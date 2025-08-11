Dependencias fijan precio de exportación de jitomate; fue idea de productores: CSP

La Secretaría de Economía (Economía) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) publicaron un acuerdo en el que se establecen los precios mínimos para la exportación de jitomate fresco de origen mexicano.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó este lunes que fueron los propios productores de jitomate quienes solicitaron que se fije un precio mínimo para evitar afectaciones por el arancel de 17 por ciento impuesto por el Gobierno de Estados Unidos (EU).

"Fue una propuesta que hicieron los propios productores del jitomate, plantearon que era necesario establecer precios mínimos para evitar que algunos productores tuvieran precios más bajos y no fuera justo para todos los productores la exportación", detalló la mandataria.

La declaración de Sheinbaum se dio a raíz de que este domingo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo de la Secretaría de Economía (Economía) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) en el que se establecen los precios mínimos para la exportación de jitomate fresco de origen mexicano.

La Jefa del Ejecutivo explicó que dicho acuerdo fue establecido con el objetivo de permitir que los pequeños y grandes productores de jitomate tengan la misma posibilidad de exportar sus productos a Estados Unidos.

"La decisión de poner el precio mínimo fue de las propias organizaciones, todos estuvieron de acuerdo, desde el pequeño productor hasta el gran productor", recalcó.

Sheinbaum agregó que el Gobierno federal trabaja para buscar formas de apoyar a los pequeños productores con el pago de la fianza para exportar a Estados Unidos.

¿Cuáles son los precios mínimos para la exportación de jitomate mexicano?

Las secretarías de Economía y Agricultura publicaron un acuerdo en el que se establecen los precios mínimos por kilo para la exportación de distintas variedades de jitomate fresco de origen mexicano: