecciones. Me parece que cometen un error estratégico aquellos que intentan reescribir lo que ya escribió AMLO respecto a la honestidad y la austeridad. Quien lo haga desentonará con la gente, con el pueblo. Espérense y lo verán.

Dos. El club de ñores

No es curioso, y tampoco una coincidencia, que los personajes que significan un reto en este momento para la Presidenta –cuando cumple un año de haber ganado la elección– sean hombres. Aunque cada uno exige ser analizado en lo individual, tienen denominadores comunes y no es sólo que requieran atención especial de Claudia Sheinbaum.

Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, incluso Andrés López Beltrán y Sergio Gutiérrez Luna. No podría armar una lista similar con puras mujeres; no a ese nivel. Casi todos ellos son usados por la oposición como ejemplo de hipocresía o, al menos, como sinónimo de incongruencia de la izquierda. Se les reclama predicar una cosa y actuar distinto. Y hay niveles, por supuesto. No es lo mismo Noroña que Adán Augusto; al primero se le acusa de tonterías si se le compara con el segundo.

Una buena pregunta es si hay razones de género; que, siendo hombres y la Presidenta mujer, no acaten lo que ella pide porque la menosprecian, porque se sienten (sigo suponiendo) mejores que ella sólo por ser hombres. Algunos de ellos abiertamente la retan. No creo que sea el caso de López Beltrán y tampoco el de Noroña, pero me queda claro que sí aplica en Monreal y en Adán Augusto. Si hubiera que hacer una lista de “Ñores de la 4T”, posiblemente los metería a ellos dos a la cabeza aunque, híjole, perfectamente disputan los primeros lugares con otros que en este momento no son parte de ningún escándalo. Uno de ellos es Marcelo Ebrard y no es una arbitrariedad agregarlo aquí: recordemos que de él es la frase de “no me nos vamos a someter a esa señora”. Ahora está muy elogioso con la Presidenta, pero no cuenta; su futuro y qué tan lejos llegue en sus ambiciones dependen exclusivamente de ella.

El caso Adán Augusto está muy explorado; encabeza la lista de ñores escandalosos porque el tipo es realmente de escándalo. Es, en este momento, el caso más grave. Quienes advirtieron sobre sus acercamientos con personajes extraños (Héctor Melesio Cuén, por ejemplo), su ambiciosa agenda y su multimillonaria campaña de 2023 fueron sorprendidos por el episodio Bermúdez Requena / "La Barredora". Nadie se lo esperaba. El Senador ahora es una bomba de tiempo para las elecciones intermedias de 2027 y no tan lejos: es una carta incómoda en las negociaciones con Estados Unidos, que espera cualquier debilidad para crucificar a México. Desconozco si ya salió en las conversaciones con Washington, pero tampoco tendría que ser mencionado para que se entendieran cosas sobre él. O eso creo. Muchos se preguntan cuándo lo retirará la Presidenta y otros, un poco más hábiles, plantean que él debió entregar su encargo y dejar de hacer daño.

El caso Ricardo Monreal es conocido por todos. Resume lo que el expresidente López Obrador calificaba como “ambiciosos vulgares”. Como político, Monreal tiene ventajas y desventajas. Las ventajas son que es muy predecible; que se expande de noche y de día no se mueve; que se hace la víctima y estira la liga para obtener concesiones; que se relaja cuando las obtiene y que cooperará hasta las siguientes elecciones, cuando otra vez diga que “son momentos difíciles”, amenace con irse, y presione para que los beneficien a él y a otros de su familia. Y las desventajas de Monreal son todas las anteriores.

A Gerardo Fernández Noroña me cuesta entenderlo a cabalidad. Me parece que se mete en sus propios laberintos y cuando no encuentra la salida, cruza las paredes arbitrariamente y sale espinado. ¿Qué necesidad tiene de protagonizar episodios en las salas privilegiadas de los aeropuertos? ¿Qué necesidad tiene de enfrentar a la Presidenta en eso de la austeridad cuando él no es símbolo de derroche? Me lo imagino como el niño que se para frente a la paleta que ya le dijeron que no es para él, pero estira la mano mientras su mamá le dice que no. Y entonces patalea. Es el presidente del Senado; deje para después, diría yo, los berrinches. Es un hombre culto; escójase un personaje de Poe o de Flaubert y vívalo. Deje esa chingada paleta para después. No tiene necesidad.

De López Beltrán diré poco. Si se distrae, lo van a joder. No creo que lo espíen, tampoco creo que tenga adversarios como los tenía su padre. Es más simple: si alguien se lo encuentra en un hotel o en un avión o en un bufete o comiéndose un taco en la calle, le van a tomar fotos. ¿Tiene derecho a la privacidad? Claro, pero no se lo van a respetar. Ya debería saberlo. También debe saber que muchos de los argumentos que usaba su padre aplicaban en su padre y no aplican en él o en otros muchos. Su carta para explicar el viaje a Japón es rara. Es un conjunto de clichés armados de tal manera que suenen a la voz de su padre. Pero no es su padre. Con que hubiera mostrado los boletos de avión y la factura del hotel; con eso. Y tampoco era tan grave: sólo que escogió vacaciones cuando se discutían temas importantes para la Presidenta, como la incorporación de innombrables al movimiento y la misma austeridad. Mal timing, como dicen por allí.

Y agrego a Gutiérrez Luna no porque sea tan importante, sino porque hay varios Gutiérrez Luna por allí que deben aprender del tropiezo de Gutiérrez Luna. Cuidado. El poder es humildad y la humildad es muy, muy distante de la imagen que él y otros muchos como él proyectan dentro de la 4T.

Ahora, no se entienda que Adán, Monreal, Noroña o López Beltrán son verdugos de Claudia y de la izquierda. Están donde están porque sirven. Llegaron hasta ese nivel porque hicieron tareas por encargo que los encumbraron. Dicho en otras palabras: no son un tumor: se volvieron un órgano de un cuerpo vivo. Y allí radica, justamente, el problema. Si la Presidenta, la cabeza de ese cuerpo, quisiera, todos ellos estarían en otro lugar mucho menos visible, mucho más lejos.

Tres. Pueblo, pueblo, pueblo

López Obrador dejó muchas pistas sobre cómo gobernar, siempre cercanos a la gente. El 1 de julio de 2023 entregó, quizás involuntariamente, una de las mejores guías para un político de izquierda. Una lección que deberían aprenderse de memoria los que quieran ser parte de la 4T.

“Lo más humano y eficaz es mirar siempre, atender siempre y caminar siempre acompañados de la gente; porque en ella está la bondad y la lealtad verdadera. Si nos preguntamos quién es nuestro mejor aliado, ¿qué contestamos? ¡El pueblo! ¿Por quién estamos aquí? ¡Por el pueblo! ¿A quién hay que servir primero? ¡Al pueblo! ¿Con quién transformar? ¡Con el pueblo! ¿En quién confiar? ¡En el pueblo! ¿Quién nos protege? ¡El pueblo! ¿Qué somos? ¡Pueblo!”.

Y entonces el Zócalo estalló en gritos y López Obrador también gritó:

–¡No se oye!

Y la gente se desbordaba y el Presidente, allí, remató:

–¡Pueblo, muchas veces! ¡Pueblo, pueblo, pueblo! ¡Gracias, pueblo!

Allí están las razones de la derrota de la oposición mexicana, que entró en una espiral descendente que parece no tener fin. La gente decidió darle la espalda al PRIAN, y le retiró los votos, porque AMLO ganó la guerra cultural. La fórmula no está en España, Portugal o Japón. Es simple y llana: pueblo, pueblo, pueblo. Gracias, pueblo.

Alejandro Páez Varela

Alejandro Páez Varela

Periodista, escritor. Es autor de las novelas Corazón de Kaláshnikov (Alfaguara 2014, Planeta 2008), Música para Perros (Alfaguara 2013), El Reino de las Moscas (Alfaguara 2012) y Oriundo Laredo (Alfaguara 2017). También de los libros de relatos No Incluye Baterías (Cal y Arena 2009) y Paracaídas que no abre (2007). Escribió Presidente en Espera (Planeta 2011) y es coautor de otros libros de periodismo como La Guerra por Juárez (Planeta, 2008), Los Suspirantes 2006 (Planeta 2005) Los Suspirantes 2012 (Planeta 2011), Los Amos de México (2007), Los Intocables (2008) y Los Suspirantes 2018 (Planeta 2017). Fue subdirector editorial de El Universal, subdirector de la revista Día Siete y editor en Reforma y El Economista. Actualmente es director general de SinEmbargo.mx

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Nueva amenaza de Trump

"Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Generosidad libresca

"R es un gran amigo que tiene una visión contraria a la mía. Para él, los libros...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Wolfgang Tillmans, el cronista de una generación

"A pesar de la persistente lluvia, que con el clima caliente del verano produce una sensación de...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

+ Sección

Galileo

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Gentrificación en pueblo originario
1

Autoridad tradicional acusa a empresa de despojar a monja para edificar casas de lujo

El dinero que “Don Ricardo” Salinas Pliego le escatimó al SAT regresará, en forma de programas u obras, a la gente que tiene menos que él.
2

Los 10 hombres (no mujeres) que operan la máquina legal y política de Salinas Pliego

La tristeza de López Obrador
3

La tristeza de López Obrador

Pleno del TFJA
4

Tribunal Administrativo (y magistrados) reparte regalos, amparado contra austeridad

La CdMx fue azotada por una tormenta y granizada que provocó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendiera sus operaciones.
5

VIDEOS ¬ Tormenta azota la CdMx y desquicia a capitalinos; AICM suspende operaciones

Israel mata a Anas Al Sharif y otros tres periodistas de Al Jazeera tras un ataque en Gaza
6

VIDEOS MUY FUERTES ¬ Israel mata a periodista Anas Al Sharif y 3 reporteros en Gaza

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos dio a conocer que inició una investigación en contra de la Secretaria de Hacienda estatal.
7

La titular de Hacienda de Morelos es investigada por Fiscalía tras construir mansión

Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
8

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

El diseñador Willy Chavarria reconoció que las sandalias que lanzó con Adidas, bajo el nombre de “Oaxaca Slip-On”, se apropiaron del nombre sin colaboración.
9

Willy Chavarria reconoce apropiación del nombre de Oaxaca en colaboración con Adidas

Si bien la evaluación de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de las relaciones con EU, el uso de estas cifras han de ser interpretativas.
10

Las caídas de Claudia Sheinbaum

11

Sicarios del CJNG desnudan, torturan y rapan a escorts en Querétaro, y difunden video

La fórmula no está en España, Portugal o Japón. Es simple y llana: pueblo, pueblo, pueblo. Gracias, pueblo.
12

Pueblo, señores y austeridad

Familia de Jaime Alanís García demanda a Gobierno de Trump
13

La familia del trabajador que murió en la redada del ICE demanda al Gobierno de Trump

Las madres de Yeshua “N” y Jorge “N”, señalados por Susan Saravia como responsables de una violación tumultuaria, anunciaron que sus hijos se entregarán.
14

ENTREVISTA ¬ Machismo en Campeche cubre a juniors que violaron a mi hija, acusa madre

Por orden del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), los periodistas Carlos Martínez, Abraham Martínez y Hubert Carrera se disculparon con Layda.
15

Los 3 periodistas forzados por tribunal, a petición de Layda, se disculpan con ella

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El dinero que “Don Ricardo” Salinas Pliego le escatimó al SAT regresará, en forma de programas u obras, a la gente que tiene menos que él.
1

Los 10 hombres (no mujeres) que operan la máquina legal y política de Salinas Pliego

La lluvia que azotó a la CdMx provocó un cortocircuito que desató un incendio entre las estaciones Pino Suárez y San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.
2

VIDEO ¬ Lluvia provoca corto en Línea 2 del Metro; suspenden servicio en líneas 3 y 5

La CdMx fue azotada por una tormenta y granizada que provocó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendiera sus operaciones.
3

VIDEOS ¬ Tormenta azota la CdMx y desquicia a capitalinos; AICM suspende operaciones

La SGIRPC da recomendaciones para reforzar la seguridad de los hogares estas vacaciones
4

¿Cómo mantener tu casa segura si sales de vacaciones? La SGIRPC da recomendaciones

El Presidente de EU, Donald Trump
5

El injerencismo de Trump se posa en AL: aranceles, caza migratoria, plan militar...

Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
6

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

Acuerdos comerciales de EU con otros países se definirán en octubre, afirma Scott Bessent
7

EU busca cerrar negociaciones arancelarias inconclusas en octubre: Scott Bessent

Atletas mexicanos que participan en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 brillaron en el primer día de competencias al ganar varias medallas.
8

México se luce en arranque de Panamericanos Junior: suma 1 oro, 5 platas y 2 bronces

Familia de Jaime Alanís García demanda a Gobierno de Trump
9

La familia del trabajador que murió en la redada del ICE demanda al Gobierno de Trump

La Presidenta Sheinbaum visitó Hidalgo para supervisar los avances en la construcción del Tren México-Pachuca y declaró que podría estar terminado en el 2027.
10

El Tren México-Pachuca podría estar listo en 2027: Sheinbaum; obra lleva 4% de avance

México sigue recolectando medallas de oro. Hoy cayeron dos más: en los World Games con Laura Burgos y otra con Iván Aguilar en los Juegos Panamericanos Junior.
11

¡México gana 2 oros! Laura Burgos e Iván Aguilar brillan en lo más alto del podio

Servicio en la Línea A del Metro concluirá más temprano este 10 de agosto
12

La Línea A del Metro cerrará más temprano. ¿A qué hora y por qué? Aquí te lo contamos