La Presidenta exige cambios en la Fiscalía del Edomex tras el asesinato de Fernandito

La Presidenta Sheinbaum pidió a la Fiscalía mexiquense esclarecer por qué no se actuó con prontitud ante la solicitud de ayuda de la madre de Fernandito.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó este lunes como “muy trágico y muy doloroso” el homicidio de Fernandito, un niño de cinco años que fue asesinado presuntamente por prestamistas en el Estado de México (Edomex), debido a una deuda de mil pesos.

En su conferencia matutina, aseguró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya investiga por qué no se atendió de manera inmediata la solicitud de ayuda hecha por la madre del menor.

“Se está, obviamente, investigando por la propia Fiscalía del Estado de México qué fue lo que ocurrió, y por qué no se dio atención pronta y expedita a la solicitud de la madre. Es un caso muy trágico, muy doloroso. Entonces tiene que haber cambios en la Fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó la mandataria federal desde Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo también destacó que la Gobernadora Delfina Gómez ha estado en contacto directo con la familia desde el primer momento, y que el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostuvo comunicación con ellos el día anterior.

“Lo importante es que no haya repetición de este caso, de una madre que pide apoyo a la autoridad y que, por una u otra razón, no se le da”, subrayó.

Frente a este hecho, la Presidenta de México reiteró que su Administración brindará todo el apoyo necesario a la familia, y que se trabaja en coordinación con las autoridades estatales para esclarecer el caso y evitar que se repitan omisiones similares.

La mamá pidió ayuda. Autoridades la ignoraron

El asesinato de Fernandito, un niño de cinco años sustraído como garantía por una deuda de mil pesos y posteriormente hallado sin vida en Los Reyes La Paz, Estado de México, expone con crudeza la negligencia institucional que persiste en la atención de denuncias urgentes.

A pesar de los múltiples intentos de su madre por obtener ayuda, las autoridades locales ignoraron su solicitud durante días cruciales, lo que permitió que el menor permaneciera retenido sin alimento ni agua, hasta ser asesinado.

La Fiscalía estatal investiga por qué no se activaron protocolos de protección ni se atendió de forma inmediata la denuncia, a pesar de que la víctima acudió a instancias como el DIF, la Policía Municipal y la Fiscalía Regional.

De acuerdo con las indagatorias, el crimen ocurrió tras un intento de cobro violento por parte de dos vecinas, quienes tomaron al niño por la fuerza ante la imposibilidad de la madre de saldar la deuda.

La denuncia formal se presentó hasta el 4 de agosto, cuando la Secretaría de las Mujeres del Estado de México intervino y canalizó el caso a la Fiscalía. Ese mismo día, las autoridades realizaron un operativo en la vecindad donde se presumía que estaba cautivo, pero hallaron el cuerpo del menor en estado de descomposición.

La necropsia reveló que Fernando murió el 30 de julio, cinco días antes del hallazgo, y que sufrió golpes, traumatismo craneoencefálico y desnutrición.