CSP viajará a Guatemala para hablar con Arévalo y volverá a México para ver a Briceño

Redacción/SinEmbargo

11/08/2025 - 4:22 pm

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) viajará a Guatemala para reunirse con Bernardo Arévalo y luego volverá a México para sostener un encuentro trilateral con Belice.

Artículos relacionados

Claudia Sheinbaum viajará a Guatemala el viernes para reunirse con Bernardo Arévalo y luego regresará a México para sostener un encuentro trilateral con Belice en Calakmul.

Ciudad de México. 11 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) confirmó este lunes que el viernes 15 de agosto viajará a Guatemala para sostener una reunión bilateral con Bernardo Arévalo de León, en respuesta a una invitación que su homólogo guatemalteco le hizo la semana pasada.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, informó que estará en Guatemala por algunas horas antes de regresar a México para participar en un encuentro trilateral con el Primer Ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, en Calakmul, Campeche.

"Vamos el viernes a tener la 'mañanera' en Chetumal porque nos vamos desde el jueves en la noche. Nos invitó el Presiente Arévalo. Hablé con él el viernes. Nos invitó a que tuviéramos allá la reunión bilateral. Lo queremos, respetamos y admiramos", destacó Sheinbaum Pardo en "la mañanera del pueblo".

Asimismo, detalló que su agenda comenzará el jueves por la noche con su traslado a Chetumal, Quintana Roo. Desde esa ciudad ofrecerá la conferencia de prensa del viernes por la mañana y, posteriormente, viajará a Flores Petén, Guatemala, para reunirse con Bernardo Arévalo. Más tarde, regresará a México para recibir en Calakmul, Campeche, a Juan Antonio Briceño.

Ante ello, Sheinbaum señaló que en ambas reuniones se abordarán temas de interés común y se darán a conocer acuerdos previamente trabajados con los países vecinos de la frontera sur, los cuales están relacionados con energía, migración, seguridad y proyectos de conexión ferroviaria. El objetivo, de acuerdo con la Jefa del Ejecutivo, será fortalecer la cooperación regional y mantener una comunicación constante con ambos gobiernos.

Por su parte, el Presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, confirmó que el encuentro con la Presidenta se realizará en la frontera entre ambas naciones para revisar acuerdos bilaterales y “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de ambos países”.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Bernardo Arévalo en Chiapas.
El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Bernardo Arévalo, Presidente de Guatemala, en Tapachula. Foto: Damián Sánchez Jesús, Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum y Bernardo Arévalo asumieron la Presidencia en 2024, pero hasta ahora no habían tenido un encuentro presencial, ya que su primer diálogo fue a inicios de este año mediante una llamada telefónica. Sin embargo, fue el pasado 8 de agosto que volvieron a conversar para coordinar la reunión que celebrarán este viernes.

Cabe mencionar que en mayo de 2024, Arévalo visitó Chiapas para reunirse con el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y abordar proyectos de infraestructura y desarrollo en la frontera. Un mes después, su Gobierno reforzó la vigilancia en la zona limítrofe tras un enfrentamiento armado en Quechultenango, Guatemala.

En junio pasado, Guatemala anunció que intensificaría sus operaciones terrestres y aéreas en el paso fronterizo Cuauhtémoc-La Mesilla, en Huehuetenango, luego de otro incidente armado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Nueva amenaza de Trump

"Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Generosidad libresca

"R es un gran amigo que tiene una visión contraria a la mía. Para él, los libros...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Wolfgang Tillmans, el cronista de una generación

"A pesar de la persistente lluvia, que con el clima caliente del verano produce una sensación de...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

+ Sección

Galileo

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Gentrificación en pueblo originario
1

Autoridad tradicional acusa a empresa de despojar a monja para edificar casas de lujo

Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
2

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

El dinero que “Don Ricardo” Salinas Pliego le escatimó al SAT regresará, en forma de programas u obras, a la gente que tiene menos que él.
3

Los 10 hombres (no mujeres) que operan la máquina legal y política de Salinas Pliego

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
4

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

Pleno del TFJA
5

Tribunal Administrativo (y magistrados) reparte regalos, amparado contra austeridad

La tristeza de López Obrador
6

La tristeza de López Obrador

El diseñador Willy Chavarria reconoció que las sandalias que lanzó con Adidas, bajo el nombre de “Oaxaca Slip-On”, se apropiaron del nombre sin colaboración.
7

Willy Chavarria reconoce apropiación del nombre de Oaxaca en colaboración con Adidas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “muy trágico” el homicidio de Fernandito, un niño asesinado presuntamente por prestamistas en el Edomex.
8

La Presidenta exige cambios en la Fiscalía del Edomex tras el asesinato de Fernandito

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos dio a conocer que inició una investigación en contra de la Secretaria de Hacienda estatal.
9

La titular de Hacienda de Morelos es investigada por Fiscalía tras construir mansión

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó una nueva opción en SAT ID para solicitar el envío mensual de la Constancia de Situación Fiscal (CSF).
10

¿Necesitas tu Constancia de Situación Fiscal cada mes? Activa envío mensual en SAT ID

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?
11

Trump cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?

Donald Trump, Presidente de EU, anunció el lanzamiento de una abatida contra el crimen en Washington, ya que la tasa de homicidios es mayor que la de la CdMx.
12

Trump va contra crimen en Washington; "tasa de homicidios es mayor que en CdMx", dice

La fórmula no está en España, Portugal o Japón. Es simple y llana: pueblo, pueblo, pueblo. Gracias, pueblo.
13

Pueblo, señores y austeridad

Muere Miguel Uribe Turbay tras atentado.
14

Miguel Uribe, precandidato presidencial colombiano, muere luego de atentado en Bogotá

Israel mata a Anas Al Sharif y otros tres periodistas de Al Jazeera tras un ataque en Gaza
15

Israel mata al periodista Anas Al Sharif y a otros 3 reporteros en un ataque en Gaza

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) viajará a Guatemala para reunirse con Bernardo Arévalo y luego volverá a México para sostener un encuentro trilateral con Belice.
1

CSP viajará a Guatemala para hablar con Arévalo y volverá a México para ver a Briceño

2

VERSUS ¬ La Reforma de la izquierda debe ser radical; como sea, la derecha se opondrá

Elementos de la Defensa, Semar, FGR, GN y SSPC detuvieron a cuatro presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño, grupo vinculado a “Los Mayos”.
3

Cuatro presuntos integrantes de Fuerzas Especiales Avendaño son detenidos en Sinaloa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “muy trágico” el homicidio de Fernandito, un niño asesinado presuntamente por prestamistas en el Edomex.
4

La Presidenta exige cambios en la Fiscalía del Edomex tras el asesinato de Fernandito

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
5

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este lunes que hay 81 mexicanos en la prisión conocida como Alligator Alcatraz, ubicada en Florida.
6

Claudia reporta 81 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; Consulado los atiende

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?
7

Trump cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos (EU) esté operando drones sobre territorio mexicano.
8

Sheinbaum niega vuelos de drones de la CIA: “Jamás pondremos en riesgo la soberanía"

El Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que reconocerá al Estado de Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre.
9

Australia reconocerá el Estado de Palestina en la ONU; es un peligroso error: Israel

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reanudó sus operaciones luego de tener una suspensión temporal por las lluvias registradas el domingo.
10

El AICM reanuda operaciones tras suspensión por lluvias; hubo más de 14 mil afectados

Donald Trump, Presidente de EU, anunció el lanzamiento de una abatida contra el crimen en Washington, ya que la tasa de homicidios es mayor que la de la CdMx.
11

Trump va contra crimen en Washington; "tasa de homicidios es mayor que en CdMx", dice

Pablo Gómez Álvarez, encargado de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentó cómo trabajará su equipo para fortalecer el sistema democrático.
12

Gómez presenta Comisión para Reforma Electoral; organizará encuestas, foros y debates