CSP viajará a Guatemala para hablar con Arévalo y volverá a México para ver a Briceño

Claudia Sheinbaum viajará a Guatemala el viernes para reunirse con Bernardo Arévalo y luego regresará a México para sostener un encuentro trilateral con Belice en Calakmul.

Ciudad de México. 11 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) confirmó este lunes que el viernes 15 de agosto viajará a Guatemala para sostener una reunión bilateral con Bernardo Arévalo de León, en respuesta a una invitación que su homólogo guatemalteco le hizo la semana pasada.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, informó que estará en Guatemala por algunas horas antes de regresar a México para participar en un encuentro trilateral con el Primer Ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, en Calakmul, Campeche.

"Vamos el viernes a tener la 'mañanera' en Chetumal porque nos vamos desde el jueves en la noche. Nos invitó el Presiente Arévalo. Hablé con él el viernes. Nos invitó a que tuviéramos allá la reunión bilateral. Lo queremos, respetamos y admiramos", destacó Sheinbaum Pardo en "la mañanera del pueblo".

Asimismo, detalló que su agenda comenzará el jueves por la noche con su traslado a Chetumal, Quintana Roo. Desde esa ciudad ofrecerá la conferencia de prensa del viernes por la mañana y, posteriormente, viajará a Flores Petén, Guatemala, para reunirse con Bernardo Arévalo. Más tarde, regresará a México para recibir en Calakmul, Campeche, a Juan Antonio Briceño.

Ante ello, Sheinbaum señaló que en ambas reuniones se abordarán temas de interés común y se darán a conocer acuerdos previamente trabajados con los países vecinos de la frontera sur, los cuales están relacionados con energía, migración, seguridad y proyectos de conexión ferroviaria. El objetivo, de acuerdo con la Jefa del Ejecutivo, será fortalecer la cooperación regional y mantener una comunicación constante con ambos gobiernos.

Por su parte, el Presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, confirmó que el encuentro con la Presidenta se realizará en la frontera entre ambas naciones para revisar acuerdos bilaterales y “mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de ambos países”.

Claudia Sheinbaum y Bernardo Arévalo asumieron la Presidencia en 2024, pero hasta ahora no habían tenido un encuentro presencial, ya que su primer diálogo fue a inicios de este año mediante una llamada telefónica. Sin embargo, fue el pasado 8 de agosto que volvieron a conversar para coordinar la reunión que celebrarán este viernes.

Cabe mencionar que en mayo de 2024, Arévalo visitó Chiapas para reunirse con el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y abordar proyectos de infraestructura y desarrollo en la frontera. Un mes después, su Gobierno reforzó la vigilancia en la zona limítrofe tras un enfrentamiento armado en Quechultenango, Guatemala.

En junio pasado, Guatemala anunció que intensificaría sus operaciones terrestres y aéreas en el paso fronterizo Cuauhtémoc-La Mesilla, en Huehuetenango, luego de otro incidente armado.