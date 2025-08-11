Claudia reporta 81 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; Consulado los atiende

Redacción/SinEmbargo

11/08/2025 - 1:44 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este lunes que hay 81 mexicanos en la prisión conocida como Alligator Alcatraz, ubicada en Florida.

Artículos relacionados

En el centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz, ubicado en Florida, hay 81 mexicanos, confirmó Claudia Sheinbaum; el Consulado de México en Miami, a cargo de Rutilio Escandón, los atiende.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este lunes que hay 81 mexicanos en la prisión conocida como Alligator Alcatraz en Florida, un centro de detención para migrantes irregulares desde donde se han reportado testimonios de condiciones inhumanas.

"Al 11 de agosto, el Consulado de México en Miami ha entrevistado a 81 mexicanos internados: 31 al 5 de agosto; 39 al 29 de julio y 11 el 23 de julio", explicó durante su conferencia de prensa matutina. Todos ellos están en comunicación con el Cónsul, Rutilio Escandón, exgobernador de Chiapas.

"Él está permanentemente yendo a este lugar a ver qué necesitan los mexicanos que están recluidos y paralelamente a nivel diplomático estamos trabajando permanentemente para que permanezcan el menor número de días" en Alligator Alcatraz, detalló Sheinbaum Pardo.

Asimismo, señaló que hay algunos detenidos que quieren hacer juicio en Estados Unidos y no quieren la deportación inmediata, pero que aquellos que quieran ser repatriados recibirán "todo el apoyo, además del apoyo jurídico que tiene que hacerse en los consulados".

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que hay 81 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz.
Claudia Sheinbaum confirmó que hay 81 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Sin embargo, Sheinbaum descartó que haya reportes de abusos a los derechos humanos en Alligator Alcatraz. "No hay reportes, se está en permanente comunicación, evidentemente no estamos de acuerdo con este tipo de lugares de reclusión. Son estatales además, no son federales, son del estado de Florida. De ahí a veces tienen que pasar a un lugar de reclusión federal para de ahí, si es la decisión de Estados Unidos, si no hay juicio, sean deportados a México, pero estamos en comunicación permanente", concluyó.

El 27 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había informado que dos hermanos mexicanos que fueron detenidos en Alligator Alcatraz ya habían sido repatriados a México; uno de ellos fue identificado como Carlos, quien ingresó como turista al país y fue detenido por las autoridades estadounidenses junto a su hermano Alejandro, debido a una infracción de tránsito.

Una prisión "inhumana"

La prisión conocida como Alligator Alcatraz, un centro de detención para migrantes irregulares en Estados Unidos, fue inaugurada hace apenas unas semanas, pero ya cuenta con infinidad de testimonios recogidos por la prensa que dan cuenta de cómo no hay servicios de higiene ni un sistema para identificar a los detenidos.

Donald Trump visitó Alligator Alcatraz antes de su apertura en julio.
Donald Trump visitó Alligator Alcatraz antes de su apertura en julio. Foto: Casa Blanca

El pasado martes 1 de julio, abrió sus puertas el centro de detención, en Everglades, Florida. Rodeado de pitones y caimanes de hasta cuatro metros, con la intención, deliberada, de que esta fauna sirva para hacer desistir a los prisioneros de la idea de escapar de ese sitio, un día después comenzó a recibir migrantes en situación irregular, quienes ya han denunciado las condiciones inhumanas en las que se les mantiene ahí.

Un reportaje del Miami Herald exhibió estas condiciones a las que, a sólo unos días de la inauguración del lugar, son sometidos los primeros migrantes que fueron recluidos en dicho centro, quienes tienen que soportar temperaturas extremas, que van de heladas a calores extremos; inodoros sucios y sin funcionar; nulo acceso, o el más mínimo en algunos casos, a la higiene personal; una comida al día; y el asedio de insectos gigantes.

Testimonios de los familiares de los internos de Alligator Alcatraz, recogidos por el rotativo estadounidense, muestran apenas un panorama de la cruel realidad que atraviesan ahí los migrantes, quienes al no tener las mínimas condiciones dignas para su estancia, menos les es posible poder comunicarse con un abogado de manera confidencial, incluso algunos reclusos han señalado que los tratan como animales.

Por ello, los migrantes temen al trato y condiciones que les den las autoridades de la Unión Americana. Algunas esposas de internos de Alligator Alcatraz aceptaron hablar con Miami Herald, al que relataron que sus parejas les contaron que los sanitarios estaban sin agua; que no pudieron bañarse en días; que sólo les daban una comida al día; que, al no haber luz solar, el lugar mantenía la luz encendida durante todo el día y que estaba siendo atacados por mosquitos.

Los internos y los familiares de éstos, que han accedido al centro, también han enfatizado sobre el clima extremo del lugar, con noches casi heladas y días con un calor sofocante, por lo que la situación ya se considera una “crisis humanitaria”, incluso para los trabajadores del centro de detención de migrantes, como dijo Anna Eskamani, representante estatal demócrata por Olrando, al Miami Herald, quien recibió quejas sobre la higiene, la temperatura y el agua en el lugar.

Los testimonios publicados por el Miami Herald, bajo el anonimato por miedo a represalias, coinciden con los recogidos por el medio CNN, el cual divulgó el relato de la esposa de un migrante de origen guatemalteco, quien tras ser detenido no ha podido tener acceso a un abogado. Además, el hombre le ha expresado a su pareja que las condiciones en el lugar son muy malas, ya que no le proporcionan suficiente comida y los mosquitos son un asedio.

En otro relato difundido por el medio NBC 6, una mujer identificada como Eveling Ortiz denunció que su esposo, un hombre de origen cubano, fue detenido y trasladado a Alligator Alcatraz, en donde, aseguró, las instalaciones sanitarias son pésimas, no le han permitido que acceder a un defensor y, por si esto fuera poco, tampoco había podido bañarse desde su llegada al lugar, que al Presidente Donal Trump le ha parecido “hermoso”, por lo que, incluso, defendió que debe ser el modelo a seguir.

Pero pese a estos testimonios de abusos consignados por medios como el Herald, que han sido calificado como "falsos" por el Gobierno de Estados Unidos, la Administración trumpista ha asegurado que quienes son recluidos en el nuevo centro de detención reciben la atención adecuada, señalando que los migrantes podrán alojarse en el lugar por días, semanas o incluso meses y tendrán acceso a atención médica, aire acondicionado, patio de recreación y apoyo de clérigos.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Nueva amenaza de Trump

"Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Generosidad libresca

"R es un gran amigo que tiene una visión contraria a la mía. Para él, los libros...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Wolfgang Tillmans, el cronista de una generación

"A pesar de la persistente lluvia, que con el clima caliente del verano produce una sensación de...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

+ Sección

Galileo

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
1

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

Gentrificación en pueblo originario
2

Autoridad tradicional acusa a empresa de despojar a monja para edificar casas de lujo

Pleno del TFJA
3

Tribunal Administrativo (y magistrados) reparte regalos, amparado contra austeridad

El diseñador Willy Chavarria reconoció que las sandalias que lanzó con Adidas, bajo el nombre de “Oaxaca Slip-On”, se apropiaron del nombre sin colaboración.
4

Willy Chavarria reconoce apropiación del nombre de Oaxaca en colaboración con Adidas

La tristeza de López Obrador
5

La tristeza de López Obrador

El dinero que “Don Ricardo” Salinas Pliego le escatimó al SAT regresará, en forma de programas u obras, a la gente que tiene menos que él.
6

Los 10 hombres (no mujeres) que operan la máquina legal y política de Salinas Pliego

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?
7

Trump cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos dio a conocer que inició una investigación en contra de la Secretaria de Hacienda estatal.
8

La titular de Hacienda de Morelos es investigada por Fiscalía tras construir mansión

Donald Trump, Presidente de EU, anunció el lanzamiento de una abatida contra el crimen en Washington, ya que la tasa de homicidios es mayor que la de la CdMx.
9

Trump va contra crimen en Washington; "tasa de homicidios es mayor que en CdMx", dice

Israel mata a Anas Al Sharif y otros tres periodistas de Al Jazeera tras un ataque en Gaza
10

Israel mata al periodista Anas Al Sharif y a otros 3 reporteros en un ataque en Gaza

La fórmula no está en España, Portugal o Japón. Es simple y llana: pueblo, pueblo, pueblo. Gracias, pueblo.
11

Pueblo, señores y austeridad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos (EU) esté operando drones sobre territorio mexicano.
12

Sheinbaum niega vuelos de drones de la CIA: “Jamás pondremos en riesgo la soberanía"

El Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que reconocerá al Estado de Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre.
13

Australia reconocerá el Estado de Palestina en la ONU; es un peligroso error: Israel

Pablo Gómez Álvarez, encargado de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentó cómo trabajará su equipo para fortalecer el sistema democrático.
14

Gómez presenta Comisión para Reforma Electoral; organizará encuestas, foros y debates

Muere Miguel Uribe Turbay tras atentado.
15

Miguel Uribe, precandidato presidencial colombiano, muere luego de atentado en Bogotá

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este lunes que hay 81 mexicanos en la prisión conocida como Alligator Alcatraz, ubicada en Florida.
1

Claudia reporta 81 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; Consulado los atiende

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?
2

Trump cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos (EU) esté operando drones sobre territorio mexicano.
3

Sheinbaum niega vuelos de drones de la CIA: “Jamás pondremos en riesgo la soberanía"

El Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que reconocerá al Estado de Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre.
4

Australia reconocerá el Estado de Palestina en la ONU; es un peligroso error: Israel

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reanudó sus operaciones luego de tener una suspensión temporal por las lluvias registradas el domingo.
5

El AICM reanuda operaciones tras suspensión por lluvias; hubo más de 14 mil afectados

Donald Trump, Presidente de EU, anunció el lanzamiento de una abatida contra el crimen en Washington, ya que la tasa de homicidios es mayor que la de la CdMx.
6

Trump va contra crimen en Washington; "tasa de homicidios es mayor que en CdMx", dice

Pablo Gómez Álvarez, encargado de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentó cómo trabajará su equipo para fortalecer el sistema democrático.
7

Gómez presenta Comisión para Reforma Electoral; organizará encuestas, foros y debates

Muere Miguel Uribe Turbay tras atentado.
8

Miguel Uribe, precandidato presidencial colombiano, muere luego de atentado en Bogotá

El dinero que “Don Ricardo” Salinas Pliego le escatimó al SAT regresará, en forma de programas u obras, a la gente que tiene menos que él.
9

Los 10 hombres (no mujeres) que operan la máquina legal y política de Salinas Pliego

La lluvia que azotó a la CdMx provocó un cortocircuito que desató un incendio entre las estaciones Pino Suárez y San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.
10

VIDEO ¬ Lluvia provoca corto en Línea 2 del Metro; suspenden servicio en líneas 3 y 5

La CdMx fue azotada por una tormenta y granizada que provocó que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) suspendiera sus operaciones.
11

VIDEOS ¬ Tormenta azota la CdMx y desquicia a capitalinos; AICM suspende operaciones

La SGIRPC da recomendaciones para reforzar la seguridad de los hogares estas vacaciones
12

¿Cómo mantener tu casa segura si sales de vacaciones? La SGIRPC da recomendaciones