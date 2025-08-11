Dulce, niña de Chalco, Edomex, es asesinada por presunta deuda que tenía su familia

Dulce, de 12 años, fue asesinada en Chalco, Edomex, presuntamente durante un ataque contra su familia por una deuda, días después del caso de Fernandito, el niño de 5 años que había sido secuestrado como "garantía" de un adeudo de mil pesos en Los Reyes la Paz.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– Dulce, una niña de 12 años, fue asesinada la madrugada del lunes en un ataque directo contra la casa donde vivía en Chalco, Estado de México (Edomex), supuestamente por una deuda que tenía la familia, unos días después de que el caso de Fernandito, el niño de cinco años asesinado en Los Reyes la Paz por una deuda de mil pesos, conmocionara a la entidad mexiquense y al país.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 4:30 y 5:00 horas de la madrugada de este lunes, un grupo de personas a bordo de motocicletas ingresaron al hogar ubicado en la calle Reforma, en la localidad de San Pablo Atlazalpan, en el municipio de Chalco.

El móvil tendría que ver con una deuda económica de los adultos de esta vivienda, pero no se ha confirmado. Hay dos versiones sobre cómo ocurrió el ataque: de acuerdo con Milenio, la niña vivía con su hermano menor, su mamá y su abuela. De acuerdo con N+, Dulce vivía con sus abuelos, y su mamá vivía a un par de cuadras del lugar donde ocurrió la balacera.

#ALERTA 🚨🚨🚨 ¡Matan a otra niña por deuda de dinero! Otra vez en el Edomex, pero ahora en Chalco La niña identificada como Dulce, de 12 años, se encontraba cuidando a sus abuelitos cuando varios sujetos armados llegaron e ingresaron a su domicilio, y sin mediar palabra… pic.twitter.com/2TaMJRUYW1 — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) August 11, 2025

En esta vivienda de Chalco, los hombres atacaron a balazos a quienes se encontraban durmiendo, hiriendo de muerte a la niña de 12 años, tanto en el pecho como en las piernas. No se reportan más heridos ni muertos. Milenio afirma que el hermano menor se logró salvar al escapar del lugar.

La madre de la víctima, identificada como Bianca, de 28 años, pidió ayuda a las autoridades. Pero los servicios de emergencia llegaron al sitio cuando la niña Dulce ya se encontraba muerta.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) colocó un sello de aseguramiento en la puerta de la casa. En los datos, escribieron "feminicidio" para identificar el caso.

Matan a niño de 5 años por deuda de mil pesos

Este caso ocurre a pocos días de que se diera a conocer el cruel asesinato del pequeño Fernando, un niño de cinco años que fue sustraído de su madre como garantía para el cobro de una deuda de mil pesos y posteriormente asesinado en Los Reyes la Paz, Estado de México, el cual evidenció la insensibilidad de las autoridades para atender denuncias de casos similares que persisten en la entidad.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho se registró el pasado 28 de julio, cuando la madre, de muy bajos recursos, solicitó un préstamo de mil pesos a un grupo de vecinos para costear un cambio de domicilio que había realizado meses atrás.

Más tarde, las dos vecinas, identificadas como Ana Lilia y Lilia, acudieron a su domicilio para cobrar la deuda. Sin embargo, la mujer de nombre Noemí no contaba con el dinero correspondiente para liquidar el atraso.

La víctima relató que las vecinas, al arribar al domicilio, intentaron golpearla; sin embargo, el pequeño Fernando, al escuchar lo que sucedía, salió de la casa para ver el conflicto. En ese momento, las mujeres lo tomaron por la fuerza y se lo llevaron, advirtiéndole que lo retendrían hasta que liquidara la deuda.

“(Los vecinos) Van a la casa de ella, a agredirla, y el niño obviamente como escucha a la mamá sale del domicilio, y ellas lo jalan, literalmente fue convivencia”, relató Faviola Villa, la asesora legal de la madre del menor a varios medios de comunicación que la entrevistaron ayer.

Durante los días siguientes, Noemí acudió en repetidas ocasiones a una vecindad ubicada en la calle Carmen Serdán, colonia Ejidal del Pino, donde suponía que tenían cautivo a Fernando. Sin embargo, debido a que no podía liquidar la deuda, no se lo entregaron.

La abogada Faviola Villa explicó que la madre buscó apoyo inicial en la Policía Municipal y en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero en ninguna de esas instituciones atendieron su caso. Fue hasta que acudió a la Secretaría de las Mujeres del Estado de México y, posteriormente, a la Fiscalía cuando las investigaciones comenzaron.

La asesora de la familia declaró que la madre del niño "fue al DIF, a la Policía Municipal, a la misma Fiscalía Regional de La Paz y no le hicieron caso". Para Villa es probable que Noemí pudo haber sido discriminada por su discapacidad para hablar fluidamente.

#Resultados. Agentes de la #FiscalíaEdoméx, en conjunto con elementos de la @SEMAR_mx y de la Policía Municipal de #LaPaz, ingresaron a un penal estatal a tres integrantes de una familia identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, quienes son investigados por su… pic.twitter.com/GqPa4kaAj5 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 8, 2025

El 4 de agosto, Noemí acudió a una sede de la Secretaría de las Mujeres, donde por fin la asesoraron para formalizar la denuncia ante la Fiscalía del Edomex. Ese mismo día interpuso la denuncia.

Horas después, elementos de la Policía Ministerial, estatal, municipal y de la Secretaría de Marina-Armada desplegaron un operativo en la vecindad para recuperar al niño. Pese a ello, al ingresar al domicilio donde era retenido, encontraron los restos del pequeño en estado de descomposición. De acuerdo con la necropsia, el niño habría muerto el 30 de julio, dos días después de ser secuestrado y cinco días antes de que las autoridades lo hallaran. El cuerpo presentaba golpes y traumatismo craneoencefálico.

Tras el hallazgo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Marina detuvieron a Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”. Los tres fueron ingresados al Penal de Nezahualcóyotl y enfrentarán cargos por desaparición de persona y, eventualmente, homicidio.

Mientras tanto, vecinos y ciudadanos se han manifestado en las instalaciones de la Fiscalía del Estado de México para exigir justicia. Noemí, la madre del menor, ha declarado a medios de comunicación que solo pide justicia para su pequeño Fernando.

Sheinbaum: "Tienen que haber cambios"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó este lunes como “muy trágico y muy doloroso” el homicidio de Fernandito, un niño de cinco años que fue asesinado presuntamente por prestamistas en el Estado de México, debido a una deuda de mil pesos.

“Se está, obviamente, investigando por la propia Fiscalía del Estado de México qué fue lo que ocurrió, y por qué no se dio atención pronta y expedita a la solicitud de la madre. Es un caso muy trágico, muy doloroso. Entonces tiene que haber cambios en la Fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó la mandataria federal desde Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo también destacó que la Gobernadora Delfina Gómez ha estado en contacto directo con la familia desde el primer momento, y que el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostuvo comunicación con ellos el día anterior.

“Lo importante es que no haya repetición de este caso, de una madre que pide apoyo a la autoridad y que, por una u otra razón, no se le da”, subrayó.