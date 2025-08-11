VIDEO ¬ Lluvia provoca corto en Línea 2 del Metro; suspenden servicio en líneas 3 y 5

Debido a la intensa lluvia que se registró en la CdMx este domingo, hubo un cortocircuito en la Línea 2 del Metro; a su vez, el servicio quedo suspendido en varias estaciones de las líneas 3 y 5.

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- La fuerte lluvia que azotó a la Ciudad de México (CdMx) este domingo provocó un cortocircuito que desató un incendio entre las estaciones Pino Suárez y San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro, por lo que el servicio tuvo que ser suspendido.

Mediante un comunicado, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que personal técnico acudió al lugar del incidente para reparar el daño, gracias a lo que se pudo restablecer la circulación de los trenes.

La dependencia informó que el área de incidentes relevantes llevará a cabo una investigación técnica para determinar las causas de la falla.

🚨METRO🚨#ULTIMAHORA

Debido a fuertes lluvias en la CDMX se produjo un corto circuito en la Línea 2 del MetroCDMX por lo que el servicio se ofrece Cuatro Caminos-Pino Suárez y Tasqueña-Xola.



Por otra parte, el Metro de la CdMx informó que debido a las intensas lluvias registradas este domingo varias estaciones de las líneas 3 y 5 suspendieron el servicio, por lo que pidió a las y los usuarios tomar previsiones.

En el caso de la Línea 3 las estaciones Tlatelolco y Guerrero están cerradas para realizar una revisión de vías, por lo que se brinda servicio provisional de Indios Verdes a La Raza y de Hidalgo a Universidad.

Además, en la Línea 5 están cerradas las estaciones Eduardo Molina, Aragón, Oceanía, Terminal Aérea, Hangares y Pantitlán, por lo que el servicio de trenes opera de Politécnico a Consulado.