Chiapas, como Tabasco, se tornó más violento. ¿El hilo de ambos estados? Adán Augusto

La influencia política de Adán Augusto López Hernández también resuena en Chiapas, hasta donde el hoy Senador y antes Secretario de Gobernación extendió sus redes. El hilo conductor fue su hermana (hoy finada) Rosalina López Hernandez, a su vez esposa de Rutilio Escandón Cadenas, quien gobernó Chiapas de 2018 a 2024.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- El Senador Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado de la República, se ha colocado en las últimas semanas en el centro de la atención pública a raíz de que su exsecretario de Seguridad en el Gobierno tabasqueño, Hernán Bermúdez Requena, ahora prófugo de la justicia, fue señalado por presuntos nexos con el crimen organizado y por encabezar el grupo conocido como "La Barredora", que tuvo un crecimiento acelerado en Tabasco, pero que también extendió sus tentáculos en un estado vecino: Chiapas.

Aunque López Hernández se ha deslindado de Bermúdez Requena argumentando que no fue su elección desde un inicio, sino que fue nombrado en un momento crítico en el área de seguridad y que tampoco le preocupan los señalamientos por el hombre que ahora es nombrado por sus opositores como "el García Luna de Adán Augusto".

“A mí no me preocupa, como bien dice AMLO, la calumnia cuando no mancha, tizna; en este caso, toda su tiznadera me tiene sin mayor cuidado”, expresó desde la tribuna el pasado 6 de agosto. No obstante, lo cierto es que el exfuncionario de seguridad sí fue nombrado durante el breve periodo –del 1 de enero de 2019 al 26 de agosto de 2021 –en que Adán gobernó Tabasco.

Los señalamientos por el caso Bermúdez Requena no sólo se concentran en la entidad tabasqueña, sino que se han extendido a Chiapas, donde también se detecta la operación del citado grupo criminal. En julio pasado, el exgobernador interino de Chiapas, Willy Ochoa Gallegos, acusó públicamente –a través de sus redes sociales– que "La Barredora", supuestamente liderada por Bermúdez Requena, operó en esa entidad y mantuvo presencia activa desde 2019, durante el Gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, quien estuvo casado con Rosalina López Hernández (hoy finada), hermana del actual líder de los senadores morenistas. Ochoa Gallegos sostuvo que, por omisión o complicidad desde el poder, se permitió la entrada y operación del grupo criminal en territorio chiapaneco.

"La Barredora" fue fundada desde el propio Gobierno de Tabasco, particularmente por Bermúdez, el fugitivo exsecretario de Seguridad Pública de ese estado, junto a otros elementos de seguridad. Esta agrupación criminal ha sido señalada por delitos como extorsión, secuestro, tráfico de drogas y de migrantes, robo de hidrocarburos y homicidios. Su influencia, inicialmente focalizada en dicha entidad, se expandió hacia Chiapas, Veracruz y Puebla, de acuerdo con reportes oficiales de seguridad y del registro de detenciones.

Particularmente en Chiapas, este grupo criminal, de acuerdo con la información disponible y de inteligencia, opera al norte de la entidad, en municipios como Reforma, Juárez, Pichucalco, Palenque, Ocosingo y Benemérito de las Américas.

“'La Barredora' cruzaba nuestras fronteras operando en municipios del norte y oriente del estado con total impunidad”, acusó el priista Willy Ochoa, en una reciente publicación realizada en sus redes sociales, donde señalaba al exgobernador Rutilio Escandón de haber permitido la operación del grupo criminal.

Chiapas es una región con una historia marcada por la violencia, pero también por la resistencia. A lo largo del tiempo ha experimentado diversas formas de violencia: desde la colonial hasta la capitalista, pasando por la industrial y la paramilitar. Sin embargo, en tiempos recientes se ha sumado a este panorama la violencia armada perpetrada por cárteles de la droga, lo que ha dado lugar a numerosos episodios violentos y ha provocado el desplazamiento de miles de personas, incluso de comunidades indígenas enteras.

La violencia vinculada con la lucha entre grandes cárteles ha mostrado en los últimos años una alarmante tendencia a la alza. El año 2024 cerró con 894 víctimas de homicidio doloso, lo que representa un incremento del 56.56 por ciento en comparación con las personas asesinadas en el 2023, cuando se reportaron 571 víctimas; hay que destacar que en el año previo, en 2022, ya experimentaba un marcado aumento en la violencia, pues esas 571 víctimas de 2023, significaron un incremento de 33.41 por ciento a las 428 reportadas de 2022. En tanto, en 2021 se registraron 502 victimas de homicidio doloso, en el 2020 fueron 467 y en 2019 un total de 577.

Además, los secuestros tuvieron un repunte alarmante de 80. 95 por ciento al registrar 76 víctimas respecto a los 42 casos registrados en 2023; pero fue justo en 2023 donde se registró un alza exponencial de 180 por ciento frente a los 15 secuestros reportados en 2022.

Las ligas políticas

El Senador Adán Augusto López encabeza uno de los principales grupos de control político en Tabasco: "Los Adancitas", el cual está confrontado con el que lideran Octavio Romero Oropeza, actual director general del Infonavit, y Javier May Rodríguez, hoy Gobernador de Tabasco, conocido como "Los Fundadores", pues estos son los primeros que se unieron a Andrés Manuel López Obrador a su lucha fuera del Partido Revolucionario Institucional (PRI), luego en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y posteriormente en Morena.

La influencia de política del tabasqueño Adán Augusto también resuena en Chiapas hasta donde el Senador ha extendido redes, pues tiene familia en esa entidad; el hilo conductor es su hermana, ya fallecida, Rosalina, esposa de Rutilio Escandón, quien gobernó la entidad chiapaneca del 8 de diciembre de 2018 al 7 de diciembre de 2024. Actualmente, Escandón es Cónsul General de México en Miami, Florida, desde el 13 de diciembre de 2024.

Dicha relación familiar y política, de acuerdo con publicaciones periodísticas de Chiapas y de medios nacionales como Proceso, permitió que integrantes del grupo político de Adán Augusto ocuparan posiciones clave en el Gobierno de Rutilio. Entre ellos, José Manuel Cruz Castellanos, quien fue Secretario de Salud de Chiapas y aspirante a la gubernatura, y hoy Senador por ese estado; además, Ángel Torres Culebro, secretario de Infraestructura y actual Alcalde de Tuxtla Gutiérrez, y Antonio Noguera Zurita, director general de Administración Aeroportuaria de Chiapas.

Víctor Sámano Labastida, periodista tabasqueño especializado en la política de la región, explicó en entrevista con SinEmbargo que la primera integrante de la familia López Hernández en incursionar en la política fue Rosalinda, quien llegó a la Cámara de Diputados en el 2000 en representación del PRD, tras la renuncia de un empresario candidato. Posteriormente fue Diputada local y Senadora de la República entre 2006 y 2012.

“Primero tendríamos que ubicar el antecedente, realmente la primera persona de la familia López Hernández que se integra a la política, en el PRD, es precisamente Rosalinda López, la hermana de Adán Augusto. Rosalinda entra como candidata a Diputada federal por el PRD en el año 2000 por la renuncia de un empresario que era candidato en ese momento, el señor Darvelio Asmitia. Rosalinda gana la diputación y se convierte oficialmente en la primera participante en el PRD, aunque ya algunos de sus familiares simpatizaban con Andrés Manuel desde antes, como el caso de su hermana Silvia López, dedicada básicamente a tareas administrativas”, explicó el periodista en entrevista con este diario digital.

Mientras tanto, Adán Augusto permaneció en el PRI hasta 2003 ocupando cargos como secretario general estatal y coordinador de campaña del priista Manuel Andrade Díaz, quien fue Gobernador de Tabasco del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2006. Tras dejar el Revolucionario Institucional, Adán se integró al PRD donde, junto con Rosalinda, fue identificado como parte de “los exitosos López” por su rápida proyección política, de acuerdo con Sámano. En ese mismo año, Adán fue elegido para las legislaturas estatal y federal bajo las siglas del PRD.

En 2013, Rosalinda contrajo matrimonio con Rutilio Escandón, mismo año en el que Escandón fue designado Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas, cargo que dejó en 2018 para competir por la gubernatura, misma que ganó bajo las siglas de Morena. Fue precisamente la unión de Rosalinda con Rutilio la que –según el periodista Sámano Labastida– fortaleció los vínculos familiares, políticos y económicos entre Tabasco y Chiapas.

“De ahí, pues obviamente ha habido una habilidad (de los López Hernández) o una oportunidad de ir construyendo una red de vínculos, tanto familiares como políticos y económicos”, destacó.

El periodista también recordó que en 2013 se denunció que un operador cercano a la familia, Ernesto Carballo Zurita, recibió contratos por más de 470 millones de pesos, principalmente del sector salud de Chiapas, durante la gestión de Cruz Castellanos como Secretario de Salud.

Víctor Sámano explicó que en 2013 “se denunció a un operador de la familia, el señor Ernesto Carballo Zurita, a quien le habían entregado pues contratos por más de 470 millones, unos 100 contratos, a empresas de la familia Carballo Zurita, que tiene raíces tanto en Tabasco como en Chiapas”.

Junto con ese vínculo familiar y matrimonial se consolidó un lazo político, ya que uno de los operadores en Tabasco de Rosalinda López, el doctor José Manuel Cruz Castellanos, “se integró al gabinete de Rutilio Escandón como Secretario de Salud”. Cruz Castellanos aspiró a la gubernatura y terminó como Senador de la República. Durante su gestión en la Secretaría de Salud de Chiapas “precisamente varios de los contratos que públicamente se han revelado que le asignaron a la familia Carballo Zurita, fueron del sector salud chiapaneco”.

“Han operado conjuntamente, una familia, digamos, muy unida tanto en el terreno de lo particular como en la actividad pública”, describió Sámano. Y agregó: “No es casual que después de que Rosalinda se haya sumado al PRD, Adán posteriormente se convierte también en uno de los operadores principales y los hermanos Adán y Rosalinda constituyen dentro del PRD una corriente”, agregó.

Silvia López Hernández es la segunda hermana de Adán Augusto, quien se ha mantenido con un bajo perfil pero también es importante en la red y la operación familiar en la política, pues se señala que ella ha estado principalmente vinculada en la operación financiera. Silvia López Hernández está casada con Humberto Mayans Canabal.

“La tarea de Silvia ha sido básicamente una tarea administrativa, digamos, pues claro, vinculada a lo político, pero básicamente administrativa y ha permanecido siempre fuera de los reflectores. Ha tenido tareas de manejo de finanzas tanto en el sexenio de Adán Augusto y Carlos Merino como también en la supervisión, digamos, de los dineros del Congreso del Estado en ese sexenio”, explicó.

Pero no sólo ella, su esposo Humberto Mayans, quien también maneja su perfil con discreción, de igual manera ha tenido un papel importante en la red político familiar.

“Ha sido Secretario de Gobierno en dos o tres ocasiones, ha sido también dirigente estatal del PRI, pero también ha sido Senador de la República; ha representado tanto al PRI como al PRD en el Congreso del Estado y en el Congreso de la Unión. Entonces, sin duda alguna, es un factor político importante”, detalló el periodista.

Alianza con el Partido Verde

En cuanto a la fortaleza del grupo de "Los Adancistas" en Chiapas, Sámano explicó que “lo que se construyó fue un vínculo muy importante entre este grupo, el bloque de Adán Augusto, y los que en Chiapas representa Manuel Velasco Coello, los del Partido Verde Ecologista. Aquí se habló durante un tiempo que pretendían crear un corredor verde que incluyera Tabasco, Chiapas e inclusive Veracruz”.

También recordó que en 2014, “en la primera incursión de Morena en la contienda electoral, Rosalinda López, a pesar de haber sido integrante del PRD, dejó su cargo para asumirse como candidata del Partido Verde y del PAN a la Alcaldía de Centro para pelear contra Octavio Romero Oropeza de Morena, el primer candidato de Morena”.

Sámano concluyó que, más allá de los recientes señalamientos sobre vínculos delictivos, “lo que sí es evidente es un vínculo político-electoral entre esta facción que operaba en el PRD y que hoy opera en Morena con la corriente del Partido Verde. Los vínculos en Chiapas se extienden básicamente por los negocios que se han expuesto públicamente, como por los vínculos que tienen con las redes establecidas por Manuel Velasco allá en Chiapas”.