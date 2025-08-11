Claudia reporta 81 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; Consulado los atiende

En el centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz, ubicado en Florida, hay 81 mexicanos, confirmó Claudia Sheinbaum; el Consulado de México en Miami, a cargo de Rutilio Escandón, los atiende.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este lunes que hay 81 mexicanos en la prisión conocida como Alligator Alcatraz en Florida, un centro de detención para migrantes irregulares desde donde se han reportado testimonios de condiciones inhumanas.

"Al 11 de agosto, el Consulado de México en Miami ha entrevistado a 81 mexicanos internados: 31 al 5 de agosto; 39 al 29 de julio y 11 el 23 de julio", explicó durante su conferencia de prensa matutina. Todos ellos están en comunicación con el Cónsul, Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas.

"Él está permanentemente yendo a este lugar a ver qué necesitan los mexicanos que están recluidos y paralelamente a nivel diplomático estamos trabajando permanentemente para que permanezcan el menor número de días" en Alligator Alcatraz, detalló Sheinbaum Pardo.

Asimismo, señaló que hay algunos detenidos que quieren hacer juicio en Estados Unidos y no quieren la deportación inmediata, pero que aquellos que quieran ser repatriados recibirán "todo el apoyo, además del apoyo jurídico que tiene que hacerse en los consulados".

Sin embargo, Sheinbaum descartó que haya reportes de abusos a los derechos humanos en Alligator Alcatraz. "No hay reportes, se está en permanente comunicación, evidentemente no estamos de acuerdo con este tipo de lugares de reclusión. Son estatales además, no son federales, son del estado de Florida. De ahí a veces tienen que pasar a un lugar de reclusión federal para de ahí, si es la decisión de Estados Unidos, si no hay juicio, sean deportados a México, pero estamos en comunicación permanente", concluyó.

El 27 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había informado que dos hermanos mexicanos que fueron detenidos en Alligator Alcatraz ya habían sido repatriados a México; uno de ellos fue identificado como Carlos, quien ingresó como turista al país y fue detenido por las autoridades estadounidenses junto a su hermano Alejandro, debido a una infracción de tránsito.

Una prisión "inhumana"

La prisión conocida como Alligator Alcatraz, un centro de detención para migrantes irregulares en Estados Unidos, fue inaugurada hace apenas unas semanas, pero ya cuenta con infinidad de testimonios recogidos por la prensa que dan cuenta de cómo no hay servicios de higiene ni un sistema para identificar a los detenidos.

El pasado martes 1 de julio, abrió sus puertas el centro de detención, en Everglades, Florida. Rodeado de pitones y caimanes de hasta cuatro metros, con la intención, deliberada, de que esta fauna sirva para hacer desistir a los prisioneros de la idea de escapar de ese sitio, un día después comenzó a recibir migrantes en situación irregular, quienes ya han denunciado las condiciones inhumanas en las que se les mantiene ahí.

Un reportaje del Miami Herald exhibió estas condiciones a las que, a sólo unos días de la inauguración del lugar, son sometidos los primeros migrantes que fueron recluidos en dicho centro, quienes tienen que soportar temperaturas extremas, que van de heladas a calores extremos; inodoros sucios y sin funcionar; nulo acceso, o el más mínimo en algunos casos, a la higiene personal; una comida al día; y el asedio de insectos gigantes.

Testimonios de los familiares de los internos de Alligator Alcatraz, recogidos por el rotativo estadounidense, muestran apenas un panorama de la cruel realidad que atraviesan ahí los migrantes, quienes al no tener las mínimas condiciones dignas para su estancia, menos les es posible poder comunicarse con un abogado de manera confidencial, incluso algunos reclusos han señalado que los tratan como animales.

Por ello, los migrantes temen al trato y condiciones que les den las autoridades de la Unión Americana. Algunas esposas de internos de Alligator Alcatraz aceptaron hablar con Miami Herald, al que relataron que sus parejas les contaron que los sanitarios estaban sin agua; que no pudieron bañarse en días; que sólo les daban una comida al día; que, al no haber luz solar, el lugar mantenía la luz encendida durante todo el día y que estaba siendo atacados por mosquitos.

Alligator Alcatraz got flooded. pic.twitter.com/82z38E5TUi — Olga Nesterova (@onestpress) July 3, 2025

Los internos y los familiares de éstos, que han accedido al centro, también han enfatizado sobre el clima extremo del lugar, con noches casi heladas y días con un calor sofocante, por lo que la situación ya se considera una “crisis humanitaria”, incluso para los trabajadores del centro de detención de migrantes, como dijo Anna Eskamani, representante estatal demócrata por Olrando, al Miami Herald, quien recibió quejas sobre la higiene, la temperatura y el agua en el lugar.

Los testimonios publicados por el Miami Herald, bajo el anonimato por miedo a represalias, coinciden con los recogidos por el medio CNN, el cual divulgó el relato de la esposa de un migrante de origen guatemalteco, quien tras ser detenido no ha podido tener acceso a un abogado. Además, el hombre le ha expresado a su pareja que las condiciones en el lugar son muy malas, ya que no le proporcionan suficiente comida y los mosquitos son un asedio.

En otro relato difundido por el medio NBC 6, una mujer identificada como Eveling Ortiz denunció que su esposo, un hombre de origen cubano, fue detenido y trasladado a Alligator Alcatraz, en donde, aseguró, las instalaciones sanitarias son pésimas, no le han permitido que acceder a un defensor y, por si esto fuera poco, tampoco había podido bañarse desde su llegada al lugar, que al Presidente Donal Trump le ha parecido “hermoso”, por lo que, incluso, defendió que debe ser el modelo a seguir.

Pero pese a estos testimonios de abusos consignados por medios como el Herald, que han sido calificado como "falsos" por el Gobierno de Estados Unidos, la Administración trumpista ha asegurado que quienes son recluidos en el nuevo centro de detención reciben la atención adecuada, señalando que los migrantes podrán alojarse en el lugar por días, semanas o incluso meses y tendrán acceso a atención médica, aire acondicionado, patio de recreación y apoyo de clérigos.