Ciudadana concluye 30 días de disculpas a "Dato Protegido" ordenadas por el TEPJF

Redacción/SinEmbargo

11/08/2025 - 4:42 pm

Ciudadana concluye 30 días de disculpas públicas ordenadas por el TEPJF

Artículos relacionados

La ciudadana Karla María Estrella concluyó 30 días de disculpas públicas ordenadas por el TEPJF por violencia política de género contra una diputada del PT, a quien se identificó como "Dato Protegido" durante el proceso.

Ciudad de México, 11 de agosto (SinEmbargo).- La ciudadana Karla María Estrella Murrieta concluyó ayer el periodo de 30 días de disculpas públicas ordenadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de haber sido señalada de cometer violencia política de género contra la Diputada federal del Partido del Trabajo (PT) Diana Karina Barreras Samaniego, a quien en el proceso se le identificó como “Dato Protegido”.

La medida fue consecuencia de un procedimiento iniciado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y resuelto por el TEPJF, luego de que Estrella publicara en la red social X (antes Twitter) un mensaje considerado discriminatorio y basado en estereotipos de género en contra de la funcionaria. Según el Tribunal, las expresiones minimizaban la trayectoria política de la legisladora y atribuían sus logros a la intervención de su esposo, el Diputado Sergio Gutiérrez Luna.

El caso se originó el 18 de junio de 2025, cuando Estrella recordó en un hilo de X que había emitido una opinión sobre presunto nepotismo en Morena. Sin embargo, indicó que el tuit no estaba dirigido a la Diputada, misma que presentó una queja por sentirse aludida y ofendida.

La resolución fue votada de manera dividida en el TEPJF, donde el proyecto a cargo del Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón proponía no acreditar violencia política en razón de género, pero la mayoría consideró que las expresiones constituían una violencia simbólica, psicológica, digital y análoga, respecto la opinión de Estrella Murrieta.

Como parte de la sanción, Estrella debió publicar diariamente un mensaje de disculpa en sus redes sociales durante 30 días, además de un extracto de la resolución. El texto, dirigido a “Dato Protegido”, reconocía que el mensaje original afectó los derechos político-electorales de la legisladora y reprodujo estereotipos de género.

El TEPJF también ordenó que la sancionada tomara un curso de género y derechos humanos, consultara bibliografía sobre lenguaje no sexista y pagara una multa de mil 085 pesos. Además, dispuso su inclusión en el Registro Nacional de Personas Sancionadas durante 18 meses.

Por otra parte, el Tribunal señaló en su resolución que se deben eliminar las prácticas que fomentan la violencia y la discriminación hacia las mujeres, y limitar la difusión de mensajes violentos disfrazados de crítica política o social, debido a que este tipo de expresiones pueden obstaculizar el acceso y permanencia de las mujeres en cargos públicos.

A pesar de que la ciudadana Estrella manifestó su desacuerdo con la resolución y anunció que llevará el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los internautas no dejaron de mostrar su apoyo y el total rechazo hacia la resolución del TEPJF que le dio la razón a la diputada del PT, argumentando que ejerció su derecho a la libertad de expresión.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Romina Gándara
Por Daniela Barragán
Por Dulce Olvera
Por Juan Carlos Monedero
Por Alejandro Páez Varela
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
+ Sección

Opinión

Jaime García Chávez

Las caídas de Claudia Sheinbaum

"Si bien la evaluación del Gobierno de Sheinbaum goza de alta popularidad, incluso en el manejo de...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Nueva amenaza de Trump

"Intervenir México sería una catástrofe que regresaría las relaciones entre ambos países cien años atrás".
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Generosidad libresca

"R es un gran amigo que tiene una visión contraria a la mía. Para él, los libros...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Wolfgang Tillmans, el cronista de una generación

"A pesar de la persistente lluvia, que con el clima caliente del verano produce una sensación de...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

Pueblo, señores y austeridad
Por Alejandro Páez Varela

Pueblo, señores y austeridad

La tristeza de López Obrador
Por Jorge Zepeda Patterson

La tristeza de López Obrador

Sospechosamente ricos
Por Muna D. Buchahin

Sospechosamente ricos

Sociópatas al Mando: la peor amenaza
Por Alejandro Calvillo

Sociópatas al Mando: la peor amenaza

Cuatro notas para el adiós a la lactancia
Por Daniela Barragán

Cuatro notas para el adiós a la lactancia

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández
Por Héctor Alejandro Quintanar

Carta abierta a Javier "Chicharito" Hernández

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente
Por Pedro Mellado Rodríguez

Morena debe extirpar el huevo de la serpiente

En el espejo de Israel Vallarta
Por Fabrizio Mejía Madrid

En el espejo de Israel Vallarta

¿Es democrática la Reforma Electoral?
Por Juan Carlos Monedero

¿Es democrática la Reforma Electoral?

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial
Por Mario Campa

Diez tesis revisadas tras 6 meses de guerra comercial

+ Sección

Galileo

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

El cometa 3I/ATLAS entra al Sistema Solar y avanza a toda velocidad, confirma la NASA

La nave espacial Starship que se preparaba para su décimo vuelo de prueba, explotó a las 04.00 UTC de este 19 de junio en la Star Base de Space X en Boca Chica, Texas.

VIDEO¬ El cohete Starship explota en los preparativos para el décimo vuelo de prueba

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Gentrificación en pueblo originario
1

Autoridad tradicional acusa a empresa de despojar a monja para edificar casas de lujo

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
2

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

Una joven fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que la atacó cuando estaba a punto de entrar a su casa en la capital de Puebla.
3

VIDEO ¬ Hombre agrede sexualmente a joven que estaba por entrar a su casa en Puebla

El dinero que “Don Ricardo” Salinas Pliego le escatimó al SAT regresará, en forma de programas u obras, a la gente que tiene menos que él.
4

Los 10 hombres (no mujeres) que operan la máquina legal y política de Salinas Pliego

Pleno del TFJA
5

Tribunal Administrativo (y magistrados) reparte regalos, amparado contra austeridad

La tristeza de López Obrador
6

La tristeza de López Obrador

Elementos de la Defensa, Semar, FGR, GN y SSPC detuvieron a cuatro presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño, grupo vinculado a “Los Mayos”.
7

Cuatro presuntos integrantes de Fuerzas Especiales Avendaño son detenidos en Sinaloa

8

VERSUS ¬ La Reforma de la izquierda debe ser radical; como sea, la derecha se opondrá

El diseñador Willy Chavarria reconoció que las sandalias que lanzó con Adidas, bajo el nombre de “Oaxaca Slip-On”, se apropiaron del nombre sin colaboración.
9

Willy Chavarria reconoce apropiación del nombre de Oaxaca en colaboración con Adidas

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos dio a conocer que inició una investigación en contra de la Secretaria de Hacienda estatal.
10

La titular de Hacienda de Morelos es investigada por Fiscalía tras construir mansión

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “muy trágico” el homicidio de Fernandito, un niño asesinado presuntamente por prestamistas en el Edomex.
11

La Presidenta exige cambios en la Fiscalía del Edomex tras el asesinato de Fernandito

Muere Miguel Uribe Turbay tras atentado.
12

Miguel Uribe, precandidato presidencial colombiano, muere luego de atentado en Bogotá

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?
13

Trump cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?

La fórmula no está en España, Portugal o Japón. Es simple y llana: pueblo, pueblo, pueblo. Gracias, pueblo.
14

Pueblo, señores y austeridad

Israel mata a Anas Al Sharif y otros tres periodistas de Al Jazeera tras un ataque en Gaza
15

Israel mata al periodista Anas Al Sharif y a otros 3 reporteros en un ataque en Gaza

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Las autoridades de Uriangato negaron que se hubiera registrado una masacre en un bar, sin embargo, confirmaron un ataque armado que dejó una mujer herida.
1

Autoridades desmienten masacre en Uriangato, pero confirman ataque y una mujer herida

Ciudadana concluye 30 días de disculpas públicas ordenadas por el TEPJF
2

Ciudadana concluye 30 días de disculpas a "Dato Protegido" ordenadas por el TEPJF

La Presidenta Sheinbaum explicó que los productores de jitomate solicitaron que se fije un precio mínimo para evitar afectaciones por el arancel impuesto EU.
3

Dependencias fijan precio de exportación de jitomate; fue idea de productores: CSP

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) viajará a Guatemala para reunirse con Bernardo Arévalo y luego volverá a México para sostener un encuentro trilateral con Belice.
4

CSP viajará a Guatemala para hablar con Arévalo y volverá a México para ver a Briceño

5

VERSUS ¬ La Reforma de la izquierda debe ser radical; como sea, la derecha se opondrá

Elementos de la Defensa, Semar, FGR, GN y SSPC detuvieron a cuatro presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño, grupo vinculado a “Los Mayos”.
6

Cuatro presuntos integrantes de Fuerzas Especiales Avendaño son detenidos en Sinaloa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “muy trágico” el homicidio de Fernandito, un niño asesinado presuntamente por prestamistas en el Edomex.
7

La Presidenta exige cambios en la Fiscalía del Edomex tras el asesinato de Fernandito

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar (PVB) arrancó este lunes, informó la Sedatu, la Conavi y la Secretaría de Bienestar.
8

El Programa Vivienda para el Bienestar abre registro. ¿Quiénes se pueden inscribir?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este lunes que hay 81 mexicanos en la prisión conocida como Alligator Alcatraz, ubicada en Florida.
9

Claudia reporta 81 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; Consulado los atiende

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?
10

Trump cumple 200 días en el poder sin responder la pregunta: ¿Hacia dónde carajos va?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos (EU) esté operando drones sobre territorio mexicano.
11

Sheinbaum niega vuelos de drones de la CIA: “Jamás pondremos en riesgo la soberanía"

El Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que reconocerá al Estado de Palestina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre.
12

Australia reconocerá el Estado de Palestina en la ONU; es un peligroso error: Israel