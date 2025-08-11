Sheinbaum niega vuelos de drones de la CIA: “Jamás pondremos en riesgo la soberanía"

Redacción/SinEmbargo

11/08/2025 - 12:34 pm

La mandataria federal explicó que en ocasiones especiales ha existido colaboración en vigilancia aérea, pero siempre con respeto a la independencia del país.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó este lunes que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos (EU) esté operando drones sobre territorio mexicano.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, aseguró que cualquier aeronave extranjera sólo puede volar en el país bajo la solicitud y coordinación expresa del Gobierno de México.

“Si llegara a haber alguna, en este momento no, pero si llegara a haber alguna aeronave que volara sobre territorio mexicano, tendría que ser exclusivamente bajo la coordinación y la petición de México para algún apoyo de vigilancia de alguna forma”, explicó Sheinbaum Pardo.

La titular del Poder Ejecutivo precisó que la colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos no es nueva, pero que se realiza únicamente en casos muy específicos y con respeto a la independencia nacional.

“Tiene que quedar muy claro a todos los mexicanos: primero, que nosotros jamás vamos a poner en riesgo nuestra soberanía. Jamás. Jamás vamos a poner en riesgo la independencia de México. México es un país libre, soberano, independiente”, sostuvo.

La Presidenta Sheinbaum insistió en que su Gobierno no se subordina a Washington y que “jamás permitiría que el ejército norteamericano o alguna otra institución de los Estados Unidos pisara territorio mexicano nunca”.

Para finalizar, citó una frase del Himno Nacional para enfatizar la defensa y soberanía de México: “¿Y cómo dice el himno? ‘Un soldado...’”, y añadió “una soldada”, en referencia a su papel como Presidenta, dejando claro que cada mexicano y mexicana defenderá a la Patria.

