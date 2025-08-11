El AICM reanuda operaciones tras suspensión por lluvias; hubo más de 14 mil afectados

Las operaciones del AICM se retomaron después de que una tormenta en la capital del país obligara a suspender 104 vuelos en cuatro horas.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reanudó sus operaciones la madrugada de este lunes, luego de haber tenido una suspensión temporal provocada por las intensas lluvias registradas el domingo.

Las precipitaciones, que alcanzaron hasta los 81 milímetros (mm) según autoridades capitalinas, generaron encharcamientos y redujeron la visibilidad, lo que llevó a detener los vuelos por aproximadamente cuatro horas.

La suspensión fue ordenada por la autoridad aeronáutica para no comprometer la seguridad operacional. Durante ese lapso, se desplegaron equipos vactor y motobombas en la zona aeronáutica y vialidades perimetrales, con el objetivo de desalojar el agua acumulada y restablecer condiciones seguras en pistas, rodajes y plataformas.

Aunque algunos espacios del aeropuerto habían recibido mantenimiento en 2024 y a inicios de este año, el sistema de drenaje pluvial colapsó en diversas áreas de los edificios terminales. Esta situación agravó los efectos de la tormenta.

En total, 104 vuelos y 14 mil 892 pasajeros fueron afectados, desviándose conforme a sus planes de vuelo, a otros aeropuertos alternos. A las 00:05 horas del día 11 de agosto, se reanudaron los vuelos en la pista 05 izquierda-23 derecha y a las 06:00 horas en la pista 05 derecha-23 izquierda.

Las autoridades recomendaron a los pasajeros contactar directamente a sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos y posibles reprogramaciones.

#AIBJinforma Debido a las fuertes lluvias de esta tarde y derivado de reportes de escasa visibilidad y a fin de no comprometer la seguridad operacional, por disposición de la autoridad aeronáutica permanecerán cerradas las operaciones de aterrizaje y despegue las próximas 3… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 11, 2025

El AICM suspende operaciones

Ayer, el AICM informó a las 20:53 horas que las operaciones de aterrizaje y despegue permanecerían cerradas durante al menos tres horas, mientras se realizaban trabajos de desalojo de aguas pluviales en pistas y plataformas.