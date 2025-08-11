Dulce, niña de Chalco, Edomex, es asesinada por presunta deuda que tenía su familia

Redacción/SinEmbargo

11/08/2025 - 5:34 pm

La fachada de la casa de la familia de Dulce, la niña asesinada en Chalco, Edomex, por una supuesta deuda.

Artículos relacionados

Dulce, de 12 años, fue asesinada en Chalco, Edomex, presuntamente durante un ataque contra su familia por una deuda, días después del caso de Fernandito, el niño de 5 años que había sido secuestrado como "garantía" de un adeudo de mil pesos en Los Reyes la Paz.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).– Dulce, una niña de 12 años, fue asesinada la madrugada del lunes en un ataque directo contra la casa donde vivía en Chalco, Estado de México (Edomex), supuestamente por una deuda que tenía la familia, unos días después de que el caso de Fernandito, el niño de cinco años asesinado en Los Reyes la Paz por una deuda de mil pesos, conmocionara a la entidad mexiquense y al país.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 4:30 y 5:00 horas de la madrugada de este lunes, un grupo de personas a bordo de motocicletas ingresaron al hogar ubicado en la calle Reforma, en la localidad de San Pablo Atlazalpan, en el municipio de Chalco.

El móvil tendría que ver con una deuda económica de los adultos de esta vivienda, pero no se ha confirmado. Hay dos versiones sobre cómo ocurrió el ataque: de acuerdo con Milenio, la niña vivía con su hermano menor, su mamá y su abuela. De acuerdo con N+, Dulce vivía con sus abuelos, y su mamá vivía a un par de cuadras del lugar donde ocurrió la balacera.

En esta vivienda de Chalco, los hombres atacaron a balazos a quienes se encontraban durmiendo, hiriendo de muerte a la niña de 12 años, tanto en el pecho como en las piernas. No se reportan más heridos ni muertos. Milenio afirma que el hermano menor se logró salvar al escapar del lugar.

La madre de la víctima, identificada como Bianca, de 28 años, pidió ayuda a las autoridades. Pero los servicios de emergencia llegaron al sitio cuando la niña Dulce ya se encontraba muerta.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) colocó un sello de aseguramiento en la puerta de la casa. En los datos, escribieron "feminicidio" para identificar el caso.

Matan a niño de 5 años por deuda de mil pesos

Este caso ocurre a pocos días de que se diera a conocer el cruel asesinato del pequeño Fernando, un niño de cinco años que fue sustraído de su madre como garantía para el cobro de una deuda de mil pesos y posteriormente asesinado en Los Reyes la Paz, Estado de México, el cual evidenció la insensibilidad de las autoridades para atender denuncias de casos similares que persisten en la entidad.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho se registró el pasado 28 de julio, cuando la madre, de muy bajos recursos, solicitó un préstamo de mil pesos a un grupo de vecinos para costear un cambio de domicilio que había realizado meses atrás.

Más tarde, las dos vecinas, identificadas como Ana Lilia y Lilia, acudieron a su domicilio para cobrar la deuda. Sin embargo, la mujer de nombre Noemí no contaba con el dinero correspondiente para liquidar el atraso.

La víctima relató que las vecinas, al arribar al domicilio, intentaron golpearla; sin embargo, el pequeño Fernando, al escuchar lo que sucedía, salió de la casa para ver el conflicto. En ese momento, las mujeres lo tomaron por la fuerza y se lo llevaron, advirtiéndole que lo retendrían hasta que liquidara la deuda.

“(Los vecinos) Van a la casa de ella, a agredirla, y el niño obviamente como escucha a la mamá sale del domicilio, y ellas lo jalan, literalmente fue convivencia”, relató Faviola Villa, la asesora legal de la madre del menor a varios medios de comunicación que la entrevistaron ayer.

Durante los días siguientes, Noemí acudió en repetidas ocasiones a una vecindad ubicada en la calle Carmen Serdán, colonia Ejidal del Pino, donde suponía que tenían cautivo a Fernando. Sin embargo, debido a que no podía liquidar la deuda, no se lo entregaron.

La abogada Faviola Villa explicó que la madre buscó apoyo inicial en la Policía Municipal y en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero en ninguna de esas instituciones atendieron su caso. Fue hasta que acudió a la Secretaría de las Mujeres del Estado de México y, posteriormente, a la Fiscalía cuando las investigaciones comenzaron.

La asesora de la familia declaró que la madre del niño "fue al DIF, a la Policía Municipal, a la misma Fiscalía Regional de La Paz y no le hicieron caso". Para Villa es probable que Noemí pudo haber sido discriminada por su discapacidad para hablar fluidamente.

El 4 de agosto, Noemí acudió a una sede de la Secretaría de las Mujeres, donde por fin la asesoraron para formalizar la denuncia ante la Fiscalía del Edomex. Ese mismo día interpuso la denuncia.

Horas después, elementos de la Policía Ministerial, estatal, municipal y de la Secretaría de Marina-Armada desplegaron un operativo en la vecindad para recuperar al niño. Pese a ello, al ingresar al domicilio donde era retenido, encontraron los restos del pequeño en estado de descomposición. De acuerdo con la necropsia, el niño habría muerto el 30 de julio, dos días después de ser secuestrado y cinco días antes de que las autoridades lo hallaran. El cuerpo presentaba golpes y traumatismo craneoencefálico.

Tras el hallazgo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Marina detuvieron a Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”. Los tres fueron ingresados al Penal de Nezahualcóyotl y enfrentarán cargos por desaparición de persona y, eventualmente, homicidio.

Mientras tanto, vecinos y ciudadanos se han manifestado en las instalaciones de la Fiscalía del Estado de México para exigir justicia. Noemí, la madre del menor, ha declarado a medios de comunicación que solo pide justicia para su pequeño Fernando.

Sheinbaum: "Tienen que haber cambios"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “muy trágico” el homicidio de Fernandito, un niño asesinado presuntamente por prestamistas en el Edomex.
Claudia Sheinbaum calificó de trágico el asesinato del menor. Foto: Rogelio Morales, Cuartosuro

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó este lunes como “muy trágico y muy doloroso” el homicidio de Fernandito, un niño de cinco años que fue asesinado presuntamente por prestamistas en el Estado de México, debido a una deuda de mil pesos.

“Se está, obviamente, investigando por la propia Fiscalía del Estado de México qué fue lo que ocurrió, y por qué no se dio atención pronta y expedita a la solicitud de la madre. Es un caso muy trágico, muy doloroso. Entonces tiene que haber cambios en la Fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó la mandataria federal desde Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo también destacó que la Gobernadora Delfina Gómez ha estado en contacto directo con la familia desde el primer momento, y que el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostuvo comunicación con ellos el día anterior.

“Lo importante es que no haya repetición de este caso, de una madre que pide apoyo a la autoridad y que, por una u otra razón, no se le da”, subrayó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Nueva amenaza de Trump

"Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Generosidad libresca

"R es un gran amigo que tiene una visión contraria a la mía. Para él, los libros...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Wolfgang Tillmans, el cronista de una generación

"A pesar de la persistente lluvia, que con el clima caliente del verano produce una sensación de...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

+ Sección

Galileo

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Gentrificación en pueblo originario
1

Autoridad tradicional acusa a empresa de despojar a monja para edificar casas de lujo

Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
2

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
3

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

El dinero que “Don Ricardo” Salinas Pliego le escatimó al SAT regresará, en forma de programas u obras, a la gente que tiene menos que él.
4

Los 10 hombres (no mujeres) que operan la máquina legal y política de Salinas Pliego

Pleno del TFJA
5

Tribunal Administrativo (y magistrados) reparte regalos, amparado contra austeridad

La tristeza de López Obrador
6

La tristeza de López Obrador

Ciudadana concluye 30 días de disculpas públicas ordenadas por el TEPJF
7

Ciudadana concluye 30 días de disculpas a "Dato Protegido" ordenadas por el TEPJF

Elementos de la Defensa, Semar, FGR, GN y SSPC detuvieron a cuatro presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño, grupo vinculado a “Los Mayos”.
8

Cuatro presuntos integrantes de Fuerzas Especiales Avendaño son detenidos en Sinaloa

El diseñador Willy Chavarria reconoció que las sandalias que lanzó con Adidas, bajo el nombre de “Oaxaca Slip-On”, se apropiaron del nombre sin colaboración.
9

Willy Chavarria reconoce apropiación del nombre de Oaxaca en colaboración con Adidas

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos dio a conocer que inició una investigación en contra de la Secretaria de Hacienda estatal.
10

La titular de Hacienda de Morelos es investigada por Fiscalía tras construir mansión

La fachada de la casa de la familia de Dulce, la niña asesinada en Chalco, Edomex, por una supuesta deuda.
11

Dulce, niña de Chalco, Edomex, es asesinada por presunta deuda que tenía su familia

12

VERSUS ¬ La Reforma de la izquierda debe ser radical; como sea, la derecha se opondrá

La fórmula no está en España, Portugal o Japón. Es simple y llana: pueblo, pueblo, pueblo. Gracias, pueblo.
13

Pueblo, señores y austeridad

La Presidenta Sheinbaum explicó que los productores de jitomate solicitaron que se fije un precio mínimo para evitar afectaciones por el arancel impuesto EU.
14

Dependencias fijan precio de exportación de jitomate; fue idea de productores: CSP

Muere Miguel Uribe Turbay tras atentado.
15

Miguel Uribe, precandidato presidencial colombiano, muere luego de atentado en Bogotá

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada , presentó su iniciativa de Ley del Sistema Público de Cuidados para erradicar la división sexual del trabajo.
1

Brugada presenta iniciativa de Ley para impulsar Sistema Público de Cuidados en CdMx

La fachada de la casa de la familia de Dulce, la niña asesinada en Chalco, Edomex, por una supuesta deuda.
2

Dulce, niña de Chalco, Edomex, es asesinada por presunta deuda que tenía su familia

Las autoridades de Uriangato negaron que se hubiera registrado una masacre en un bar, sin embargo, confirmaron un ataque armado que dejó una mujer herida.
3

Autoridades desmienten masacre en Uriangato, pero confirman ataque y una mujer herida

Ciudadana concluye 30 días de disculpas públicas ordenadas por el TEPJF
4

Ciudadana concluye 30 días de disculpas a "Dato Protegido" ordenadas por el TEPJF

La Presidenta Sheinbaum explicó que los productores de jitomate solicitaron que se fije un precio mínimo para evitar afectaciones por el arancel impuesto EU.
5

Dependencias fijan precio de exportación de jitomate; fue idea de productores: CSP

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) viajará a Guatemala para reunirse con Bernardo Arévalo y luego volverá a México para sostener un encuentro trilateral con Belice.
6

CSP viajará a Guatemala para hablar con Arévalo y volverá a México para ver a Briceño

7

VERSUS ¬ La Reforma de la izquierda debe ser radical; como sea, la derecha se opondrá

Elementos de la Defensa, Semar, FGR, GN y SSPC detuvieron a cuatro presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño, grupo vinculado a “Los Mayos”.
8

Cuatro presuntos integrantes de Fuerzas Especiales Avendaño son detenidos en Sinaloa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “muy trágico” el homicidio de Fernandito, un niño asesinado presuntamente por prestamistas en el Edomex.
9

La Presidenta exige cambios en la Fiscalía del Edomex tras el asesinato de Fernandito

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
10

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este lunes que hay 81 mexicanos en la prisión conocida como Alligator Alcatraz, ubicada en Florida.
11

Claudia reporta 81 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; Consulado los atiende

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?
12

Trump cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?