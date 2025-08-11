Cuatro presuntos integrantes de Fuerzas Especiales Avendaño son detenidos en Sinaloa

Las autoridades federales detuvieron a cuatro miembros de las FEA, un brazo armado de “Los Mayos” que está vinculado con la elaboración y trasiego de droga, lavado de dinero, y homicidios de integrantes de grupos rivales.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Guardia Nacional (GN), y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron este lunes a cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), vinculado al Cártel del Pacífico, facción “Los Mayos”.

Entre los detenidos se encuentra Jesús Miguel Avendaño Jiménez o Rosendo Avendaño, de 38 años, alias “Chendo” y/o “El 16”, identificado como uno de los principales líderes logísticos y operativos de las FEA, bajo las órdenes de Juan Avendaño, alias “Viejo Mayor” y/o “El 14”.

También fueron capturados Jayson Ariel Tapia Cárdenas, de 28 años, alias “Flaco Avendaño”, señalado como responsable del trasiego de droga y de implementar acciones violentas contra grupos rivales; así como José Antonio García Rodríguez, de 48 años, y José Vizcarra Cervantes, de 40 años.

En #Sinaloa detienen a cuatro integrantes de una célula delictiva generadora de violencia. https://t.co/oBIHBIYHG4 pic.twitter.com/zoh4Z6G856 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) August 11, 2025

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad destacó que las investigaciones previas permitieron a los agentes identificar la zona de movilidad de dos de los objetivos, lo que derivó en un operativo en la colonia Loma Dorada, ubicada Los Mochis, donde fueron localizados.

Durante recorridos de seguridad y con apoyo de herramientas tecnológicas, las autoridades detectaron dos vehículos de alta gama en los que viajaban hombres armados, por lo que se les pidió detener su marcha para una revisión. Sin embargo, los conductores aceleraron y se inició una breve persecución que culminó en la carretera Culiacán–Los Mochis, a la altura del kilómetro 201, punto en el que fueron interceptados.

Al realizar la inspección, se les aseguraron cuatro armas largas, cartuchos, cargadores y un paquete confeccionado en cinta canela con cocaína; además, se confirmó que uno de los vehículos tenía reporte de robo.

Por lo anterior, los cuatro hombres fueron informados del motivo de su detención y de sus derechos de Ley, para posteriormente ser trasladados junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público (MP) correspondiente, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación del caso.

De acuerdo con las investigaciones, los cuatro detenidos están vinculados a una facción de un grupo delictivo generador de violencia que opera en la región, ligado a la elaboración y trasiego de droga, lavado de dinero, y homicidios de integrantes de grupos rivales.

Las autoridades indicaron que uno de los presuntos criminales coordinaba el traslado de estupefacientes y operaciones logísticas del grupo, mientras que otro fungía como ejecutor y encargado de intimidar a corporaciones de seguridad en la zona.

Con este operativo, el Gabinete de Seguridad reiteró que mantiene acciones coordinadas para fortalecer la seguridad en Sinaloa, a fin de detener a generadores de violencia vinculados a delitos de alto impacto.