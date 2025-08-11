VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

Cámaras de seguridad captaron en video el momento en el que un hombre atacó sexualmente a una joven que estaba a punto de entrar a su casa en Puebla.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la colonia San Manuel, en la capital de Puebla.

El momento en el que la mujer fue agredida fue captado por cámaras de seguridad en un video que circula en redes sociales y que ha generado gran indignación entre usuarios, quienes exigen dar con el atacante y que se le apliquen las debidas sanciones legales.

En las imágenes difundidas de la agresión se observa el momento en el que la joven camina por la banqueta hasta llegar a la puerta de su hogar y se detiene para abrirla e ingresar al domicilio.

Unos segundos después aparece en la toma un hombre que aparentemente la estaba siguiendo, el cual camina unos metros detrás de ella mientras aparentemente se desabrocha el pantalón.

Justo cuando la mujer logra abrir la puerta del domicilio el agresor se acerca rápidamente a ella por la espalda sin que se dé cuenta y hace un movimiento para que sus genitales rocen sus glúteos.

Inmediatamente después de la agresión el hombre huye corriendo de la escena, esto mientras la joven víctima de la agresión entra a su hogar tras verse sorprendida por el ataque.

Luego de que el video de la agresión sexual contra la joven se difundió en redes sociales, usuarias alertaron a otras mujeres que viven en las inmediaciones de Ciudad Universitaria de Puebla para que estén alerta ante la presencia del agresor sexual.

Hasta el momento, autoridades poblanas no han informado si se iniciará una investigación para dar con el responsable del ataque contra una mujer ocurrido en calles de la capital del estado.