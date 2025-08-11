Australia reconocerá el Estado de Palestina en la ONU; es un peligroso error: Israel

El Primer Ministro Anthony Albanese anunció que Australia reconocerá a Palestina como Estado el próximo mes durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció este lunes que su Gobierno reconocería al Estado de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, como parte de un “esfuerzo global coordinado” para impulsar la solución de dos naciones al conflicto palestino-israelí.

El mandatario australiano afirmó en rueda de prensa que la Autoridad Palestina y su Presidente, Mahmud Abbas, se habían comprometido a que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) no tendría ningún rol en un futuro Estado palestino, una promesa que ganó “más peso” después de que la Liga Árabe instara al grupo, al mando de las autoridades gazatíes, a terminar con su mandato en el enclave, según recogió la radiotelevisión estatal australiana ABC.

Asimismo, Abbas se habría comprometido a la desmilitarización, a la celebración de elecciones generales, y a la interrupción del sistema de pagos a familias de prisioneros y combatientes muertos en el conflicto con Israel.

Albanese defendió así su decisión como un esfuerzo para lograr la solución de dos Estados, después de que Francia, Canadá y Reino Unido abordaran ya este asunto en las últimas semanas. “Es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Oriente Próximo y poner fin al conflicto, el sufrimiento y la hambruna en Gaza”, aseguró.

“Este conflicto, que se ha prolongado durante tanto tiempo, creo que los australianos querían que terminara. Y sólo se podrá poner fin a él cuando tanto israelíes como palestinos puedan vivir en paz y seguridad”, argumentó.

El dirigente australiano se mostró crítico con su par israelí, Benjamin Netanyahu, a quien recriminó sus políticas en los territorios palestinos tanto de Gaza como de Cisjordania. En el enclave costero, la situación “superó los peores temores del mundo”, señaló haber lamentado en una llamada con el líder israelí, si bien no detalló cuándo tuvo lugar.

En una conversación que presentó como “civilizada”, Albanese sostuvo que era necesaria una solución política, no una respuesta militar, mientras que los argumentos presentados por Netanyahu “eran muy similares a los que le expuso hace más de un año”, según el australiano.

En este sentido, Albanese defendió que la decisión de reconocer el Estado de Palestina no premiaba a Hamás, no sólo por los compromisos asumidos al respecto por la Autoridad Palestina, sino porque el movimiento no apoyaría la solución de dos Estados, sino un único Estado palestino. “Hamás no es sólo enemigo de los israelíes. También es enemigo del pueblo palestino y sus acciones, incluidas las del actual conflicto, en el que la oposición a Hamás fue respondida con brutalidad, son reconocidas no sólo por Israel, sino por la comunidad internacional”, declaró.

Por otra parte, denunció que “el Gobierno de Netanyahu está ampliando rápidamente los asentamientos ilegales”. “La violencia de los colonos en Cisjordania ha aumentado. Ha habido amenazas de anexionar los territorios palestinos ocupados y propuestas de desplazamiento forzoso permanente del pueblo palestino. Estas acciones, junto con la catástrofe humanitaria en Gaza, corren el riesgo de poner la solución de dos Estados fuera del alcance de una generación”, señaló el Primer Ministro australiano.

En la rueda de prensa participó también la Ministra de Exteriores, Penny Wong, quien lamentó que “los australianos, y personas de todo el mundo, habían quedado traumatizados por las imágenes” difundidas sobre la Franja de Gaza. “Siempre hemos dicho que no se puede hacer pagar a los civiles palestinos el precio de derrotar a Hamás. Pero toda una población ha quedado destrozada”, criticó.

Australia will recognise the State of Palestine at the 80th Session of the United Nations General Assembly in September, to contribute to international momentum towards a two-state solution, a ceasefire in Gaza and release of the hostages.https://t.co/HPFg5IjiXi — Senator Penny Wong (@SenatorWong) August 11, 2025

Asimismo, enunció el reconocimiento del Estado palestino como parte de un proceso más largo, que continuaría con Australia ayudando “a desarrollar la capacidad de la Autoridad Palestina”, a la que “exigiría” que cumpliera con sus compromisos. “La aplicación práctica de nuestro reconocimiento estará vinculada al progreso en estos compromisos”, subrayó.

Por otro lado, Wong afirmó que habló con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, acerca de la decisión de su Gobierno de reconocer a Palestina, una llamada que enmarcó en un gesto de “cortesía diplomática”. Además, cuestionada por si había recibido garantías de Washington de que el anuncio de ese día no afectaría a la relación bilateral, la responsable de la cartera australiana aseveró que Australia tomaba decisiones soberanas.

Para ella, la relación con la Administración del Presidente Donald Trump iba más allá de Oriente Próximo. “Hablamos de una serie de asuntos, entre ellos el Indo-Pacífico y la seguridad en el Indo-Pacífico. Y creo que de ello se desprende que el proyecto en el que estábamos involucrados con Estados Unidos y otros, que es la paz, la estabilidad y la seguridad en nuestra región”, manifestó.

Albanese premia a Hamás: Embajador israelí

Por su parte, el Embajador israelí en Australia, Amir Maimon, criticó la decisión señalando que “recompensaba” a Hamás, pese a que Albanese apuntara en sentido contrario.

“Reconociendo un Estado palestino mientras Hamás continúa matando, secuestrando y rechazando la paz, Australia socava la seguridad israelí, descarrila las negociaciones de rehenes y entrega una victoria a aquellos que se oponen a la coexistencia”, declaró en un comunicado difundido por la Embajada en la red social X.

De este modo, Maimon criticó que Albanese adelantara el reconocimiento a condiciones que había solicitado anteriormente, como “liberar rehenes y establecer una gobernanza creíble y con rendición de cuentas”.

“Reconociendo un Estado palestino ahora, Australia eleva la posición de Hamás, un grupo que reconoce como organización terrorista”, lamentó.

El Presidente de Israel lamenta decisión de Australia

El Presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó este lunes el anuncio del Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, sobre el futuro reconocimiento de Palestina como Estado y advirtió que este tipo de gestos eran “un grave y peligroso error”, ya que implicaban de alguna manera “una recompensa al terrorismo de Hamás”.

Herzog, que habló durante un acto público en el Parlamento, alegó que Israel “siempre ha luchado y siempre luchará por la paz de sus vecinos, también de los palestinos”. El Presidente señaló que cuando su país combatía contra el “cruel terrorismo” de Hamás lo hacía “por el bien del mundo libre”.

Por ello, volvió a cargar contra los países que, en su opinión, concedían “un premio a los enemigos de la libertad y la democracia” en forma de aval político a Palestina, después de que Francia y Reino Unido también adelantaran un reconocimiento inminente.

“Es un grave y peligroso error que no ayudará a ni un sólo palestino y tampoco ayudará a recuperar a un sólo rehén”, lamentó, en alusión a las personas que seguían secuestradas en la Franja de Gaza desde los atentados del 7 de octubre de 2023.

